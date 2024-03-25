25 лет бомбардировкам Югославии. Фотогалерея

25 лет назад, 24 марта 1999 года, силы НАТО начали бомбардировки территории Югославии. Целью атак НАТО был уход югославских вооруженных сил с территории Косово, которое пыталось получить независимость от Белграда. Бомбардировки продолжались 78 дней, за это время им подверглось около 1,5 тыс. населенных пунктов страны. По официальным данным, жертвами ударов с воздуха стали около 1 700 человек. В итоге армия Югославии вынуждена была покинуть Косово, которое девять лет спустя объявило о своей независимости. Президент Югославии Слободан Милошевич через год после бомбардировок НАТО был свергнут в результате так называемой «бульдозерной революции».