80 лет Великой Победы. Фотогалерея

RTVI перед Днем Победы собрал знаковые фотографии времен Великой Отечественной войны. На снимках запечатлены московское ополчение и блокадный Ленинград, Сталинградская битва и партизанские бои в Белоруссии, освобождение Европы и взятие Берлина советскими войсками. Работы знаменитого Евгения Халдея и других фотографов смотрите в фотогалерее.
Москвичи слушают сообщение об объявлении войны и нападении Германии на Советский Союз, 22 июня 1941 года Евгений Халдей / ТАСС
Солдаты Северного флота в Мурманске в 1941 году Евгений Халдей / DPA / ТАСС
Лето-осень 1941 года. Москва. Ополченцы столицы во время Великой Отечественной войны. Точная дата съемки не установлена Эммануил Евзерихин / ТАСС
Советские солдаты на подводной лодке Северного флота в Северном Ледовитом океане. Зима 1941—1942 гг. Евгений Халдей / Zuma / TASS
Июль-сентябрь 1942 года. Мурманская область. Советские бойцы во время отражения атаки немецко-фашистских захватчиков на мурманском направлении в ходе Великой Отечественной войны. Точная дата съемки не установлена Евгений Халдей / ТАСС
Финляндия. Советские бойцы на отдыхе после успешно проведенных боев за остров Хорсен, 10 июля 1941 года Евгений Халдей / ТАСС
Герой Советского Союза, летчик Борис Феоктистович Сафонов у своего истребителя И-16, 13 марта 1942 года. Точное место съемки не установлено Евгений Халдей / ТАСС
Бойцы частей противовоздушной обороны с газгольдерами для аэростатов на проспекте 25 Октября в осажденном немецко-фашистскими захватчиками Ленинграде, 25 мая 1942 года Георгий Коновалов / ТАСС
1942 год. Войска Красной Армии штурмуют жилой дом среди руин разрушенного Сталинграда Georgi Zelma / Slava Katamidze Collection / Getty Images
Август 1942 года. Бомбардировщики немецких ВВС атакуют судно с беженцами из Сталинграда Picture Alliance / Archiv für Zeitgeschichte / TASS
Солдаты Красной Армии во время Сталинградской битвы, 1943 год Berliner Verlag / Archiv / DPA via ZUMA Press / TASS
Советские партизаны под Минском, 1943 год Imago / United Archives WW2 / TASS
Советский военный корабль «Ворошилов» в порту Севастополя, 1943 год Евгений Халдей / DPA / TASS
Битва за Курскую дугу, июль 1943 года Sovfoto / Universal Images Group via Getty Images
21 декабря 1943 года. Смоленск. Освобожденные советские люди возвращаются в свои деревни в Смоленской области, которые больше не находятся в жестоких тисках нацистов. По мере того, как сражающиеся красные войска уходят на запад, по их следам идут русские, которые возвращаются в разрушенные и разграбленные города Bettmann / Getty Images
Жители Софии празднуют освобождение Болгарии советскими войсками,1944 год Евгений Халдей / DPA / TASS
Орловская область, 6 апреля 1944 года. Обломки немецкого самолета на поле во время первого весеннего сева после освобождения области от оккупантов в ходе Великой Отечественной войны Казимир Лишко / ТАСС
Разбитые немецкие автомобили на улицах освобожденной от немецко-фашистских захватчиков Одессы во время Великой Отечественной войны, 10 апреля 1944 года Марк Редькин / ТАСС
1 мая 1944 года. Советские артиллеристы во время уличных боев ТАСС
Советские бойцы после освобождения Севастополя во время Великой Отечественной войны, 9 мая 1944 года Евгений Халдей / ТАСС
Постановочная фотография русских детей за колючей проволокой в пересыльном (интернированном) лагере, созданном финскими оккупационными войсками в Петрозаводске, Советская Восточная Карелия, 29 июня 1944 года. Снимок сделан русским военным фотографом Галиной Санько, прибывшей с советскими войсками на следующий день после отступления финнов Galina Sanko / Sovfoto / Universal Images Group via Getty Images
1-17 июля 1944 года. Москва. Пленные немецкие солдаты на Ходынском поле Михаил Трахман / ТАСС
Советская авиация во время воздушного налета над Севастополем, 1944 год Евгений Халдей / DPA / TASS
17—19 января 1945 года. Краков, Польша. Советские пулеметчики 1-го Украинского фронта на огневой позиции у взорванного моста на Висле во время боев за освобождение города Макс Альперт / ТАСС
Залповый огонь гвардейских минометов 1-го Белорусского фронта Рабоче-крестьянской Красной армии по окруженной немецкой группировке. 22 февраля 1945 года. Точное место съемки не установлено ТАСС
Вена, Австрия. Одна из улиц города во время наступательной операции советской армии по его освобождению, 10 апреля 1945 года Евгений Халдей / ТАСС
Берлин, Германия. Здание Рейхстага, разрушенное во время штурма города советскими войсками, 2 мая 1945 года Евгений Халдей / ТАСС
Подписание Акта о капитуляции Германии, Берлин, 8 мая 1945 года Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images
Германия. Берлин. Советские танкисты у колонны Победы в парке Большой Тиргартен после сообщения о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне, 9 мая 1945 года Марк Редькин / ТАСС
Москва. Особый сводный батальон с опущенными немецкими знаменами во время Парада Победы на Красной площади после окончания Великой Отечественной войны, 24 июня 1945 года Евгений Халдей / ТАСС