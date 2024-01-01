Много ли российских чиновников отправили своих детей воевать на Украине? По данным из открытых источников на конец декабря 2023 года (спустя год и 10 месяцев полномасштабных боевых действий) RTVI насчитал около 20 управленцев, в основном регионального и локального уровней, чьи сыновья в разное время отправились на фронт. Некоторые из них погибли. Рассказываем, кто они и что известно об их боевом опыте.

В список RTVI также вошли племянники чиновников и сын погибшего в августе 2023 года основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай Песков

О том, что Николай Песков (ранее известный под фамилией Чоулз и проживший 10 лет в Англии) «отслужил простым артиллеристом» в ЧВК «Вагнер», впервые заявил Евгений Пригожин 21 апреля 2023 года. «Кстати, отработал абсолютно нормально — по колено в грязи, в говне, на “Урагане”», — рассказал основатель «Вагнера» военкору Александру Симонову.

На следующий день, 22 апреля, Пригожин уточнил, что Дмитрий Песков обратился к нему за советом летом 2022 года, потому что его сын «собрался ехать на войну, и отговорить его было бесполезно». Пригожин взял его в «Вагнер» «по подложным документам». После подготовки «он убыл на Луганск», где «отработал от звонка до звонка» в течение шести месяцев в качестве заряжающего на РСЗО «Ураган».

«Их машина очень хорошо работала. Командир машины — отмороженный парень, который участвовал во всех заварухах и с переднего края отрабатывал по самым дальним точкам нахождения противника», — описал Пригожин работу расчета, где числился сын Пескова.

«Это как же надо элитам обосраться перед собственным народом, что даже когда твой сын реально идет воевать, то народ ни в коем случае не хочет поверить, потому что для народа проще воспринимать, что элиты — негодяи и подонки, чем дать им возможность сделать что-то доброе и хорошее», — прокомментировал эту историю Пригожин.

Спустя пару часов «Комсомольская правда» опубликовала интервью с самим Николаем Песковым, который подтвердил, что вернулся из зоны СВО, где провел «чуть меньше полугода». По его словам, сослуживцы не знали, что он сын Пескова, потому что перед отправкой «пришлось сменить фамилию», а в части все использовали позывные. Также он сказал, что получил медаль «За отвагу» после того, как его экипаж совершил боевой подвиг на «интересном выезде».

23 апреля анонимный телеграм-канал ВЧК-ОГПУ поставил под сомнение то, что сын Пескова воевал в рядах «Вагнера». По его сведениям, в то время, когда Николай Песков, как утверждалось, служил на передовой, его электрокар Tesla Model X «активно передвигался по Москве» и «на привычных хозяину маршрутах нарушал правила». Канал писал со ссылкой на знакомых Николая, что тот «никуда не исчезал на долгий период», и что артиллеристы «Вагнера» не видели его ни в расчетах «Ураганов», ни где-либо еще в Донбассе.

Через несколько часов телеведущий Владимир Соловьев выложил в своем телеграм-канале «эксклюзивные кадры с Николаем Песковым на фронте», записанные, по его словам, «в конце января 2023 года под Соледаром». На них человек в шлеме и балаклаве, скрывающей лицо, говорит, что он «первоход», решивший «поддержать эту операцию».

Сын основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Павел Пригожин

В сентябре 2022 года Пригожин, говоря о мобилизации, заявил, что призывать его сына нет необходимости, потому что тот и так участвует в военной операции в рядах «вагнеровцев». Основатель ЧВК лично подтвердил это RTVI, но дать подробности отказался со словами: «Приезжайте на Донбасс, сами у него спросите».

В конце того же сентября российская журналистка Надана Фридрихсон впервые показала видео с участием сына Пригожина, записанное, по ее словам, на позициях штурмовиков «Вагнера» на Бахмутском направлении. Лица всех бойцов, в том числе самого Павла, которому на тот момент было 24 года, были скрыты повязками.

В августе 2023-го в телеграм-канале, предположительно принадлежащем Павлу, появилась запись: «23 августа 2023 года — умер мой отец, Пригожин Евгений Викторович. 25 августа 2023 года — я, Пригожин Павел Евгеньевич, стал полноправным владельцем и руководителем ЧВК Вагнер». На 40-й день после гибели Пригожина-старшего, 1 октября, связанный с ним телеграм-канале Grey Zone написал, что Павел «стал во главе дел своего отца» и ведет переговоры о возвращении «вагнеровцев» в зону боевых действий, «заняв один из самых сложных участков».

