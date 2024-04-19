В Индии 19 апреля начались крупнейшие в мире выборы. Во время голосования, которое продлится до 1 июня, жители страны изберут более 500 членов нижней палаты парламента. Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует остаться главой кабмина на третий срок. Как проходят выборы в самой населенной стране мира и изменится ли внешнеполитический курс Дели, особенно в отношении России, — разбирался RTVI.

44 дня, миллиард избирателей и семь этапов

Организовать выборы в «крупнейшей демократии мира» с населением в почти 1,442 млрд человек весьма непросто. Как пишет CNN, правом голоса обладают около 969 млн индийцев, что больше, чем население США и стран Евросоюза вместе взятых. Так что на участки могут прийти примерно 12% населения планеты.

В некоторых регионах на то, чтобы отдать свой голос за того или иного политика, у людей будет всего один день. А в таких штатах, как Уттар-Прадеш, Бихар и Западная Бенгалия с общим населением в 475 млн человек, выборы продлятся целую неделю. В этом году электронный способ голосования будет доступен на более чем миллионе избирательных участков, что на 1,2% больше, чем в 2019-м. Кстати, самый высокий в мире участок для голосования расположился в штате Химачал-Прадеш на отметке 4,65 км над уровнем моря.

Altaf Qadri / AP

Всего запланировано семь этапов: первый начался 19 апреля, а последний состоится 1 июня. Итоги же голосования весь мир узнает 4 июня. К слову, это вторые по продолжительности выборы в истории независимой Индии. Дольше — а именно 120 дней — выборы проводились в 1951—1952 годах. Они стали первыми после выхода из-под контроля Великобритании.

На выборах 2024 года будут разыгрываться 543 места в нижней палате парламента — Лох сабхе. Еще двух депутатов назначит президент страны. Для победы партии надо набрать как минимум 50% голосов, чтобы сформировать правительство. Сейчас большинство у Национально-демократического альянса, где крупнейшая политическая сила — «Бхаратия джаната парти» (БДП, или Партия индийского народа) Нарендры Моди, правящая в Индии с 2014 года. Теперь действующий премьер стремится остаться у власти на третий срок подряд.

Моди не уходит?

В общей сложности в выборах принимают участие более 2600 партий, однако главными противоборствующими силами остаются БДП и Индийский национальный конгресс (ИНК). Это крупнейшая партия в оппозиционном Индийском национальном инклюзивном альянсе развития (INDIA), которая долгое время управляла страной.

Но несмотря на то, что ИНК — старейшая политическая организация страны, основанная в далеком 1885 году, шансов одолеть правящую партию очень малы. Согласно опросу индийского TV-CNX, правящий Национально-демократический альянс может получить 393 места, а вот оппозиционный INDIA рискует не преодолеть отметку в 100 мандатов. При этом БДП Нарендры Моди, вероятно, одержит «чистую победу» в таких центральных штатах, как Гуджарат, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, Чхаттисгарх, Бихар, Химачал-Прадеш, Уттаракханд и Уттар-Прадеш, а также сможет улучшить свои показатели на юге страны.

Manish Swarup / AP

Моди почти без сомнения останется на третий срок. Об этом RTVI рассказал младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Иван Щедров.

«Скорее всего, Моди останется у власти. Вопрос будет заключаться в соотношении мест в парламенте. Правящая партия озвучивала грандиозные цели в 370 мест, но реальная разграничительная линия будет проходить по отметке в 300 мест», — спрогнозировал эксперт в разговоре с RTVI.

Среди индийской оппозиции нет консолидирующей фигуры, которая могла бы заменить популярность Нарендры Моди, полагает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. «Другие кандидаты не обладают такой узнаваемостью и сопоставимым авторитетом. То, что Моди останется у власти, — неоспоримо. Другой вопрос, насколько ему удастся консолидировать декларируемое большинство. Скорее всего, не меньше 300 из 543 мест в парламенте», — рассказал собеседник RTVI.

ЛГБТ*, касты, метла и Илон Маск

Премьер-министр Индии в своей кампании сделал акцент на экономическом развитии страны. Незадолго до старта выборов Моди поделился планами, в числе которых пообещал поднять страну на третью строчку среди мировых экономик. Также он сказал чиновникам завершить планы по росту экономики до $6,69 трлн к 2030-му. Согласно октябрьским данным, сейчас этот показатель находится на отметке в $3,51 трлн. Помимо этого, Моди планирует поднять доход на душу населения с $2,5 тыс. до $4,4 тыс.

