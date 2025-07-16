«Знал бы Путин…»: как шахтеры Кузбасса живут без зарплат и надежд на будущее

В июле 2025 года Минэнерго предупредило о глубоком кризисе угольной отрасли: уже закрыты или близки к банкротству 51 шахта и разрез из 179, а суммарные убытки предприятий превысили 112 млрд рублей. В Кузбассе — главном угледобывающим регионе страны, более половины предприятий работают в минус. Корреспондент RTVI съездил в город Киселевск в Кемеровской области, где почти тысяча горняков с мая не получает зарплату и последняя работающая шахта — «Спиридоновская» — вот-вот закроется.

«Здесь люди разучились доверять незнакомцам»

До шахты «Спиридоновская» от центра Киселевска около получаса езды в сторону поселка Карагайлинского и деревни Карагайла. Раньше и сама шахта называлась «Карагайлинской», переименовали ее только в 2023-м, когда в очередной раз открыли — как выяснилось, ненадолго.

Местный общественник, пожелавший остаться анонимным, объясняет, что во времена, когда шахта еще называлась «Карагайлинской», работа шла очень хорошо. Уголь в этой шахте самый лучший — коксующийся марки «Ж» — такой очень ценится в металлургии. Но все богатые углем пласты якобы отработали еще до 2019 года, когда «Карагайлинская» закрылась в предыдущий раз, а теперь там остались только тонкие пласты, так что добыча получается дорогой, а цена на уголь после введения санкций в отношении угольщиков сильно упала.

Шахтеры и все, кто с ними связаны, журналистам не доверяют и общаются поначалу неохотно: одинаково подозрительными кажутся и прогосударственный телеканал RT за сотрудника которого меня сначала принимают, и RTVI, о котором в Киселевске слышат впервые.

«Кузбасс все-таки не Кавказ, здесь люди разучились беседовать „за жизнь“ с незнакомцами, как и доверять им», — говорит одна из местных жительниц. И в чем-то она права: на разговор в итоге идут только трое шахтеров — даже те, кто был готов говорить до последнего собрания, прошедшего 9 июля, передумали. Все объясняют нежелание общаться одинаково: узнают — работу потом не найдешь.

«Тебе могут оставить черную метку в базе, и хрен ты работу найдешь. Все безопасники — это бывшие менты, у них у всех базы общие. А у нас шахтерский край. Люди боятся, либо что заберут на СВО, либо что поставят метку, а это единственная у человека профессия», — говорит Иван, один из шахтеров со «Спиридоновской» (здесь и далее имена героев изменены по их просьбам — прим. RTVI).

К тому же на последней встрече с руководством города и шахты рабочим сказали, что майские долги по зарплате уже начали выплачивать, так что рисковать шахтеры не хотят. Правда, между собой говорят, что деньги выплатили только тем, кто остался поддерживать шахту на жизнеобеспечении — откачивать воду, следить за вентиляцией и охранять территорию, — а остальным, как считают шахтеры, долги по зарплате, просто «простят».

«Природа задавила»

«Спиридоновскую» все называют проблемной, но объясняют это по-разному. В местной администрации проблему описывают расплывчато: заместитель главы города по промышленности, транспорту и связи Владимир Скрита долго говорит мне о том, что во всей отрасли сейчас проблемы — СВО, санкции, Европа больше не покупает кузбасский уголь, а в Китай его везти сложно и дорого.

В американский SDN List внесены крупнейшие производители угля — СУЭК, «Мечел», «Сибантрацит» и структуры, связанные с холдингом «Коулстар» и компанией «Эльга», а также «Распадская», «СДС-Уголь», «Кузбассразрезуголь» и другие. Китай, оставшийся главным импортером российского угля, тоже сократил закупки в России, как и Южная Корея и Турция. Выросли затраты российских угольщиков и на транспортировку угля, ограниченная пропускная способность российских железных дорог также не позволяет увеличивать объемы отгрузки. При этом цены на уголь на мировом рынке снижаются, что делает добычу убыточной и вынуждает многие компании в отрасли закрываться.

