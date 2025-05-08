80 лет Великой Победы. Фотогалерея

Германия. Берлин. Советские танкисты у колонны Победы в парке Большой Тиргартен после сообщения о безоговорочной капитуляции Германии во Второй мировой войне, 9 мая 1945 года

RTVI перед Днем Победы собрал знаковые фотографии времен Великой Отечественной войны. На снимках запечатлены московское ополчение и блокадный Ленинград, Сталинградская битва и партизанские бои в Белоруссии, освобождение Европы и взятие Берлина советскими войсками. Работы знаменитого Евгения Халдея и других фотографов смотрите в фотогалерее.