25 лет бомбардировкам Югославии. Фотогалерея

25 лет назад, 24 марта 1999 года, силы НАТО начали бомбардировки территории Югославии. Целью атак НАТО был уход югославских вооруженных сил с территории Косово, которое пыталось получить независимость от Белграда. Бомбардировки продолжались 78 дней, за это время им подверглось около 1,5 тыс. населенных пунктов страны. По официальным данным, жертвами ударов с воздуха стали около 1 700 человек. В итоге армия Югославии вынуждена была покинуть Косово, которое девять лет спустя объявило о своей независимости. Президент Югославии Слободан Милошевич через год после бомбардировок НАТО был свергнут в результате так называемой «бульдозерной революции».
Самолет, поврежденный во время атаки НАТО, стоит в ангаре авиационного завода UTVA в Панчево (около 15 километров к востоку от Белграда), 24 марта 1999 года. EPA
Протест в центре Белграда, 29 марта 1999 года. В Сербии ширится движение массовых протестов против агрессии НАТО. Жители многих городов на вой сирен воздушной тревоги выходят на митинги под открытым небом Сергей Величкин / ТАСС
Горящие здания в районе Добри До, Косово, на аэрофотоснимке НАТО, 30 марта 1999 года NATO / Getty Images
Серб с плакатом, на котором президент США Б. Клинтон, госсекретарь М. Олбрайт и генсек НАТО Хавьер Солана ассоциируются с Гитлером и призываются к ответу за преступления. Он стоит у воронки от взрыва бомбы, которая разрушила казарму в городе Крагуевац, Югославия, 31 марта 1999 года Сергей Величкин / ТАСС
Истребитель F-15 взлетает с авиабазы Червия, Италия, в рамках операции Allied Force, 31 марта 1999 года. 493-й истребительный авиаполк перебазировался в Червию для поддержки операций по нанесению авиаударов по территории бывшей республики Югославия USAF / Getty Images
Через минуту после попадания ракеты в ТЭЦ в районе Новый Белград, где живет почти половина населения двухмиллионной столицы. Авиация НАТО нанесла серию ударов по столице Югославии 4 апреля 1999 года Сергей Величкин / ТАСС
Одна из улиц города Алексинац после бомбардировок, 7 апреля 1999 года Сергей Величкин / ТАСС
13-летний житель Приштина Велко Костич проезжает на велосипеде мимо разрушенного ракетным ударом здания, 8 апреля 1999 года. За две недели натовской агрессии город подвергся самой ожесточенной бомбардировке в ходе воздушных налетов Сергей Величкин / ТАСС
Натовская авиация в ходе ночного налета на Белград уничтожила штаб-квартиру правящей Социалистической партии Сербии (СПС), 21 апреля 1999 года. Ракета попала прямо в 20-этажное здание, в котором располагались также редакции частных теле- и радиокомпаний и офисы более 20 фирм Сергей Величкин, Александр Данилюшин / ТАСС
Офис Народного банка Косово в Приштине после бомбежки, 8 апреля 1999 года. Административный центр Косово подвергся самой ожесточенной бомбардировке за две недели натовской агрессии. Серьезно пострадали склады горючего и здание главного почтамта, существенный ущерб причинен центру города. От детонации рухнуло несколько жилых домов, в том числе и здание, где размещались беженцы Сергей Величкин / ТАСС
Ракеты попали в жилой район города Ниш, который расположен в 200 километрах к югу от Белграда, 7 мая 1999 года AP
Поврежденный после авиаудара автомобильный мост в центре Ниша, 8 мая 1999 года AP
Албанец собирает деревянные балки на посту сербской армии, который несколько раз пострадал от бомб во время воздушных налетов. Горный перевал на юго-западе Косово, 3 июля 1999 Peter Dejong / AP
Бывший подземный аэродром югославской армии под Приштиной, пострадавший от бомбежек НАТО, 1 июля 1999 года Сергей Метелица / ТАСС
Строитель чинит крышу дома, который, вероятно, пострадал от ракеты, попавшей в полицейское управление в Джаковице (здание на заднем плане), 17 июня 1999 года Jerome Delay / AP
Албанские дети выглядывают из окна военной палатки в лагере для беженцев под эгидой НАТО в Стенковаце, Македония, 8 апреля 1999. В Македонии находятся больше 130 000 беженцев с тех пор, как две недели назад началась кампания НАТО по бомбардировке Югославии Eric Draper / AP