Вице-мэр начинает пространно объяснять, в чем проблема именно на «Спиридоновской». На мое понимание, видимо, он не очень рассчитывает, поэтому объяснение затягивается подробными объяснениями и аналогиями: «Есть пласты, которые идут прямо, а потом раз — и сброс. Или его порода давит — давление сильное, там сложные пласты по горно-геологическим условиям. Вот шел комплекс, рубил комбайн, продвигался, а его задавило, защемило, расклинило — как в чурке топор застрял, ты не разрубил и не можешь вытащить, там сдавило этот топор — и вот этот комплекс также задавило».

«Значит, проблема с оборудованием?» — уточняю я.

«Проблема с горно-геологическим давлением, природа задавила, — говорит Владимир Скрита. — Потом это кое-как выдернули, уволили директора, специалистов каких-то. Пришел новый директор, новая команда, вытащили этот комплекс обратно, но оборудование сломалось. И чтобы поменять оборудование, образно говоря, надо миллиард рублей. Денег нет, запчастей нет, надо дождаться, надо все купить где-то в Китае, привезти, установить, смонтировать».

Причем «задавило» оборудование давно — заммэра говорит, что уголь на шахте не добывают с ноября 2024 года, хотя об остановке добычи сообщили только в мае. При этом мэр Киселевска Кирилл Балаганский рассказывает мне, что генеральный директор «Спиридоновской» «дает гарантию перед работниками, что майская задолженность будет выплачена до среды, 16 июля».

«Поставили ему задачу, чтобы они подготовили информацию и донесли до работников по выплатам за июнь и расчету. На сегодняшний день план у предприятия, как докладывает генеральный директор, что шахта будет поддерживаться на жизнеобеспечении, будет работать 130 человек — это откачка воды, вентиляция. И будут работать открытыми горными работами», — объясняет Балаганский.

По словам мэра, точный срок поддержания шахты на жизнеобеспечении неизвестен. «Может быть, они найдут инвестора, — говорит он. — Мы сегодня смотрим за ситуацией, как орган местного самоуправления, и чтобы генеральный директор или представитель держали свое слово. Мы, как администрация, не можем выплачивать [зарплаты шахтерам], у нас нет никаких взаимоотношений де-юре».

«Все хотят набить карманы»

Шахтеры же считают, что никто просто не хочет инвестировать в предприятие. «Шахта опасная, там метана очень много, опасная по внезапным выбросам и горным ударам, и вкладываться туда никто не хочет», — говорит один из них.

В то, что ценный уголь со «Спиридоновской» не продается, горняки не верят. «Знакомая сидит на РЖД диспетчером, она говорит — везде уголь, вообще везде, составов не хватает, чтобы уголь гонять. А эти говорят — уголь не нужен! Как уголь не нужен? Война идет. Уголь нужен — такая марка! А никто не хочет ее брать. Что это за бред?», — возмущается Иван.

Роман, другой сотрудник шахты, объясняет, что уголь со «Спиридоновской» шел на комбинат одного из лидеров в отрасли черной металлургии — «Уральской стали» Дениса Сафина. Раньше и сама шахта была в залоге у «Уральской стали», в 2024 году ее передали в залог АО «Инфинити капитал», которая тоже связана с Сафиным.

«Уралсталь — Сафин — из-за долгов сейчас является собственником шахты, он забрал процент акций. Потому что он выделял деньги на обеспечение шахты, на закупку оборудования, материалов, где-то в районе двух миллиардов. И деньги просто исчезли», — утверждает Роман.

Основную причину для закрытия шахты «Спиридоновская» рабочие видят одну — «все хотят набить карманы». В подтверждение своей версии они рассказывают, что техника, на которой приходится работать и которую, по словам заммэра, «задавило», осталась еще со времен, когда шахту выкупила украинская «Донецксталь» в 2008 году.

«Сейчас оборудование все разломанное, поэтому шахту и остановили, закрыли, потому что туда никто не вкладывался. Это еще когда в 2009 году ее открывали, они [украинцы] вложились. И сейчас, в 2023 году мы пришли на их же комбайны — а сколько времени-то прошло… Комбайнеры там ходят, пытаются ремонтировать что-то, чтобы добыть уголь, а там не из чего ремонтировать. Деньги нужны, „Уралсталь“ выделила деньги, а они просто исчезли — и все», — говорит Иван.

