Московский городской суд 24 декабря вынес приговор главе совета директоров группы «Медполимерпром» Джину (Евгению) Спектору Мужчину обсудили на 15 лет колонии по 276-й статье УК — «Шпионаж». В 2022 году Спектор уже был осужден за посредничество при даче взятки. В августе 2023 года он был арестован по новому делу, фабула которого неизвестна, слушания велись в закрытом режиме. Какие сроки получали за последний год осужденные в России за шпионаж — в материале RTVI.

По подсчетам RTVI, по статье «Шпионаж» с начала 2024 года в России осудили по меньшей мере 28 человек — это в три раза больше, чем в прошлом году (9 случаев). 18 осужденных — граждане Украины, семь — России, двое — США. Шпионаж относится к особо тяжким преступлениям. В российском законодательстве осужденных по этой статье наказывают лишением свободы от 10 до 20 лет. Самый частый срок по этой статье — 13 лет колонии, его получили в этом году восемь человек. Самое большое наказание — 25 лет, самое маленькое — 10.

Первый приговор за шпионаж в 2024 году получила гражданка Украины. Имя и фамилию женщины следствие не разглашает. Ростовский областной суд 8 февраля приговорил ее к 10 годам колонии общего режима. По данным ФСБ, она передавала Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о перемещениях российской военной техники и размещении воинских подразделений.

«Украинка, въехав на территорию РФ, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений ВС РФ, о маршрутах движения техники и личного состава российской армии», — говорилось в сообщении ведомства.

Также в феврале за шпионаж осудили жителя Мелитополя Сергея Кривицкого. Ростовский областной суд приговорил его к 11,5 годам колонии строгого режима. По данным следствия, Кривицкого задержали «при попытке приобретения совершенно секретной продукции военного назначения, клистронов, используемых в составе зенитно-ракетных комплексов С-300. Его вина доказана в полном объеме», сообщили в ФСБ.

В марте 2024 года срок за шпионаж получили сразу трое граждан Украины. Суд приговорил виновных к различным срокам лишения свободы — от 11 до 13 лет. По данным следствия, одному из подсудимых сотрудник СБУ предложил за вознаграждение передавать информацию о местоположении российских войск и техники, о работе местных властей и силовиков. Мужчина согласился и привлек к делу двух своих знакомых. С февраля по март 2022 года фигуранты по заданию СБУ собирали сведения о местонахождении систем ПВО. Данные они передавали украинским спецслужбам через мессенджеры.

Самый большой срок по статье о шпионаже в этом году получил гражданин Украины Сергей Кармазин. Военный суд 2 мая приговорил его к 25 годам лишения свободы и штрафу в 700 тыс рублей. Шесть лет он проведет в тюрьме, еще 19 — в колонии строгого режима, уточнили в суде. Кармазин был задержан в феврале 2023-го за поджог двух релейных шкафов на Московской железной дороге по заданию СБУ в ноябре 2022-го. Генпрокуратура обвинила его в совершении преступлений по восьми статьям УК. По информации ФСБ, мужчина был завербован в польском городе Быдгощ «при непосредственном участии польских специальных служб», а перед тем, как приехать в Россию в конце ноября 2022 года для получения гражданства, проходил подготовку в Риге вместе с сотрудниками спецслужб Латвии.

Сразу пятерым гражданам Украины 13 мая назначили наказание за шпионаж от 11 до 16 лет лишения свободы. Николай Петровский, Сергей Котов, Иван Козлов, Сергей Арефьев и Александр Заривный, по данным следствия, собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений ВС России в зоне СВО. Подчеркивается, что эти сведения использовались для корректировки ударов Украины по российским позициям.

Также в мае 12 лет колонии общего режима получила за шпионаж жительница Забайкальского края по фамилии Сулимова. По данным ФСБ, женщина собирала информацию о передвижении по территории региона воинских соединений и военнослужащих, готовящихся к отправке в зону СВО, затем передавала данные представителю спецслужбы Украины.

В июне 13 лет строгого режима по 276-й статье получил житель Херсонской области. По данным следствия, 54-летний гражданин Украины собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии и передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ). В пресс-службе ФСБ по Восточному военному округу пояснили, что 54-летний фигурант оказался командиром отряда территориальной обороны ВСУ.

Меньше чем через неделю, 11 июня, к 13 годам лишения свободы суд приговорил гражданку Украины Юлию Ковешникову. С июня 2022 года по январь 2023 года она собирала и передавала сожителю, служащему в ВСУ, сведения о личном составе, технике и вооружении подразделений Временного управления МВД России в Запорожской области. Эти данные могли быть использованы против безопасности России, говорится в материалах дела.

В июле также к 13 годам был приговорен житель Самарской области. Как установил суд, обвиняемый шпионил по заданию спецслужб Украины: проводил разведку местности и передавал информацию о военной технике, в частности о наличии эшелонов с вооружением на станциях «Безымянка» и «Кинель» Куйбышевской железной дороге. Мужчина фотографировал технику и отправлял ее неустановленным лицам.

Самым громким процессом о шпионаже стало дело журналиста WSJ Эвана Гершковича, которого 19 июля приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима в Екатеринбурге. По версии следствия, по заданию ЦРУ он собирал в Свердловской области секретные сведения о деятельности Уралвагонзавода, который занимается выпуском и ремонтом танков и другой военной техники. 1 августа 2024 года Гершковича освободили в рамках обмена заключенными между Россией и Западом.

