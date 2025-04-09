Стремительный штурм неприступного Кенигсберга. Немецкие форты взрывали по «методу Сидорова»

После трех месяцев подготовки Красная Армия в течение трех дней взяла Кенигсберг, и 9 апреля 1945 года комендант города принял решение о капитуляции немецких войск. Подробности освобождения города, которое состоялось 80 лет назад, рассказал RTVI военный историк Юрий Кнутов.

Немецкие войска были уверены, что Красная Армия «сломает зубы» о немецкую крепость. К началу штурма у Кенигсберга было создано три оборонительных рубежа в дополнение к внешнему обводу из полевых укреплений. Один из них состоял из 15 фортов, гарнизон каждого из которых составлял 250-300 человек, оснащенных пулеметами, пушками, а также запасом еды и боеприпасов.

Вторая линия обороны представляла собой заминированные улицы, баррикады и огневые точки, расположенные в каменных и бетонных строениях, а цитадель в центре города, которую охраняли порядка 130 тысяч человек, представляла собой систему укреплений, соединявшихся посредством тоннелей.

Обращаясь к солдатам, Гитлер приводил в пример оборону Севастополя, когда советские войска смогли на протяжении 250 дней удерживать город без подобных укреплений, а немецкое командование рассчитывало на длительную оборону.

«6 апреля начинается наше наступление, к этому времени у нас уже были сформированы штурмовые отряды, их готовили по образцу отрядов, которые действовали в свое время в Сталинграде, это были обученные саперы-штурмовики. У них уже имелись достаточно примитивные бронежилеты, стальные панцири, как у кирасиров в XIX веке», — сказал Кнутов.

Вместе со штурмовиками, которые были вооружены гранатами, минами и бутылками с зажигательной смесью, действовали подразделения химических войск, выступавших в качестве огнеметчиков, а также минометчики со 120 мм вооружением и артиллеристы со 122 мм и 152 мм самоходками при поддержке танковых войск.

«Больше всего немцев шокировало то, что мы так быстро справились с задачей, которая считалась практически невыполнимой. Помогла стратегия маршала Василевского, который достаточно долго готовил наши войска, обучал их взаимодействию и в результате разные рода войск действовали как часы, поддерживая, помогая друг другу», — отметил историк.

Он также рассказал, что особую роль во взятии города сыграл командир взвода штурмовиков Иван Сидоров, который создал собственную конструкцию взрывного заряда особой мощности, позволившего пробивать стены фортов толщиной до 5 метров.

«В результате образовался большой пролом, а внутри форта погибло порядка 76 немцев. Через этот пролом наши войска ворвались внутрь и уничтожили противника, и форт оказался под нашим контролем. Тут же история о том, как этот форт был взят, была передана всем остальным штурмовикам, а метод захвата фортов получил название «метод Сидорова», — пояснил Кнутов.

Падение форта стало катастрофой для командования Гитлера, а советские войска получили возможность начать наступление на месяц раньше. В честь взятия Кенигсберга в СССР выпустили особую медаль, которая вручалась за взятие не одной из европейских столиц, а простого города.

«Кенигсберг являлся цитаделью Восточной Пруссии. Из-за Восточной Пруссии Германия несколько раз начинала войны, поэтому Восточная Пруссия в какой-то степени считалась вторым сердцем Германии», — сказал историк.

Медалью «За взятие Кенигсберга» были награждены порядка 760 тысяч человек, а оперативные действия войск и минимальные потери при штурме вошли в историю как пример освобождения хорошо укрепленного города-крепости, отметил он.