«В шахте находится некоторое оборудование, которое стоит колом — его никто не выдаст в данный момент и не продаст, и никто не купит, этот металлолом никому не нужен. Нужно памятник поставить всему коллективу шахты „Спиридоновская“, что это барахло ехало, бурило, рубило и работало, потому что это все груды металлолома», — возмущается в ответ ему Кирилл, еще один шахтер.

Среди шахтеров ходит и другая версия: недавно в регион приезжал бывший губернатор Сергей Цивилев, после этого поднялись расценки на службу по контракту.

«Мы путаемся в догадках, зачем это все делается. Цивилев приехал, отмашку [губернатору Кузбасса Илье] Середюку дал — может, народу на войне не хватает… Потому что недавно вывеска висела — 3,7 миллиона обещали, сейчас уже перевесили — 4,4 дают. Есть повод задуматься», — говорит жена одного из шахтеров

«Таких денег нигде не заработаешь»

К 2025 году в Киселевске с населением 80 тысяч человек «Спиридоновская» осталась последней действующей шахтой. В городе есть район, названный в честь «12-й шахты», добыча на которой уже не ведется — вместо этого там же открыли угольный разрез, то есть добывают уголь открытым способом.

Владимир Скрита расхваливает музей «12-й шахты», где можно посмотреть на шахтерскую историю города с довоенных времен. «Шахте было 100 лет, там шахтовый музей — как они начинали, как работали, в каких годах. Еще до войны, после революции — потом как в войну воевали, шахтеры — герои, орденоносцы, вся жизнь этой шахты», — говорит он.

Попасть в музей легендарной шахты так и не удалось: график работы экспозиции сотрудники объяснить не смогли, сказали только, что нужны согласования и запись. Также на территории запретили фотографировать — не разрешили снять даже памятную табличку, на которой написано, что на шахте №12 в период с 1933 по 1952 трудился первый Герой социалистического труда, депутат Верховного совета СССР Василий Романович Семыкин.

Про шахтерские проблемы в городе не говорят — «бурлит» в основном в соцсетях, объясняет один из местных. Хотя некоторые, кто в курсе ситуации на шахте, говорят, что какие-от волнения рано или поздно начнутся — проблемы угольщиков все равно касаются практически каждого. Все, с кем удается поговорить, повторяют, что работать здесь можно или «в угле», или в «Красном и белом». Это, конечно, преувеличение, но оно близко к правде: основные рабочие места — это именно разрезы, шахты и разного рода магазины, на работу в которых шахтеры смотрят пренебрежительно. Да и зарплаты на шахте не идут ни в какое сравнение с остальными — в городской администрации сотрудники говорят, что получают меньше 30 тыс. руб., а в “Пятерочке” надо работать по 14 часов без выходных, чтобы получать 50 тыс. руб., объясняет один из местных жителей.

«Спиридоновская», по словам шахтеров, была самым лучшим вариантом трудоустройства: промежуток между сменами — около 12 часов,, а если ездить на предприятия дальше от города, то на все про все остается порядка восьми часов в сутки — и на сон, и на личную жизнь, и на домашние дела. Кроме того, из-за опасности работ и редкого сорта угля на «Спиридоновской» платили много, в месяц можно было получить до 300 тысяч.

«По Кузбассу таких денег нигде не заработаешь. И пацаны, коллектив весь обалденный, все идут на работу с желанием, с настроением. Парни реально старались, все работали — и зарплата была. А потом — хоп — деньги пропали», — говорит Роман.

До недавнего времени и руководство было отличное — о бывшем гендиректоре Максиме Саблине, который ушел со «Спиридоновской» в апреле, рабочие отзываются очень уважительно. Причем причину его ухода шахтеры и администрация видят по-разному: первые говорят, что Саблин ушел из-за конфликта с собственником, а в администрации списывают все на сломанное в ходе работы оборудование.