31 октября пермский представитель «Вагнера» рассказал, что ЧВК стала одним из подразделений Росгвардии и что им руководит Павел Пригожин. 1 ноября депутат Госдумы Александр Хинштейн написал, что «ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи». 2 ноября один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным Брест подтвердил RTVI создание в Росгвардии подразделения «группа Вагнера». 3 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не располагает информацией о том, перешло ли руководство «Вагнером» 25-летнему наследнику Пригожина.

Сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова

В начале октября 2022 года Кадыров анонсировал в телеграм-канале, что трое его сыновей-подростков Ахмат, Эли (Зелимхан) и Адам «скоро отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения». На тот момент им было 16,15 и 14 лет, соответственно.

После этого анонса сыновья Кадырова четыре дня, с 17 по 20 октября, путешествовали по Донбассу в составе делегации под руководством своей старшей сестры, министра культуры Чечни Айшат Кадыровой. Среди прочего, по словам Кадырова-старшего, они «посетили секторы несения службы чеченских бойцов в районах СВО», «побывали на передовых позициях», «посетили линию соприкосновения, где идут ожесточенные бои» и «приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона». Все это фиксировалось на фото- и видеокамеры.

В день возвращения делегации в Грозный 20 октября 2022 года Рамзан Кадыров написал, что его сыновья в качестве «сюрприза» привезли с собой «трех пленных военнослужащих ВСУ», которых «обезвредили в ходе своего участия в спецоперации». Встречу главы Чечни с сыновьями и пленными также записали на видео.

С тех пор о поездках сыновей Кадырова в зону военных действий не сообщалось. В 2023 году Адам Кадыров прославился тем, что избил в СИЗО арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля. В дальнейшем он получил девять орденов и медалей Чечни и других преимущественно мусульманских республик России и в свои 15 лет был назначен «начальником отдела обеспечения безопасности» главы Чечни.

Вскоре после 16-летия, в конце ноября, Адам Кадыров также стал «куратором» формируемого в Чечне батальона имени шейха Мансура, который будет подчинен Минобороны и расквартируется в Гудермесе.

В ноябре всех троих сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни, а старшего, 18-летнего Ахмата, назначили первым замминистра спорта республики.

Сын депутата Госдумы Дмитрия Саблина Антон Саблин

В декабре 2022 года Дмитрий Саблин написал в телеграм-канале, что его старший сын решил не пользоваться студенческой бронью и отправился добровольцем в зону СВО. Отец подчеркивал, что он служит «на одном из самых сложных участков фронта, а не в тыловом районе». Этот пост стал ответом на публикацию в одном из закрывшихся с тех пор изданий, где говорилось, что 22-летний Антон Саблин остается в Москве и участвует в различных пиар-акциях в качестве муниципального депутата.

На сайте Дмитрий Саблина сообщается, что его сын в марте 2022 года был волонтером в Мариуполе, когда там еще шли бои, а осенью решил подписать контракт и был мобилизован.

Сын главы Крыма Сергея Аксенова Олег Аксенов

25-летний Олег Аксенов попал под частичную мобилизацию и находился в подразделении на территории части уже на третий день после ее объявления в сентябре 2022 года. Об этом сообщил журналистам сам глава республики, отметив, что гордится решением сына. Тот ранее прошел срочную службу в военно-космических силах.

В марте 2023 года Аксенов-старший рассказал, что сын служит в разведподразделении морской пехоты в Херсонской области.

«Служит, как и все. <…> Ночные дежурства, караулы — все, как положено», — подчеркнул крымский руководитель.

Сын советника губернатора Свердловской области (бывшего мэра Алапаевска) Сайгида Билалова Руслан Билалов

В начале октября 2022 года 33-летний Руслан Билалов попал на фронт по мобилизационной повестке, был дважды серьезно ранен и сейчас находится на очередном длительном лечении. Его отец ведет фотоотчеты об этом на своей странице во «ВКонтакте».

