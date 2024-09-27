Глава российского МИД Сергей Лавров продолжает работать на Генассамблее ООН. Накануне, во второй день визита, он успел встретиться с генсеком организации Антониу Гутерришем, а также поучаствовать в министерских встречах с союзниками по БРИКС и ОДКБ. Кстати, последнее прошло без Армении, которая в августе заморозила свое участие в объединении. Встречи дипломатов проходили на фоне пропалестинских протестов, которые корреспондент RTVI застала на улицах Нью-Йорка. Их приурочили к заседанию Совбеза ООН по Ближнему Востоку и выступлению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, прилетевшего накануне из горячей точки. Подробности — в репортаже RTVI с места событий.

Армения игнорирует ОДКБ

Утром 27 сентября по нью-йоркскому времени Сергей Лавров встречался с коллегой из Сирии Бассамом Саббагом, а до этого участвовал во встрече «Группы друзей в защиту Устава ООН».

Накануне же, во второй день работы на Генассамблее, министр уделил больше внимания не двусторонним переговорам, а встречам в рамках международных организаций, где участвует Россия.

Первой оказалась рабочая встреча министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством Казахстана. Правда, проходила она в закрытом для СМИ формате, и журналисты не смогли последить за дебатами.

«Рассмотрен широкий круг проблем международной и региональной безопасности. Подчеркнута необходимость наращивания координации действий государств-членов ОДКБ на площадке ООН по актуальным вопросам повестки дня Всемирной организации, дальнейшего укрепления взаимодействия между ОДКБ и ООН», — сообщили после на Смоленской площади.

Эта встреча могла бы стать вполне обычной в рабочем графике Лаврова, если бы не одно «но»: на этих переговорах не было главы армянского МИДа Арарата Мирзояна, который активно проводил другие встречи в штаб-квартире ООН, и его отсутствие было красноречивым. Даже флаг республики теперь не стоит наряду с остальными пятью. Ереван считался традиционным партнером Москвы, однако отношения между странами — да и с ОДКБ — совсем испортились после того, как страна проиграла «битву» за Нагорный Карабах. А 31 августа Армения официально заморозил свое участие в ОДКБ.

«Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на этом этапе. Сейчас мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не значит, что мы не примем другое решение в будущем», — заявил тогда премьер-министр Армении Никол Пашинян.

За пару недель мнение главы правительства об ОДКБ, видимо, поменялось, причем не в лучшую сторону. Так, 18 сентября на Всеармянском форуме Пашинян сообщил, что Ереван близок к «точке невозврата» в отношениях с организацией.

«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности», — максимально ужесточил риторику премьер.

БРИКС и жалобы Гутерришу

Глава российского внешнеполитического ведомства отдельно поговорил со своим визави из Центральной Азии — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу. После этого настала очередь БРИКС — эта встреча министров теперь уже не «пятерки», но расширившейся с 1 января «десятки» также проходила за закрытыми дверями.

Известно, что коллеги из Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Саудовской Аравии успели обсудить вопросы мира и безопасности, а еще глобальной экономической стабильности и устойчивого развития. Однако главный упор был сделан на предстоящий саммит в Казани, ведь до него осталось меньше месяца.

Как сообщила пресс-служба МИД России, они поговорили о том, какой будет новая категория государств-партнеров БРИКС.

Директор Латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин ранее в интервью RTVI рассказал, что еще на прошлом саммите БРИКС в ЮАР лидеры дали ведомствам поручение — проработать критерии для государств-партнеров.

После этого у Лаврова продолжилась вереница двусторонних встреч. 26 сентября он успел встретиться с министром иностранных дел Марокко Насером Буритой, председателем Руководящего президентского совета Йемена Рашадом Мухаммедом аль-Алими, главой МИД Боливии Селиндой Сосой, главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым, председателем Суверенного переходного совета Судана Абделем Фаттахом аль-Бурханом и министром иностранных дел Иордании Айманом ас-Сафади.

