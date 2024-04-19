В Индии 19 апреля начались крупнейшие в мире выборы. Во время голосования, которое продлится до 1 июня, жители страны изберут более 500 членов нижней палаты парламента. Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует остаться главой кабмина на третий срок. Как проходят выборы в самой населенной стране мира и изменится ли внешнеполитический курс Дели, особенно в отношении России, — разбирался RTVI.

44 дня, миллиард избирателей и семь этапов

Организовать выборы в «крупнейшей демократии мира» с населением в почти 1,442 млрд человек весьма непросто. Как пишет CNN, правом голоса обладают около 969 млн индийцев, что больше, чем население США и стран Евросоюза вместе взятых. Так что на участки могут прийти примерно 12% населения планеты.

В некоторых регионах на то, чтобы отдать свой голос за того или иного политика, у людей будет всего один день. А в таких штатах, как Уттар-Прадеш, Бихар и Западная Бенгалия с общим населением в 475 млн человек, выборы продлятся целую неделю. В этом году электронный способ голосования будет доступен на более чем миллионе избирательных участков, что на 1,2% больше, чем в 2019-м. Кстати, самый высокий в мире участок для голосования расположился в штате Химачал-Прадеш на отметке 4,65 км над уровнем моря.

Всего запланировано семь этапов: первый начался 19 апреля, а последний состоится 1 июня. Итоги же голосования весь мир узнает 4 июня. К слову, это вторые по продолжительности выборы в истории независимой Индии. Дольше — а именно 120 дней — выборы проводились в 1951—1952 годах. Они стали первыми после выхода из-под контроля Великобритании.

На выборах 2024 года будут разыгрываться 543 места в нижней палате парламента — Лох сабхе. Еще двух депутатов назначит президент страны. Для победы партии надо набрать как минимум 50% голосов, чтобы сформировать правительство. Сейчас большинство у Национально-демократического альянса, где крупнейшая политическая сила — «Бхаратия джаната парти» (БДП, или Партия индийского народа) Нарендры Моди, правящая в Индии с 2014 года. Теперь действующий премьер стремится остаться у власти на третий срок подряд.

Моди не уходит?

В общей сложности в выборах принимают участие более 2600 партий, однако главными противоборствующими силами остаются БДП и Индийский национальный конгресс (ИНК). Это крупнейшая партия в оппозиционном Индийском национальном инклюзивном альянсе развития (INDIA), которая долгое время управляла страной.

Но несмотря на то, что ИНК — старейшая политическая организация страны, основанная в далеком 1885 году, шансов одолеть правящую партию очень малы. Согласно опросу индийского TV-CNX, правящий Национально-демократический альянс может получить 393 места, а вот оппозиционный INDIA рискует не преодолеть отметку в 100 мандатов. При этом БДП Нарендры Моди, вероятно, одержит «чистую победу» в таких центральных штатах, как Гуджарат, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, Чхаттисгарх, Бихар, Химачал-Прадеш, Уттаракханд и Уттар-Прадеш, а также сможет улучшить свои показатели на юге страны.

Моди почти без сомнения останется на третий срок. Об этом RTVI рассказал младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Иван Щедров.

«Скорее всего, Моди останется у власти. Вопрос будет заключаться в соотношении мест в парламенте. Правящая партия озвучивала грандиозные цели в 370 мест, но реальная разграничительная линия будет проходить по отметке в 300 мест», — спрогнозировал эксперт в разговоре с RTVI.

Среди индийской оппозиции нет консолидирующей фигуры, которая могла бы заменить популярность Нарендры Моди, полагает младший научный сотрудник Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Глеб Макаревич. «Другие кандидаты не обладают такой узнаваемостью и сопоставимым авторитетом. То, что Моди останется у власти, — неоспоримо. Другой вопрос, насколько ему удастся консолидировать декларируемое большинство. Скорее всего, не меньше 300 из 543 мест в парламенте», — рассказал собеседник RTVI.

ЛГБТ*, касты, метла и Илон Маск

Премьер-министр Индии в своей кампании сделал акцент на экономическом развитии страны. Незадолго до старта выборов Моди поделился планами, в числе которых пообещал поднять страну на третью строчку среди мировых экономик. Также он сказал чиновникам завершить планы по росту экономики до $6,69 трлн к 2030-му. Согласно октябрьским данным, сейчас этот показатель находится на отметке в $3,51 трлн. Помимо этого, Моди планирует поднять доход на душу населения с $2,5 тыс. до $4,4 тыс.

