Когда рубль становится сильнее по отношению к другим валютам, это может привести к снижению цен на импортные товары, рассказала RTVI Мария Твердохлебова, к.э.н., доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова. Основная причина — в изменении обменного курса и его влиянии на стоимость товаров в локальной валюте.

Рубль начал укрепляться по отношению к доллару еще в начале 2025 года. Если 1 января курс валюты на сайте ЦБ превышал 100 рублей, то.по состоянию на 7 марта он опустился до 89 рублей.

Когда национальная валюта укрепляется, для российских покупателей импорт становится дешевле, объясняет Твердохлебова. На покупку товаров в иностранной валюте теперь требуется меньше рублей.

Из-за укрепления рубля могут подешеветь электроника, автомобили, предметы роскоши и сегменты продуктов питания, которые в значительной степени зависят от импорта, отметила Твердохлебова.

“Если говорить о товарах электронной техники — смартфонах, телевизорах и ноутбуках — многие из них производятся за пределами России. Укрепление рубля может привести к снижению цен на эту продукцию, поскольку для импортеров покупка товаров за границей станет менее затратной”, — объясняет она.

В качестве примера эксперт приводит ценообразование смартфонов.

“Допустим, до укрепления рубля его цена — например, 70 000 рублей — получалась из-за обменного курса, а импортная цена составляла примерно $600. Если рубль укрепляется на 10%, то эквивалентная стоимость смартфона в долларах составляет $540. После пересчета по новому курсу цена на тот же смартфон может снизиться до 63 000 рублей. То есть, цена упадет на 7 000 рублей или около 10%”, — объясняет она.

Что касается продуктов питания, то тут влияние сильного рубля может варьироваться, предупреждает Твердохлебова.

“Например, если цена на импортные фрукты, такие как яблоки или апельсины, зависит от внешних факторов, и до укрепления рубля их цена составляла 200 рублей за килограмм, то при улучшении курса, обеспечивающем снижение цен на 15%, стоимость может упасть до 170 рублей за килограмм”, — добавляет она.

Но если покупательная способность населения повышается за счет укрепления рубля, это может способствовать увеличению спроса на товары и услуги, предупреждает Твердохлебова. Это, в свою очередь, может сбалансировать падение цен на импортные товары.

“Несмотря на приведенные примеры, важно учитывать, что влияние укрепления рубля не всегда линейно. Производители, как правило, фиксируют цены на определенный период, а также могут учитывать другие факторы, такие как спрос на товар, издержки на транспортировку и производственные расходы. Таким образом, реальное снижение цен может варьироваться и зависит от множества взаимосвязанных факторов”, — заключает эксперт.

Что еще повлияет на цены

Возвращение западных компаний приведет к усилению конкуренции на рынке, что благоприятно скажется на динамике цен, объясняет Дмитрий Кузнецов, научный сотрудник Международной лаборатории исследований внешней торговли ИПЭИ Президентской Академии.

“Исчезнет необходимость ввозить товары через механизм параллельного импорта и прочие схемы доставки, которые обеспечили присутствие востребованных товаров на российском рынке, но все-таки привели к удорожанию. Наконец, удешевление и рост импорта позволят высвободить часть ресурсов внутри России, что благоприятно скажется на издержках российских компаний”, — говорит он.

Возвращение западных компаний должно позитивно восприниматься рынком: усилится конкуренция, что должно благоприятно сказаться на доступности товаров и услуг для населения и ценах, соглашается Владимир Еремкин, старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии:

“В случае возвращения ряда торговых компаний цены не вырастут, а наоборот — должны будут нормализоваться, поскольку эти компании будут вынуждены вновь искать себе место под солнцем, которое уже было занято за время их отсутствия. Одним из основных факторов их конкурентоспособности на российском рынке будет цена, поэтому роста цен ждать не стоит”.

В то же время возвращение иностранных компаний в нашу страну может быть долгим и затронуть не одно поколение, прогнозирует Владимир Климанов, директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии.

“В целом, мне кажется, возврат неизбежен. Давайте в качестве примера просто вспомним хотя бы то, что компания «Сименс» уходила из России уже дважды. Ну, соответственно, может и вернуться третий раз на такой емкий и важный для нее рынок”, — приводит пример он.