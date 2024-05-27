С утра 27 мая в Армении проходят акции протеста, полиция задержала более 280 митингующих. Вышедшие на улицы люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, а также выступают против делимитации армяно-азербайджанской границы. Возглавляет недовольных лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян, которого оппозиция уже предложила в качестве кандидата на пост главы правительства. Подробнее о причинах протеста и о том, чем они могут закончиться, — в материале RTVI.

Почему начались протесты

Толчком к новым протестам в Армении стала договоренность между Ереваном и Баку касательно делимитации границ. 19 апреля стороны согласились начать процесс, причем стартовать с сел в Тавушской области.

«Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА — Республика Армения. — Прим. RTVI) — Баганис Айрым (АР — Азербайджанская Республика. — Прим. RTVI), Воскепар (РА) — Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) — Хейримли (АР) и Беркабер (РА) — Кызыл Гаджилы (АР), с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада», — сообщили в МИД Армении.

Ереван и Баку также договорились, что в процессе делимитации стороны будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года (о целях и принципах Содружества Независимых Государств), добавили в ведомстве.

После этого в Тавуше начались протесты — местные жители возмутились, что Ереван согласился передать часть земель Азербайджану, а также требовали аннулировать соглашение о делимитации. Сам премьер убеждал их в том, что это единственное возможное решение в нынешних обстоятельствах. «Делимитация границ является гарантией безопасности, лучшей гарантии просто не существует. Это также гарантия независимости и суверенитета», — заявил Пашинян.

Тем временем волну недовольства возглавил предводитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян и стал лицом движения «Тавуш во имя родины». 4 мая участники протеста шествием направились в Ереван. 9 мая Галстанян во время многотысячного митинга в центре армянской столицы потребовал от Пашиняна добровольно уйти в отставку. Также он объявил, что парламентская оппозиция готова запустить процедуру импичмента, однако им не хватало 20 голосов.

Отставка и… новый премьер?

В течение мая накал страстей лишь усиливался, достигнув пика 27 мая. С утра на улицы Еревана и других городов начали выходить протестующие. Сторонники движения «Тавуш во имя родины» заблокировали такие трассы, как Ереван-Аштарак, Ереван-Армавир, Ереван-Гюмри — а также несколько проспектов и улиц в столице. Архиепископ Баграт Галстанян тоже не остался в стороне, перекрыв внедорожником перекресток улиц Абовяна и Саят-Нова.

В результате полиция начала задерживать протестующих, требующих отставки премьера. Сообщалось, что были задержаны более 284 митингующих, впрочем, правоохранительные органы уже отпустили 278 из них. Под раздачу попали в том числе депутат фракции «Армения» Артур Саркисян, певец Арсен Григорян и сын экс-генсека ОДКБ и бывшего начальника генштаба Вооруженных сил Армении Юрия Хачатурова Игорь Хачатуров.

При этом Галстанян начал активно подготавливать почву еще 18 мая. Тогда архиепископ провел «серию встреч с политическими силами, культурными деятелями и военнослужащими», сообщило Общественное радио Армении. А накануне новой волны протестов оппозиция организовала митинг в центре Еревана, на котором предложила кандидатуру архиепископа на пост премьер-министра.

«Мы провели множество встреч с представителями политических партий, общественных организаций. Всем понятно, что на посту премьер-министра нам нужен человек, который сможет сплотить народ, который не будет зависеть ни от кого, нам нужен человек, у которого прямо противоположные действующим властям ценности, который знает, что такое родина. И этот человек архиепископ Баграт Галстанян», — сказал на том митинге профессор Ереванского госуниверситета и участник протестного движения Гурген Меликян.

Сам архиепископ поначалу не претендовал «на должности и степени» и, как утверждалось, «не собирался этого делать и впредь», однако после митинга 26 мая обратился к католикосу Гарегину II, попросив отстранить его от служения.

«Учитывая ожидания широких кругов относительно моей кандидатуры, обсудил [ситуацию] с католикосом всех армян, и мы решили, что я не могу совмещать мою службу и премьерство», — сказал Галстанян.

На следующий день католикос удовлетворил просьбу архиепископа о приостановке службы, но при этом сохранил его духовный сан.

В октябре 2022 года на саммите в Праге Никол Пашинян признал территориальную целостность Азербайджана вместе с Карабахом — на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. 19 сентября 2023 года Азербайджан начал военную операцию, которую в Баку назвали «антитеррористической», а в Ереване — «агрессией». 20 сентября она завершилась прекращением огня и упразднением непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Мирный договор между Баку и Ереваном пока не заключен. Переговоры на высоком и высшем уровне проходят при посредничестве Москвы, а также Брюсселя и Вашингтона. Где и когда может быть заключено историческое соглашение, пока не ясно.

Пашинян теряет популярность?

Протестное движение возникло после того, как Ереван и Баку согласились начать делимитацию границы, однако армянская сторона от этого «фактически ничего не получила взамен», объяснил RTVI медиаэксперт Тигран Кочарян. Местные жители Тавушской области оказались крайне недовольны действиями правительства, а архиепископ Баграт Галстанян поддержал их в «законном требовании безопасности».

«Так как Армянская апостольская церковь веками была на страже интересов армянского народа, то и движение приобрело такие очертания, на острие которого находится архиепископ», — сказал эксперт.

По словам Тиграна Кочаряна, сейчас трудно прогнозировать, добьется ли протестное движения успеха, хотя «надежды большинства населения Армении» связаны с тем, что у них получится, а Пашинян уйдет в отставку.

«С 2018 года Армения постоянно что-то теряла: был полностью потерян Нагорный Карабах, сейчас очень сильно ослаблена защита Тавушского региона. Более того, в 2021—2022 годах у Армении были достаточно крупные территориальные потери. Но почему-то делимитация и демаркация началась с Тавуша, где все было спокойно», — рассуждает медиаэксперт в разговоре с RTVI.

В принципе процесс, который сейчас идет в Тавуше, трудно назвать «делимитацией и демаркацией», так как сначала заключается мирный договор между странами, устанавливаются дипломатические отношения, а потом уже стороны приходят к этому процессу, считает Тигран Кочарян.

«Здесь было сделано совершенно наоборот. Эти слова «делимитация» и «демаркация» в данном контексте были придуманы специально для Пашиняна, чтобы он мог спасти лицо. Естественно, делимитация и демаркация должны быть, но после заключения мирного договора, причем достойного мирного договора для Армении. И фактически после этого стороны должны перейти к этому процессу на основе взаимных, а не односторонних уступок, как это сделано сейчас», — добавил эксперт.

Сложившаяся ситуация для премьер-министра, который пришел к власти на волне всенародной любви, «достаточно неприятная», считает собеседник RTVI. Никто не выходит на улицы в поддержку Пашиняна в то время, как архиепископ Баграт Галстанян собирает целые площади, выдвигая те же условия, что и когда-то действующий глава правительства.

«Пашинян в свое время сказал, что если против него соберется площадь, то он уйдет в отставку. Сейчас он свои обещания не выполняет, а социология показывает, что рейтинг Пашиняна прошел точку невозврата и больше не будет расти. А вот количество людей, недовольных его политикой, особо в плане безопасности, постоянно растет. Поэтому ситуация для Пашиняна достаточно мрачная», — заключил Тигран Кочарян.