Оппозиционный блок INDIA по большей части строил свою кампанию на критике действующих властей. Лидер Индийского национального конгресса Рахул Ганди — потомок Джавахарлала Неру, Индиры Ганди, сын 7-го премьера страны Раджива Ганди. Он не раз говорил, что кабмин Нарендры Моди не может справиться с безработицей среди молодежи и с коррупцией, обвинял власти в подрыве демократических институтов.

При этом в INDIA обещали, что в случае победы они устранят межкастовые и межнациональные противоречия, а также примут закон, позволяющий представителям ЛГБТ* регистрировать гражданский брак.

Однако внутри альянса, который борется с властями, сейчас не все гладко.

«Оппозиция сейчас находится не в лучшем положении, даже после образования коалиции партий INDIA. В общенациональном масштабе главные проблемы — отсутствие харизматичного лидера, слабая повестка и недостаточно сильные инструменты консолидации власти», — считает Иван Щедров.

Еще один важный фактор — огромные финансовые и экономические рычаги у правящей партии после ее прихода к власти в 2014 году. Этот административный ресурс не сравнится с возможностями оппозиции, добавил эксперт ИМЭМО РАН.

В марте 2024-го стало известно, что счета ИНК заморожены налоговой инспекцией. Рахул Ганди заявил, что из-за этого партия не могла должным образом проводить избирательную кампанию. В партии Моди ответили, что счета частично заморозили, так как ИНК не подал декларацию о подоходном налоге на пожертвования, которые Индийский национальный конгресс получил в 2017—2018 годах.

В том же месяце был арестован главный министр Дели и глава левоцентристской партии «Ам Адми Парти» (Партии простого человека) Арвинд Кеджривал по делу о возможной коррупции. При этом сам Кеджривал называет себя ведущим борцом с коррупцией, которая считается главным бичом страны. В партию вошли единомышленники, которые раньше устраивали уличные акции и голодовки в знак протеста против продажных чиновников. Недаром предвыборный символ и логотип Партии простого человека — метла.

Тем временем 22 апреля в Индию прилетает Илон Маск, чтобы обсудить строительство там своего завода Tesla. В Нью-Дели он встретится с Моди, так что невольно подыграет премьеру в его предвыборной кампании.

Чего ждать России?

По мнению экспертов, после выборов не стоит ожидать каких-то глобальных изменений во внешнеполитическом курсе Нью-Дели. Вряд ли они скажутся на российско-индийских отношениях и на позиции Индии по Украине.

«Возможно, новая администрация совершит несколько важных символических визитов, но в целом внешнеполитические приоритеты и направления останутся теми же. Отношения Индии будут движимы преимущественно экономическими факторами», — поделился Иван Щедров с RTVI.

Как известно, премьер Индии старается сохранить нейтралитет между Киевом и Москвой — хотя и осуждает военный конфликт на Украине. Так, 20 марта он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским углубление партнерства между странами.

«Передал последовательную поддержку Индией всех усилий по установлению мира и скорейшему прекращению продолжающегося конфликта», — написал индийский премьер в соцсети Х (бывший Twitter). Моди также добавил, что Нью-Дели продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, руководствуясь подходом страны, который ориентирован на поддержку людей. В тот же день премьер-министр Индии поговорил и с российским лидером Владимиром Путиным, также обсудив с ним украинский вопрос.

«У индийской элиты есть консенсус по тому, как стоит выстраивать внешнюю политику. Этот консенсус меняется довольно медленно, и он является межпартийным, передается от одного правительства к другому, какая бы партия ни находилась у власти», — сказал RTVI Глеб Макаревич.

По мнению Макаревича, украинский кризис — не самое важное в двусторонних отношениях Москвы и Нью-Дели.

«Есть другие, более глубокие проблемы, которые совсем не зависят от личности лидеров, а структурно обоснованы слабой экономической заинтересованностью стран друг в друге. Хотя в последние годы эта ситуация исправляется», — отметил индолог.

Также Макаревич считает, что будет продолжаться «дрейф» Индии в сторону США. «Но это не скажется на отношениях России и Индии. Россия нужна Индии, чтобы обеспечивать баланс во внешней политике», — заключил эксперт.

* решением Верховного суда «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России