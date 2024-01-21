100-летняя годовщина со дня смерти Ленина. Фото дня

21 января 2024 года, Москва, Россия. Члены и сторонники КПРФ, в том числе лидер партии Геннадий Зюганов, на церемонии возложения цветов и венков к мавзолею Владимира Ленина. Памятные мероприятия проводятся по случаю 100-й годовщиной со дня смерти лидера большевистской революции и советского вождя.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил в своем телеграм-канале мнение, что Ленина необходимо захоронить, поскольку сам революционер хотел быть похоронен рядом с матерью. В КПРФ идею депутата назвали «обычной провокацией». При этом, как показал проведенный накануне опрос ВЦИОМ, почти две трети россиян (57%) считают, что тело Ленина надо захоронить на кладбище.