«Саблин всегда боролся за зарплату, чтобы людям платили. Он всегда был за мужиков. Да, где-то кого-то ругал, наказывал, но только начальников, а с мужиками он всегда по-человечески», — вспоминает Роман.

На место Саблина пришел Олег Пожидаев — бывший гендиректор скандально известной шахты «Инской», где рабочие устраивали голодовку из-за невыплаты зарплат. Команду Пожидаева шахтеры между собой называют похоронной.

«Касками стучать не будут»

«Спиридоновская» — не первая шахта, где в последние годы начались проблемы. Вся угольная отрасль сейчас находится в кризисе, только в Киселевске сокращают работу разрезы «Первомайский» и «Березовский», в конце прошлого года три разреза на Кузбассе приостановили добычу. Аналогичная ситуация складывается и в других угледобывающих регионах.

Один из самых громких за последние годы случаев — банкротство шахты «Инская», которая находится совсем недалеко от Киселевска, в Беловском районе. Горняки с «Инской» даже устраивали голодовку, требуя отдать заработанные деньги — долг перед 382 работниками перевалил за 46 млн руб., а местный Следком завел уголовное дело.

Ситуация была схожая со «Спиридоновской»: на шахте начались проблемы, людям перестали платить, но многие продолжили работать, надеясь, что трудности, как обещало руководство, временные. Потом люди перестали ходить на работу, ссылаясь на 142-ю статью Трудового кодекса, которая дает работнику право не выходить на работу в случае задержки зарплаты. В итоге шахту потребовали признать банкротом и выставили на торги. Суды по «Инской» идут до сих пор — и долги по зарплате до сих пор не выплачены

С активом шахты, который участвовал в забастовках, «поработали», говорит один из горняков, который там работал. «Те люди, которые участвовали в забастовках на „Инской“, столкнулись с проблемами при трудоустройстве, так как их новые работодатели рассматривали их как бузотеров», — объясняет он.

«Сегодня не 1991-й, касками стучать не будут, да и в ФСБ научились работать: на „Инской“ к особо активным на собраниях ночью приезжали люди в штатском, „учили жить“. После этих „уроков“ шахтеры больше думают о семье, а не о том, кто что не выплатил», — говорит жена другого бывшего шахтера с «Инской», которому теперь зарплату задолжала уже «Спиридоновская».

Работники «Спиридоновской» о таких ночных «уроках» тоже слышали, поэтому и не торопятся ни говорить с прессой, ни бастовать. «Мы сейчас тоже приехали, думали, вдруг там СОБР, надо посмотреть, не стоит ли „газель“ рядом», — шутят шахтеры. Но добавляют — «всякое может быть».

В торжество справедливости здесь уже не верят — ни в случае со «Спиридоновской», ни в случае с «Инской“. «Судебная система за власть имущих. Хочется уехать из Кузбасса и не вспоминать ни 90-е, когда растили детей, ни 2000-е, ни 2023-25-й», — говорит жена бывшего шахтера с «Инской“.

Горняки же обсуждают, что они, возможно, станут последним поколением в профессии — молодежь в нее почти не идет — работа и опасная, и тяжелая, и отношение в отрасли в основном не радует, говорят они. «Сейчас молодежь не идет в шахты, лучше в магазин. Я вообще считаю, что сейчас они угольную промышленность просрут, а когда кинутся — специалистов уже не будет», — говорит Кирилл.

«Знал бы Путин, деньги бы нашли»

«Когда взрыв на „Листвяжной“ был, даже Путин сказал, чтобы не зависела зарплата у шахтеров от выдачи угля. И когда „Распадская“ взорвалась, тоже говорили. Только это все говорят, а в угольной промышленности вообще ничего не меняется. Дашь больше угля — может денег заработаешь», — добавляет Иван.

«Идет весь этот кипиш по Кузбассу, а в Москву это не выходит. Цивилев знает, потому что он министр энергетики, он и был здесь недавно. А куда-то туда, выше это не доходит. Знал бы, например, Путин, я думаю, было бы какое-то решение, и деньги бы нашли махом и отдали бы людям», — говорит Роман.