А во время встречи Лаврова с Абдулаем Диопом, коллегой из Мали (где в 2021 году произошел третий за последние десять лет госпереворот), стороны подписали совместное заявление «О неразмещении первыми оружия в космосе». Имеется ли у Бамако такое оружие, которое малийцы могли бы разместить в космосе, не сообщалось.

Наконец, вечером Сергей Лавров встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Российский министр сообщил португальскому дипломату, который с 2021 года был переизбран на второй пятилетний срок, что руководство и Секретариат ООН должны неукоснительно соблюдать принципы беспристрастности и равноудаленности, в том числе «применительно к преступлениям киевского режима».

Лавров пожаловался генсеку и на США, которые, как известно, в некоторых случаях не выдавали визы в штаб-квартиру ООН российским чиновникам, попавшим под санкциями.

«Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН. Отметил, что сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска Гутерришем процедуры арбитража в отношении США», — добавили в МИД.

Они не прошли мимо и ситуации на Ближнем Востоке, которая оказалась в фокусе внимания участников Генассамблеи.

Палестина на улицах

Как раз на пятницу, 27 сентября, было запланировано специальное заседание Совбеза ООН по Ближнему Востоку. Накануне в Нью-Йорк все-таки прилетел премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, у которого дома по сути идет война на два фронта — против радикального палестинского движения ХАМАС в Газе и шиитской военизированной группировки «Хезболла» на юге Ливана.

Тема палестино-израильского конфликта выплеснулась за пределы штаб-квартиры ООН. Так, 26 сентября корреспондент RTVI обнаружила, что несколько улиц Нью-Йорка вблизи здания Всемирной организации оказались перекрыты. Не просто так: толпа в несколько сотен человек маршем прошла по 3-й авеню и свернула в сторону штаб-квартиры.

Это оказалась пропалестинская демонстрация — с транспарантами и сатирическими фигурами в карнавальном антураже. Лозунги демонстрантов варьировались от воззвания «Свободу Палестине» до призывов судить премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху как «военного преступника».

Как рассказала RTVI участница марша, одним из организаторов выступило Палестинское молодежное движение (Palestinian youth movement). Многие узнали о готовящемся протесте из соцсетей и спонтанно решили присоединиться, поделились другие активисты.

Кстати, на марше были представители многих национальностей, корреспондент RTVI пообщалась теми, кто называл себя этническими евреями, которые не поддерживают политику Израиля.

Однако до пункта назначения пропалестинская демонстрация так и не дошла, развернувшись в обратную сторону и направившись в сторону Центрального вокзала. Несмотря на масштаб шествия и градус накала, протестующие вели себя достаточно мирно, а вокруг дежурили полицейские.

Кстати, президент Палестины Махмуд Аббас, выступая 26 сентября с трибуны ООН на день раньше, чем Нетаньяху, поблагодарил активистов, которые выходили на улицы.

«Мы благодарны тем, кто организовал демонстрации в поддержку Палестины по всему миру, в том числе в США и западных странах», — сказал он.

Трижды 88-летний Аббас красноречиво повторил «Мы не уйдем. Мы не уйдем. Мы не уйдем» — подразумевая, очевидно, что уйти должен Израиль. Он даже дал понять, что считает нужным исключить еврейское государство из рядов ООН.

Израильтян палестинец обвинил в «геноциде», досталось и Соединенным Штатам, которые блокировали пропалестинские резолюции. При этом, как отметили наблюдатели, Аббас в своей получасовой речи умудрился ни разу не упомянуть ни ХАМАС (и его теракт 7 октября 2023 года), ни «Хезболлу».

Тем временем на Нетаньяху, пока тот летел в Нью-Йорк, заочно обрушился и президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган. Как и демонстранты на 3-й авеню, он ни много ни мало сравнил Нетаньяху с Гитлером — при том, что еще в 2023 году лидеры встречались как партнеры и шутили на камеры о схожести своих галстуков.