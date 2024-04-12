10 лет назад в Донбассе началась «Русская весна»

В ответ на Майдан в Киеве весной 2014 года по многим регионам Украины прошла волна митингов сторонников федерализации Украины. Массовые акции прошли в Донецкой, Луганской, Харьковской и Одесской областях. В Луганске и Донецке были штурмом взяты здания местной власти, объявлены народные руководители. В Одессе и Харькове «пророссийские» силы были жестко подавлены полицией и националистами из фанатских футбольных группировок.

В столице Украины участников акций называли «сепарами», в России — сторонниками Русской или Крымской весны. Многие жители востока Украины не скрывали, что хотели бы «возвращения» своего региона в состав России, по примеру Крыма. Кроме местных активистов дружины ополченцев пополнились боевыми группами российских добровольцев, которые из Крыма «десантировались» в Донбасс и заняли оборону в Славянске, Краматорске, Горловке.

Российская власть, на призыв принять новые регионы в состав России, ответила молчанием. Политический конфликт в Донбассе перерос в военное противостояние на долгие годы.