Через месяц после первого ранения в голову Билалов-старший снова проводил сына в воинскую часть. В ноябре 2023-го он сообщил, что Руслан попал в госпиталь, «нашпигованный осколками», и что ему предстоят «долгие операции». «Руслан, я не говорил тебе раньше, как люблю и горжусь! Я скупился на похвалы и проявление внимания… Но для меня и всех нас ты отважный герой! Настоящий мужчина и достойный защитник Отечества!» — написал советник губернатора. Позже он рассказал, что сыну пришлось удалить глаз, а в раздробленную руку будут вставлять штыри и пересаживать на ней кожу.

Сын вице-спикера гордумы Ульяновска Николая Лазарева Алексей Лазарев

Вскоре после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года депутат-единоросс сообщил на концерте-митинге в Ульяновске, что отправится на передовую вместе с 24-летним сыном. «На семейном совете мы сказали: “Наши отцы защищали Родину, защитим и мы!”» — заявил он и добавил, что сын «уйдет воевать сегодня-завтра».

В дальнейшем никакой информации о пребывании Алексея Лазарева на фронте в открытых источниках не было. Не писал об этом и его отец, который действительно отправился в зону боевых действий и, пребывая там с марта по август 2023 года, регулярно выкладывал видеообращения оттуда. В это время Лазарев-младший исполнял обязанности директора ульяновского «Дворца культуры 1 Мая». С декабря он официально числится директором этого бюджетного учреждения. Как писал портал ULnovosti.ru, депутат Николай Лазарев уехал воевать один, без сына.

Сын депутата Саратовской областной думы Александра Янкловича Даниил Янклович

Даниил Янклович «с первых дней проведения спецоперации сражался на передовой, пока не получил ранения в ходе ожесточенных боев на Красно-Лиманском направлении». Так сообщалось о нем в январе 2023 года в телеграм-канале «Твои герои, Саратов! ZOV», который ведет его отец-депутат.

Янклович-младший — потомственный спецназовец, командует взводом отряда спецназа «Барс». В марте он получил госнаграду.

В сентябре Янклович-старший, ветеран двух Чеченских войн, имеющий звание Героя России, объявил, что тоже решил «отправиться в зону СВО». Там он получил пост замкомандира отдельной бригады особого назначения Росгвардии. Депутат тогда отметил, что его сын вернулся на фронт, пройдя лечение после ранений.

Сын бывшего депутата Думы Ставрополья Александра Рожкова Алексей Рожков

В июне 2022 года мэр Невинномысска Михаил Миненков рассказал, что 26-летний морпех-контрактник Алексей Рожков проходит лечение по тяжелому ранению в ногу, которое получил под Бердянском, и представлен к медали «За отвагу». После операции ему установили аппарат Илизарова для сращивания костной ткани.

В сентябре того же года Миненков возмутился, что Рожкова и его жену выгнали из хостела в Москве. По его словам, администрация отказалась заселить супругов «из-за внешнего вида»: Рожков был на костылях, его жена — с гипсовой повязкой на лице после операции на нос, связанной с дыхательными проблемами.

«Если этот поступок — не предательство по отношению к Родине и ее Героям, то это простая, бесчеловечная жестокость», — написал глава Невинномысска.

В октябре 2023 года отец контрактника, единоросс Александр Рожков, досрочно сложил депутатские полномочия. Причину он не раскрыл.

Сын министра социального развития и труда Астраханской области Дмитрия Заплавнова Михаил Заплавнов

В октябре 2022 года Михаил Заплавнов, ранее проходивший службу в органах МВД и получивший госнаграду за спасение тонувшего ребенка, присоединился к добровольческому батальону «Терек». Там он возглавил казачий отряд «Сармат». В апреле 2023-го сын министра получил медаль «За отвагу». Из зоны операции он регулярно общается с журналистами. В конце октября Заплавнов-младший отчитался ТАСС, что у города Кременная в ЛНР «оборона надежно выстроена», и «шансов прорвать ее нет».

Сын мэра Кизилюрта в Дагестане Магомеда Магомедова (а также дети сотрудников горадминистрации)

Об участии детей городских чиновников в операции на Украине муниципальная пресс-служба сообщила в августе 2022 года. Среди прочих упоминались сын и племянник мэра Кизилюрта Рамазан и Идрис Магомедовы. Было также сказано, что еще один племянник главы города погиб.

