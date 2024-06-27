Американский секретный беспилотный подводный аппарат Manta Ray в виде ската был замечен на Google-картах. Manta Ray засветился в доках военно-морской базы Порт-Уенем в Калифорнии. Этот аппарат может стать главной силой США по поиску подводных лодок. RTVI рассказывает, что из себя представляет этот подводный беспилотник.

Manta Ray — новейший крупный беспилотный подводный аппарат (БПА), разработанный по заказу агентства перспективных научных проектов (DARPA) минобороны США. Назван в честь ската-манта, самого большого ската в мире, чья масса может достигать целые три тонны. Manta Ray по своей конструкции подражает скату, пытаясь передать гидродинамические свойства пластиножаберных рыб: с двумя крыльями по бокам, продолговатым вытянутым корпусом и обтекаемым дизайном.

Подводный беспилотник разработала американская компания Northrop Grumman. Это один из крупнейших представителей оборонно-промышленного комплекса в мире — они разработали малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk, также производят ключевые компоненты для многоцелевого истребителя «пятого» поколения F-35, занимаются ракетным вооружениями и средствами борьбы с ними и строят авианосцы для американских военно-морских сил. Разработкой Manta Ray они занимались последние четыре года.

Одна из потенциальных задач Manta Ray — поиск и уничтожение подводных лодок.

Согласно подсчетам пользователей на основе снимков, длина аппарата Manta Ray превышает 10 метров, а размах его крыльев достигает 14 метров. Такие габариты позволяют размещать БПА на борту военных кораблей и подводных лодок.

На видео-презентации БПА можно заметить четыре винта, использующиеся для передвижения под водой. Также БПЛА может перейти в спящий режим и работать на малых мощностях и оставаться неподвижным на морском дне. Также в «скате» есть несколько отсеков для полезной разгрузки разных размеров и типов.

Manta Ray, согласно описанной программным менеджером DARPA Кайлом Вернером задумке, должен снизить операционную загруженность военных кораблей, передав часть их задач беспилотным подводным аппаратам. «Такие системы могут предоставить классическим судам-хозяевам большую свободу действий, одновременно снижая нагрузку на обслуживающие порты», — отметил он.

Это возможно за счет создания такого аппарата, который бы мог автономно работать под водой на протяжении длительного времени без необходимости в дозаправке или техническом обслуживании. Помимо того, аппарат должен обладать большой дальностью действия и способностью нести полезную нагрузку. «В случае успеха этот новый класс UUV позволит командующему боевыми силами увеличить потенциал без нарушения текущих операций», — считает Вернер.

Среди прочего, Manta Ray должен объединить в себе целый ряд новых технологий, а именно:

Новые подходы для высокоэффективной подводной навигации;

Технологии для снижения деградации материалов;

Учет развития морской среды при планировании миссий;

Создание маломощных средств подводного обнаружения и определения угроз;

Средства противодействия обнаружению беспилотника;

Новые маломощные подводные двигательные системы;

И, что самое необычное, такие методы управления энергией, которые бы могли опираться на подводную энергию (движение океана, течения) на больших глубинах.

Помимо Northrop Grumman, проектом занимается компания PacMar Technologies. На нее возложена задача создать энергетическую установку «ската», которая бы могла генерировать энергию из окружающей подводной среды. Дрон должен собирать энергию из температурных градиентов океана и кинетическую энергию потока воды, что затем преобразуется в электричество.

Вдобавок ко всему перечисленному, новый дрон должен уметь автоматически уворачиваться от подводных препятствий.

В феврале-марте 2024 года Manta Ray тестировали в водах у берегов Южной Калифорнии. Тогда представители DARPA рассказали и о другой особенности беспилотника — легкой сборке на месте. На испытания «ската» везли по частям.

«Наши успешные полномасштабные испытания Manta Ray подтверждают готовность машины к использованию в реальных условиях после быстрой сборки в полевых условиях из модульных частей», — сказал Кайл Вернер.

По мнению разработчиков, возможность модульной сборки позволит экономить энергию и время самого беспилотника, которые бы он потратил, если бы добирался до места задачи сам. Помимо того, благодаря простоте конструкции для запуска беспилотника его можно собрать в любом месте, не загружая доки специализированных верфей на военно-морских объектах.