Оппозиционный блок INDIA по большей части строил свою кампанию на критике действующих властей. Лидер Индийского национального конгресса Рахул Ганди — потомок Джавахарлала Неру, Индиры Ганди, сын 7-го премьера страны Раджива Ганди. Он не раз говорил, что кабмин Нарендры Моди не может справиться с безработицей среди молодежи и с коррупцией, обвинял власти в подрыве демократических институтов.

Рахул Ганди (в центре) выступает перед избирателями
Rajanish Kakade / AP

При этом в INDIA обещали, что в случае победы они устранят межкастовые и межнациональные противоречия, а также примут закон, позволяющий представителям ЛГБТ* регистрировать гражданский брак.

Однако внутри альянса, который борется с властями, сейчас не все гладко.

«Оппозиция сейчас находится не в лучшем положении, даже после образования коалиции партий INDIA. В общенациональном масштабе главные проблемы — отсутствие харизматичного лидера, слабая повестка и недостаточно сильные инструменты консолидации власти», — считает Иван Щедров.

Еще один важный фактор — огромные финансовые и экономические рычаги у правящей партии после ее прихода к власти в 2014 году. Этот административный ресурс не сравнится с возможностями оппозиции, добавил эксперт ИМЭМО РАН.

В марте 2024-го стало известно, что счета ИНК заморожены налоговой инспекцией. Рахул Ганди заявил, что из-за этого партия не могла должным образом проводить избирательную кампанию. В партии Моди ответили, что счета частично заморозили, так как ИНК не подал декларацию о подоходном налоге на пожертвования, которые Индийский национальный конгресс получил в 2017—2018 годах.

В том же месяце был арестован главный министр Дели и глава левоцентристской партии «Ам Адми Парти» (Партии простого человека) Арвинд Кеджривал по делу о возможной коррупции. При этом сам Кеджривал называет себя ведущим борцом с коррупцией, которая считается главным бичом страны. В партию вошли единомышленники, которые раньше устраивали уличные акции и голодовки в знак протеста против продажных чиновников. Недаром предвыборный символ и логотип Партии простого человека — метла.

Тем временем 22 апреля в Индию прилетает Илон Маск, чтобы обсудить строительство там своего завода Tesla. В Нью-Дели он встретится с Моди, так что невольно подыграет премьеру в его предвыборной кампании.

Чего ждать России?

По мнению экспертов, после выборов не стоит ожидать каких-то глобальных изменений во внешнеполитическом курсе Нью-Дели. Вряд ли они скажутся на российско-индийских отношениях и на позиции Индии по Украине.

«Возможно, новая администрация совершит несколько важных символических визитов, но в целом внешнеполитические приоритеты и направления останутся теми же. Отношения Индии будут движимы преимущественно экономическими факторами», — поделился Иван Щедров с RTVI.

Как известно, премьер Индии старается сохранить нейтралитет между Киевом и Москвой — хотя и осуждает военный конфликт на Украине. Так, 20 марта он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским углубление партнерства между странами.

«Передал последовательную поддержку Индией всех усилий по установлению мира и скорейшему прекращению продолжающегося конфликта», — написал индийский премьер в соцсети Х (бывший Twitter). Моди также добавил, что Нью-Дели продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, руководствуясь подходом страны, который ориентирован на поддержку людей. В тот же день премьер-министр Индии поговорил и с российским лидером Владимиром Путиным, также обсудив с ним украинский вопрос.

«У индийской элиты есть консенсус по тому, как стоит выстраивать внешнюю политику. Этот консенсус меняется довольно медленно, и он является межпартийным, передается от одного правительства к другому, какая бы партия ни находилась у власти», — сказал RTVI Глеб Макаревич.

По мнению Макаревича, украинский кризис — не самое важное в двусторонних отношениях Москвы и Нью-Дели.

«Есть другие, более глубокие проблемы, которые совсем не зависят от личности лидеров, а структурно обоснованы слабой экономической заинтересованностью стран друг в друге. Хотя в последние годы эта ситуация исправляется», — отметил индолог.

Также Макаревич считает, что будет продолжаться «дрейф» Индии в сторону США. «Но это не скажется на отношениях России и Индии. Россия нужна Индии, чтобы обеспечивать баланс во внешней политике», — заключил эксперт.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России