В апреле 2023 года сам Магомед Магомедов на собрании по вопросам весеннего призыва заявил, что, агитируя других отправить детей на военную службу, он «не прячет своих». «В рядах вооруженных сил находятся мои родные и близкие. Например, осенью уехал служить мой племянник, сын покойного брата, в период мобилизации отправился на передовую другой племянник, также на передовой спецоперации находится сейчас мой сын», — перечислил градоначальник.

В октябре стало известно о задержании и аресте Магомедова по делу о хищениях, когда он был министром спорта Дагестана в 2012-2021 годах.

Сын депутата гордумы Кургана Натальи Семиной

Согласно биографии Семиной, у нее есть дочь и двое сыновей, Игорь и Константин. Оба отслужили срочную службу, а в феврале 2023 года один из сыновей подписал контракт и отправился в зону военной операции. 28 декабря депутат подтвердила, что ее сын находится на передовой. По ее словам, он получил офицерское звание и командует подразделением штурмовиков.

Племянник спикера Госдумы Вячеслава Володина

Речь идет о сыне покойного младшего брата Володина, кадрового офицера. 30-летний мужчина, имя которого не называется, ранее воевал в десантно-штурмовой бригаде в Сирии. В сентябре 2022 года он пришел в военкомат за повесткой, узнав о частичной мобилизации. Посты об этом появились практически одновременно в телеграм-каналах журналистки, экс-советника Володина Анастасии Кашеваровой и депутата Госдумы Николая Панкова. В обоих отмечалось, что доброволец женат и имеет двух маленьких детей.

«Когда вы спрашиваете про сыновей чиновников и политиков — идут они тоже на фронт. <…> Уважение и поклон таким мужчинам», — написала Кашеварова.

С тех пор новостей о деятельности племянника Володина в публичном пространстве не было.

Племянник главы Северной Осетии Сергея Меняйло Чермен Шавлохов

Чермен Шавлохов — кадровый военный, выпускник Суворовского училища и Московского высшего общевойскового командного училища. В январе 2023 года глава республики написал в телеграм-канале о награждении племянника медалью Суворова после того, как «взвод под его командованием взял в плен диверсионную группу, что помогло ликвидировать большое количество личного состава и техники противника».

Погибли

Племянник замминистра обороны Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Адам Хамхоев

30-летний Адам Хамхоев был кадровым военным, командиром десантно-штурмовой роты. Он погиб 21 мая 2022 года после тяжелого ранения, полученного от снайпера в ходе наступательной операции на Северодонецком направлении. Позднее ему посмертно присвоили звание Героя России. Как сообщалось, раненный 19 мая Хамхоев отказался от эвакуации и «весь следующий день продолжал командовать ротой на передовой».

Племянник бывшего командующего российской группировкой «Восток» на Украине Рустама Мурадова Салман Сулейманов

27-летний Салман Сулейманов погиб на границе с Украиной в конце апреля 2022 года. По данным телеграм-канала Baza, он был командиром взвода, который перебросили в зону боевых действий в начале января того же года. Генерал-лейтенант Рустам Мурадов узнал о гибели племянника, когда сам находился в госпитале после ранения, и попросил найти его тело. Сулейманова похоронили в родном Дербенте.

Сын депутата-коммуниста заксобрания Вологодской области Николая Варнавского Алексей Варнавский

Потомственный военный Алексей Варнавский был тяжело ранен в Белгородской области на границе с ЛНР в конце марта 2022 года. Как командир, он осматривал свои экипажи после прилета ракеты «Точка-У», которая не причинила ущерба, и попал под второй ракетный удар. В течение месяца его пытались спасти в московском госпитале, но 23 апреля он умер. Варнавскому было 42 года.

Сын вице-губернатора Ненецкого АО Александра Дудорова Георгий Дудоров

О гибели 23-летнего Георгия Дудорова сообщил в марте 2022 года Следственный комитет России. Погибший был выпускником кадетского корпуса СК, в зоне боевых действий занимал должность замкомандира разведроты по военно-политической работе. В сообщении говорилось, что колонна роты попала под артиллерийский удар. В одном из постов его отца во «ВКонтакте» сказано, что это произошло под городом Ирпень.