Чиновника Артура Катрычко 1 августа суд в Краснодаре приговорил к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже (ст. 276 УК России). По данным ФСБ, мужчина сам вышел на контакт с представителями украинских спецслужб. За деньги он передавал им сведения, которыми получал при выполнении служебных обязанностей.

Житель Кабардино-Балкарии 5 августа получил 12 лет колонии строгого режима за передачу СБУ данных о ВС России. Суд установил, что осужденный с апреля по июнь 2022 года собирал сведения о передвижении военных колонн и расположении блокпостов в Купянском районе Харьковской области.

Жителя Санкт-Петербурга 19 августа приговорили к 10 годам лишения свободы. Суд установил, что осужденный «является сторонником действующего руководства Украины и негативно относится к проводимой РФ СВО. В материалах дела говорится, что у мужчины «возник умысел на сбор и передачу сведений по заданию лиц, действующих в интересах иностранной разведки, для использования их против безопасности РФ». Преступление петербуржец совершил в марте 2022 года, находясь на территории Украины. Также, согласно данным дела, в результате его действий российское подразделение мотострелковой дивизии обстреляли из минометов в том населенном пункте, сведения о котором передал осужденный.

В том же месяце Западный окружной военный суд приговорил инженера Артема Лозового* к 18 годам лишения свободы по обвинению в госизмене в форме шпионажа, приготовлении теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ. Он был задержан с поличным, когда доставал из тайника компоненты взрывчатых веществ, предназначенных для подрыва военкомата в Воронеже. Гособвинение запрашивало для мужчины 22 года лишения свободы. Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Суд установил, что Лозовой* вступил в украинское военизированное объединение «Легион „Свобода России“»** и отправил сотрудникам украинских спецслужб фотографии расположения одной из воинских частей в Воронеже. До задержания в рамках уголовного дела Лозового* привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 30 тыс. рублей за репост видео с одной из антивоенных страниц.

В сентябре Верховный суд ЛНР наказал за шпионаж 28-летнего гражданина Украины Виктора Солдатко. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. В заявлении ФСБ говорится, что в январе 2023 г. Солдатко добровольно собирал сведения о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих в Новопсковском районе ЛНР. Полученную информацию он передавал украинским спецслужбам в мессенджерах.

Очередной 13-летний срок 11 октября получил 48-летний гражданин Украины Сергей Корж в Запорожской области. Он признан виновным по статье о шпионаже (ст. 276 УК России). Суд установил, что с июня по август 2022 г. Корж собирал и передавал сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины сведения о местах нахождения техники и личного состава подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Запорожской области. Эти данные могли быть использованы для нанесения ударов по местам дислокации российских военных.

Тот же Запорожский областной суд 24 октября приговорил гражданина Украины Дмитрия Шайногу к 12 годам колонии по делу о шпионаже (статья 276 УК России). «Суд установил, что в период с августа по октябрь 2022 года Шайнога, находясь на территории Запорожской области, собирал и передавал посредством мессенджера сотруднику Главного управления разведки Министерства обороны Украины сведения о геолокациях с привязкой к географическим координатам с выделением участков местности, отображающих места дислокации личного состава, вооружения и военной техники Вооруженных сил России», — отметили в пресс-службе Генпрокуратуры. В деле указано, что переданные данные могли использовать для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих.

Чуть меньший срок получила гражданка Украины 30 октября. Белгородский областной суд приговорил женщину за шпионаж к 11 годам лишения свободы. Как установил суд, временно проживающая в Белгороде женщина «из корыстной заинтересованности собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о месте дислокации и работе подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ в регионе, которые могли быть использованы против безопасности России».

Еще одного гражданина Украины Крымский Верховный суд 29 ноября приговорил к 17 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Суд обвинил его в сборе сведений, которые могут быть использованы против российской армии. Рассмотрение дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат гостайну, отметил суд. Подробности дела не приводятся.

Жителя Ялты 2 декабря приговорили к 14 годам колонии за шпионаж в пользу Украины. Крымчанину вынесли приговор за выступление против боевых действий на Украине и передачу секретных сведений украинским спецслужбам. По данным дела, в январе 2024 года ялтинец, находясь неподалеку от аэропорта Сочи, заметил вылет самолета радиолокационного дозора. Он передал украинским спецслужбам данные о времени и месте вылета, чтобы они могли попытаться его уничтожить, выяснило следствие.

Гражданку Украины, 44-летнюю Ольгу Чернявскую, 12 декабря приговорили к 13 годам колонии общего режима, приговор вынес Запорожский областной суд.По данным следствия, в течение 2022 года она находилась в Запорожской области и пересылала в мессенджере своему сыну геолокацию российских войск в городе Токмак. «Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации российских военнослужащих», — говорится в сообщении Генпрокуратуры. Обвинение потребовало для украинки 13 лет лишения свободы, суд поддержал позицию прокуратуры.

Чернявская и Спектор могут стать не последними осужденными за шпионаж в этом году. Приговора по 276 статье ожидают только в Крыму минимум двое — 23-летняя украинка и 32-летний россиянин. Женщину подозревают в передаче Украине сведений о местонахождении пунктов размещения личного состава ВС России в Херсонской области. Мужчину— в сообщении о дислоцированных в Феодосии военных объектах и средствах ПВО. По версии следствия, мужчина по заданию кураторов проехал мимо феодосийской нефтебазы и морского порта со включенной геолокацией. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчине обвиняют в госизмене в форме шпионажа, он может получить пожизненный срок.

*добавлен в реестр террористов и экстремистов

**признано Верховным судом РФ террористическим и запрещено на территории России