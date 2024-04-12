10 лет назад в Донбассе началась «Русская весна»

В ответ на Майдан в Киеве весной 2014 года по многим регионам Украины прошла волна митингов сторонников федерализации Украины. Массовые акции прошли в Донецкой, Луганской, Харьковской и Одесской областях. В Луганске и Донецке были штурмом взяты здания местной власти, объявлены народные руководители. В Одессе и Харькове «пророссийские» силы были жестко подавлены полицией и националистами из фанатских футбольных группировок.
В столице Украины участников акций называли «сепарами», в России — сторонниками Русской или Крымской весны. Многие жители востока Украины не скрывали, что хотели бы «возвращения» своего региона в состав России, по примеру Крыма. Кроме местных активистов дружины ополченцев пополнились боевыми группами российских добровольцев, которые из Крыма «десантировались» в Донбасс и заняли оборону в Славянске, Краматорске, Горловке.
Российская власть, на призыв принять новые регионы в состав России, ответила молчанием. Политический конфликт в Донбассе перерос в военное противостояние на долгие годы.
Пророссийский митинг на центральной площади в Донецке, 8 марта 2014 года. Пророссийские активисты регулярно собираются на митинги в Донецке, в то время как Россия усиливает свое военное присутствие в Крыму Sergei Chuzavkov / AP
Участники протестных акций у здания Донецкой областной администрации, 8 апреля 2014 года Михаил Почуев / ТАСС
Пророссийские активисты в масках охраняют баррикады у здания областной администрации в Донецке, 9 апреля 2014 года. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что противостояние в Донецкой и двух соседних с ней областях — Луганской и Харьковской — должно быть урегулировано в течение ближайших двух дней либо путем переговоров, либо с применением силы Efrem Lukatsky / AP
Пророссийский активист разговаривает с другими протестующими на баррикадах перед входом в региональное отделение СБУ в Луганске, 9 апреля 2014 года Igor Golovniov / AP
Сторонники федерализации Украины во время захвата здания городского отдела милиции в Краматорске, 12 апреля 2014 года Илья Питалев / Коммерсантъ
Участники протестных акций блокировали Донецкий областной военкомат, в котором разместились военные из Кировограда, 10 апреля 2014 года Михаил Почуев / ТАСС
Вооруженные пророссийские активисты захватывают полицейский участок в Славянске, 12 апреля 2014 года Efrem Lukatsky / AP
Вооруженный человек у захваченного полицейского участка в городе Славянск на востоке Украины, 13 апреля 2014 года. В ночь с 11 на 12 апреля группа под руководством Игоря Стрелкова, прошла из Ростовской области и заняла город Славянск Efrem Lukatsky / AP
Члены самопровозглашенного правительства «Донецкой республики» голосуют во время собрания в здании областной администрации, которое они захватили ранее в Донецке, 10 апреля 2014 года Efrem Lukatsky / AP
Блокпосты, организованные сторонниками федерализации Украины, на въезде в город Славянск, 13 апреля 2014 года Илья Питалев / Коммерсантъ
Демонстранты возле городского совета во время пророссийского митинга в Харькове, 13 апреля 2014 года. Два противоборствующих митинга в Харькове переросли в массовые столкновения после того, как группа пророссийских демонстрантов преследовала нескольких проукраинских активистов, избивая их бейсбольными битами и палками Olga Ivashchenko / AP
Игорь Стрелков (Гиркин) в Донецке, 2014 год Dmitry Lovetsky / AP
Пожар в Доме Профсоюзов в Одессе, 2 мая 2014. В Одессе произошли массовые столкновения между сторонниками «евромайдана» и его противниками. Драка закончилась поджогом Дома профсоюза, в котором забаррикадировались активисты «антимайдана». В результате пожара погибли 42 человека, еще шестеро скончались от огнестрельных ранений Андрей Боровский / ТАСС
Полицейские охраняют сожженное здание Дома профсоюза в Одессе, 3 мая 2014 года Vadim Ghirda / AP