Сын бывшего главы поселка Камарчага Красноярского края Сергея Тюхая Иван Тюхай

Иван Тюхай погиб в ЛНР в конце марта 2022 года, ему было 40 лет. Об этом стало известно в апреле того же года, когда о гибели своего выпускника написала камарчагская средняя школа в паблике во «ВКонтакте». В посте отмечалось, что он «отправился на спецоперацию добровольцем». Отец Ивана Сергей Тюхай на тот момент возглавлял Камарчагский сельсовет (в сентябре 2023 года на должность избран другой).

Сын экс-зампреда правительства Еврейской автономной области Марии Костюк Андрей Ковтун

В зоне военной операции старший лейтенант Андрей Ковтун командовал ротой мотострелков. Он погиб в августе 2022 года во время второй командировки в ДНР, ему было 26 лет. Как сообщалось на портале правительства ЕАО, когда группа Ковтуна попала в засаду, он обеспечил эвакуацию личного состава, закрыв направление огня своей БМП. В феврале 2023-го указом президента Путина ему посмертно присвоили звание Героя России.

Сын главы села Шигоны Самарской области Натальи Афанасьевой Дмитрий Афанасьев



О гибели Дмитрия Афанасьева во время операции на Украине сообщил в мае 2022 года самарский губернатор Дмитрий Азаров. Сыну сельского главы было 33 года. Он служил по контракту и был командиром роты связи. Его посмертно наградили орденом Мужества.

Сын экс-министра спорта Крыма Георгия Шестака Денис Шестак

Денис Шестак погиб «при выполнении воинского долга» 7 апреля 2023 года, говорится на сайте крымской Федерации спортивной борьбы. Там отмечается, что он проходил службу в зоне военной операции с октября 2022-го, а до того работал тренером по греко-римской борьбе в Бахчисарае. Шестак был серебряным призером чемпионата Украины в этом виде спорта. По словам отца, он подорвался на мине во время работ по минированию территории. Посмертно награжден орденом Мужества.

Шестак-старший возглавлял министерство спорта Крыма с 2014-го по 2016-й. Сейчас он является первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Крыма и внештатным советником главы республики Сергея Аксенова.

Племянник депутата Госдумы от КПРФ Николая Харитонова

Российские СМИ сообщили о гибели племянника полковника госбезопасности Николая Харитонова в июле 2023 года. Это подтвердил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, уточнив, что погибший был минометчиком. Никаких других подробностей, в том числе имени, не приводилось. У депутата Харитонова есть сестра по фамилии Назарова, которая фигурировала в публикациях о ДТП в Новосибирске 2008 года с ее участием. Идет ли речь о ее сыне, неизвестно.

Сын главы села Осыпной Бугор Астраханской области Фаиля Бердиева Азамат Бердиев

Военнослужащий-контрактник Азамат Бердиев находился в зоне военной операции с самого ее начала в феврале 2022-го. Он был командиром десантно-штурмового взвода, участвовал в том числе в штурме Херсона. 1 августа 2023 года погиб, получив тяжелое осколочное ранение и отказавшись от эвакуации. Ему было 27 лет. В декабре губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о присвоении Бердиеву звания Героя России посмертно.

Сын замминистра сельского хозяйства Красноярского края Оксаны Дивногорцевой Денис Дивногорцев (а также сын главы поселка Суринда, имя неизвестно)

Сообщение о гибели рядового контрактной службы Дениса Дивногорцева опубликовали в телеграм-канале красноярской региональной общественной организации «Союз ветеранов СВО» 30 октября 2023 года, с отметкой, что известие пришло «только что».

В том же посте упоминалось о гибели сына главы поселка Суринда Эвенкийского района края, но ни имя, ни обстоятельства случившегося не приводились. Поселок с 2019 года возглавляет Татьяна Савватеева, срок ее полномочий истекает в 2024 году.

Племянник экс-главы администрации города Сасово Рязанской области Евгении Рубцовой Сергей Сауткин

О гибели 28-летнего племянника «при выполнении боевого задания» написала сама Рубцова во «ВКонтакте» в сентябре 2023 года. По словам чиновницы, «Сергею всегда была близка армейская служба», он гордился службой в ВДВ, но «немного поменял воинскую специальность», когда был призван по мобилизации. Его посмертно наградили орденом Мужества.