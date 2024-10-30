Одинокие россияне могут стать проблемой для российской экономики, следует из нового доклада Центробанка. Сегодня более 40% домохозяйств в России состоят из одного человека — это почти вдвое больше, чем было в 2010 году. Такие семьи склонны меньше сберегать и больше тратить на развлечения. А значит они не готовы платить по счетам, когда настанут тяжелые времена, считают авторы доклада. RTVI узнал у экспертов, чем еще одиночки грозят российской экономике и почему их может оказаться меньше, чем указано в переписи.

Никогда еще переписи не фиксировали такого значительного роста доли одиночек в России. Если в 2010 году их было 25,7%, то в 2021 году — уже 41,2%. Впервые большинство одиночек — люди трудоспособного возраста (57,4%), а не пенсионеры, как раньше.

Рост числа домохозяйств из одного человека среди пожилых людей — естественная демографическая тенденция. Женщины, живущие дольше мужчин, нередко остаются одни. Но такие домохозяйства не оказывают влияния на инвестиции: пенсионеры живут на пенсию и небольшие доходы от работы, которые уходят на текущее потребление, рассказал RTVI Александр Сафонов, профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России.

Совсем другое дело — молодые одиночки. У них больше возможностей для накоплений, ведь расходы на детей отсутствуют. Эти люди трансформируют структуру потребления, делая упор на путешествия и развлечения, говорит Сафонов. Зато спрос на детские товары, питание и образовательные услуги у них снижается.

Что такое домохозяйство Во время переписи населения учитывают не семьи, а домохозяйства. Именно это понятие объединяет людей с общим домом, бытом и бюджетом. В одной семье может быть сразу несколько домохозяйств — например, если разные поколения живут и ведут быт отдельно.

Как одиночки влияют на экономику?

Логично, что первыми изменения в структуре общества почувствуют секторы экономики, связанные с товарами и услугами для детей, полагает Сафонов.

“В ближайшие годы рост числа одиноких домохозяйств приведет к увеличению расходов на долговременный уход за пожилыми людьми. Одновременно могут сократиться затраты на дошкольное и школьное образование. Но в долгосрочной перспективе увеличатся расходы на пенсионное обеспечение”, — прогнозирует он.

Одинокие люди, как правило, более активно потребляют услуги и товары, связанные с развлечениями и личными нуждами, что поддерживает рост в этих секторах, рассказал RTVI Вячеслав Мищенко, эксперт Президентской Академии, приглашенный профессор Universidad Torcuato di Tella. Однако они менее склонны к долгосрочным инвестициям и сбережениям, что может ограничить объем внутренних инвестиций в экономику и замедлить ее рост.

“Недостаток сбережений у одиночек объясняется отсутствием партнера, который мог бы разделить финансовые риски, а также более коротким горизонтом финансового планирования. При этом отрасли, связанные с недвижимостью и коммунальными услугами, могут выиграть за счет увеличения спроса на жилье для одного человека”, — сказал он.

Недостаток денег у одиночек (равно как и невозможность исполнять обязательства по банковским кредитам или микрозаймам) беспокоит Банк России.

В докладе говорится, что “в будущем при принятии решений по денежно-кредитной политике необходимо будет учитывать рост доли домохозяйств из одного человека, которые менее склонны к формированию сбережений, что, в свою очередь, может стать одним из факторов, определяющих более высокий уровень долгосрочной равновесной процентной ставки”.

Как уберечь экономику от рисков?

Рост числа и доли одиноких домохозяйств, особенно возглавляемых пожилыми женщинами, действительно может стать серьезной проблемой, полагает Елена Чурилова, старший научный сотрудник Международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ.

“Россия, как и другие развитые страны, сталкивается с процессом старения населения, когда доля пожилых людей в общей численности населения продолжает увеличиваться. Учитывая, что ожидаемая продолжительность жизни женщин в России сейчас на 10 лет выше, чем у мужчин, и тенденцию молодежи раньше уходить из родительского дома, количество одиноких женщин предпенсионного и пенсионного возраста может значительно возрасти”, — сказала она.

Обязательные расходы домохозяйств, такие как оплата жилья и коммунальных услуг, остаются практически неизменными, независимо от числа членов домохозяйства, добавила Чурилова. Это ставит одиноких людей в невыгодное положение, поскольку им приходится нести эти расходы в полном объеме. Кроме того, одинокие и бездетные пенсионеры сталкиваются с необходимостью самостоятельно покрывать затраты на лекарства, медицинские обследования и ремонт жилья.

“Очевидно, что домохозяйства, состоящие из супружеской пары, могут находиться в более выигрышной ситуации, так как стабильные и периодически возникающие расходы несут поровну два человека, а не один. Естественно, что и возможностей для формирования сбережений у семейных пар может быть больше”, — сказала она.

Для того, чтобы решить проблему Сафонов предлагает снизить смертность среди мужчин и поддерживать рождаемость и семейные ценности. Также, по мнению Вячеслава Мищенко, могут помочь следующие меры:

разработать финансовые продукты и услуги, адаптированные под нужды одиночек.

стимулировать сбережения через налоговые льготы или государственные программы поддержки.

увеличить финансовую грамотность, чтобы повысить осведомленность людей о важности накоплений.

Почему одиночек может быть меньше?

Данные о резком росте числа одиноких домохозяйств, который произошел в период между переписями 2010 и 2021 годов, вызывают сомнения у некоторых специалистов, рассказал RTVI Игорь Голубченко, кандидат географических наук, доцент кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ Президентской Академии.

“Как минимум отчасти это справедливо: уж очень резко выросла доля одиноких, выведя Россию чуть ли не на европейский уровень. Реальные изменения в этом направлении идут, но они не могут быть такими резкими. Будем надеяться, что современные технологии во время следующей переписи позволят повысить качество данных и доверие к ним, а не станут инструментом для искажений”, — сказал он.

Одной из главных проблем стало широкое использование данных административных источников, особенно в городах федерального значения и ряде регионов, рассказала Елена Чурилова. Это создает сложности, так как демографы и социологи не всегда располагают актуальной информацией о частоте обновления этих данных, а сами списки зарегистрированных лиц могут быть не полностью достоверными.

Перепись учитывает проживающих в домохозяйстве людей, независимо от того, зарегистрированы они в этом жилье или нет, арендуют его или являются собственниками, объяснила Чурилова. По ее словам, это приводит к ситуации, когда фактическое место проживания может не совпадать с местом регистрации, что увеличивает вероятность завышения численности одиноких домохозяйств в тех регионах, где перепись проводилась по административным данным.

“Еще одна проблема — недостоверные данные, которые респонденты могут сообщать о составе своей семьи из-за неоправданных опасений, что информация будет передана в налоговые органы, военкомат или полицию. Это часто происходит из-за непонимания целей и принципов переписи”, — пояснила она и добавила, что в результате многие указывают только зарегистрированных жильцов, что искажает реальные данные.

Рост числа одиноких домохозяйств — не аномалия, а устойчивый тренд, подытожил Голубченко. “Экономике стоит не ждать, когда этот процесс повернет вспять, нужно адаптироваться к нему. Пытаться уменьшить количество одиноких можно и нужно, но речь идет о сложном социальном, трудноуправляемом процессе, который можно подправить, но не остановить. И если какой-то фактор сможет все-таки уменьшить этот показатель, вряд ли это будет целенаправленное воздействие — скорее стихийная сила”, — сказал он.