В то, что вопрос может решиться на уровне ниже Путина шахтеры верят не сильно — от министра энергетики и бывшего губернатора Кузбасса Сергея Цивилева ничего хорошего они не ждут, с тоской вспоминают предыдущего главу области Амана Тулеева, который, по их словам, заботился о шахтерах, обеспечивал льготы, давал детям шахтеров путевки в лагеря. Сейчас же власти «только говорят, а делать ничего не делают».

«Когда первое собрание было, зампрокурора, женщина, больше всех кричала: „Что вы здесь сидите? Берите и рассчитывайтесь, пишите по собственному, уходите, денег вам не будет“. Прокуратура у нас так работает», — говорит Роман.

На власть у шахтеров есть большая обида — это чувствуется из того, как они говорят о происходящем. И небезосновательно: рабочие рассказывают, что когда зарплату перестали платить, мужики стали уходить на больничные, но в какой-то момент в поликлиниках начали отказывать. Потом объяснение нашлось: глава города Кирилл Балаганский якобы собрал медиков в первой горбольнице Прокопьевска и приказал рабочим со «Спиридоновской» больничные листы больше не выдавать. Шахтеры включают мне аудиозапись, на которой об этом запрете рассказывает якобы сотрудница местной больницы, говорят, что есть и запись самого совещания, на котором был озвучен запрет. «Но некоторые люди просто остаются людьми», — говорит жена одного из шахтеров, рассказывая, что многим больничные все же давали.

«Перестали нас уважать»

На то, что все образуется, шахтеры не очень-то и рассчитывают: многие уже нашли себе работу на других шахтах — подальше от Киселевска. По поводу «Спиридоновской» говорят, что выкупить ее за бесценок хотел владелец Третьяковской обогатительной фабрики, что по соседству. Самим шахтерам такая перспектива нравится — они считают, что хозяин у фабрики порядочный и умеет вести дела в отличие от руководства и владельцев «Спиридоновской». «Это просто неправильное ведение бизнеса — наперед мы не смотрим, сейчас схватим, рванем, а завтра гори оно все огнем. Одним днем живут», — рассуждает Кирилл.

«Третьяковская фабрика рядом — уголь покупает, обогащает, с ними углем рассчитываются. Все фабрики стоят, а они грузят. Три фабрики у этого собственника, все три фабрики работают, а остальные стоят, их закрывают. Он следит, у него на фабриках полное обеспечение, зарплата хорошая, люди держатся. И он хочет нашу шахту, но он хочет задарма, пока не договорился» — поддерживает его Иван.

В случае со «Спиридоновской» шахтеры больше всего недовольны даже не самим закрытием шахты, а отношением к людям. «Если бы деньги платили нормально и ликвидировалось предприятие, я бы даже не рассчитывался — идти просто некуда. Мы бы до победного просидели, я бы на ликвидацию остался, чтобы оборудование выдавать… Думаете, бежать охота черт-те знает куда?» — объясняет Кирилл.

Но пока о судьбе «Спиридоновской», как и ее уже бывших сотрудников, можно только гадать. Шахту оставляют на жизнеобеспечении, а на какой срок — сказать никто не может. Из чего будут платить зарплаты тем 130 сотрудникам, которые будут следить за состоянием предприятия, когда весь уже добытый уголь продадут, никто не знает. Уже сейчас три кредитора обратились в суд с требованием признать «Спиридоновскую» банкротом, следует из базы СПАРК. Только за 2025 год к ООО «Шахта Спиридоновская» было подано 64 иска на сумму более 800 млн руб., годом ранее было 38 таких иска на 92 млн.

«Я надеюсь, про шахтеров вспомнят, а то порой сказать стыдно, что шахтер. Перестали нас уважать. А у меня и отец, и дед, все шахтеры были», — говорит Иван.

Тем временем шахтеров начали вызывать в Следственный комитет на дознание — один из них написал заявление на имя главы ведомства Александра Бастрыкина из-за невыплаты зарплат. По словам рабочих, в СК собираются возбудить уголовное дело в отношении руководства шахты — первым делом якобы будут проверять, что себе купили гендиректора за время руководства предприятием. Но никаких результатов, как и официального объявления о том, что дело возбуждено, пока нет.