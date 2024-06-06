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06.06.2024 / 22:45

80-летие высадки союзников в Нормандии. Фотогалерея

80-летие высадки союзников в Нормандии. Фотогалерея
Daniel Cole / AP

Высадка в Нормандии, также известная как операция Neptune («Нептун»), произошла 6 июня 1944 года в рамках стратегической операции Overlord («Оверлорд», с английского «повелитель») и стала одним из ключевых событий Второй мировой войны.

Это была первая часть операции, направленная на освобождение северо-западной Франции от оккупационных сил Германии. В ней участвовали силы США, Великобритании, Канады и их союзники. СССР, в свою очередь, участвовал в операции «Бодигард», которая помогала дезинформировать немецкое военное командование относительно места и времени высадки союзников.

Bodyguard («Бодигард») — операция по дезинформации командования вооруженных сил нацистской Германии, которая проводилась во время Второй мировой войны с целью создания благоприятных условий для высадки союзников в Нормандии.

План операции разрабатывался группой офицеров британского Имперского генерального штаба, входивших в секретное подразделение London Controlling Section («Лондонская контролирующая секция»).

Операция «Бодигард» осуществлялась по трем основным направлениям:

  • распространение ложных сведений о времени и месте наступления войск союзников;
  • создание ложных признаков сосредоточения воинских частей и военной техники в районах Британских островов;
  • взаимодействие с Генеральным штабом Красной Армии в вопросах дезинформации противника.

15-дюймовые (381 мм) орудия линкора «Варспайт» обстреливают береговые позиции немцев на побережье Нормандии, 6 июня 1944 года
AP

Солдаты и боевые машины во время штурма немецких позиций на пляже Нормандии во Франции, в день «Д», 6 июня 1944 года
AP

Рота «Е» 16-го полка 1-й пехотной дивизии во время первой волны штурма в день «Д» в Нормандии, Франция, 6 июня 1944 года
Chief Photographer’s Mate Robert M. Sargent, U.S. Coast Guard / AP

Операция началась с высадки воздушного десанта, в которой было задействовано 24 тысячи британских, американских, канадских и французских парашютистов. Затем последовала морская десантная операция, в которой участвовало 156 тысяч солдат.

Высадка проходила на участке побережья шириной 80 километров между устьем реки Орн и коммуной Озвиль, разделенном на пять основных секторов вторжения: «Юта», «Омаха», «Голд», «Джуно» и «Сворд».

Под прикрытием огня американские пехотинцы выходят из десантных кораблей на берег во время первой высадки в Нормандии, Франция, 6 июня 1944 года
Peter Carroll / AP

Бойцы американского штурмового отряда 16-го пехотного полка, раненые во время штурма прибрежной зоны под кодовым названием «Омаха-Бич» во время вторжения союзников в Нормандию, ждут эвакуации в полевой госпиталь для дальнейшего лечения, 6 июня 1944 года
AP

Успех операции «Нептун» находился под угрозой из-за сопротивления немецких войск на участке «Омаха», где американцы понесли серьезные потери.

Однако десантникам удалось прорваться сквозь немецкие оборонительные позиции и создать плацдармы. К концу «Дня Д» союзники захватили береговую полосу глубиной от 3 до 5 километров.

Военный термин «День Д» используется для обозначения дня, в который должна быть начата боевая атака или операция.

Полностью плацдармы были освобождены от противника только 7 июня.

80-я годовщина

6 июня 2024 года во Франции отмечают 80-летие высадки союзных сил в Нормандии. Главная церемония, связанная с этим событием, прошла на пляже Омаха, где 6 июня 1944 года в ходе операции «Оверлорд» произошла высадка союзников по антигитлеровской коалиции.

В церемонии приняли участие главы 25 государств и правительств, в том числе президент США Джо Байден, король Великобритании Карл III, многие европейские лидеры, а также украинский президент Владимир Зеленский.

Торжественные и поминальные мероприятия посетили около 200 ветеранов, преимущественно из США и Британии. Среди них было много долгожителей, которым уже за 100 лет.

Россию, как правопреемницу СССР, на церемонию в Нормандии не пригласили. Изначально французские власти отправили приглашение российскому послу, однако позже отозвали его.

Американский ветеран Второй мировой войны Билл Уолл бросает розы в воду во время церемонии возложения венков на пляже Юта, Нормандия, Франция, 5 июня 2024 года
Jeremias Gonzalez / AP

Daniel Cole / AP

Мальчик и его отец наблюдают за многонациональным парашютным спуском, в котором участвуют около 400 британских, бельгийских, канадских и американских десантников. Они совершают прыжок в память о вкладе воздушно-десантных войск в День «Д», в рамках 80-й годовщины Дня «Д», в Саннервиле, Нормандия, Франция, 5 июня 2024 года
Laurent Cipriani / AP

Laurent Cipriani / AP

Бернард Морган, 100-летний ветеран Королевских ВВС из Кру (Англия), посетил воинские захоронения в преддверии службы Королевского британского легиона, посвященной 80-й годовщине Дня высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии
Aaron Chown / Getty Images News via Getty Images

Laurent Cipriani / AP

Реконструкторы принимают участие в церемонии на пляже Юта возле Сен-Мартен-де-Варевиль в Нормандии, 6 июня 2024 года
Jeremias Gonzalez / AP

John Leicester / AP

Jeremias Gonzalez

Daniel Cole / AP

Alastair Grant / AP

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл на международную церемонию на пляже Омаха, Франция
Viginia Mayo / AP

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон (справа), король Великобритании Карл III и королева Камилла (вторая справа) на мероприятии по случаю 80-й годовщины Дня «Д» в Вер-сюр-Мер, Франция, 6 июня 2024 года
Alastair Grant / AP

Американские ветераны Второй мировой войны выходят на сцену во время церемонии, посвященной 80-й годовщине Дня высадки в Нормандии
Virginia Mayo / AP

Laurent Cipriani / AP

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном (второй слева) и его супругой Брижит Макрон прибывают на церемонию, посвященную 80-й годовщине Дня высадки, 6 июня 2024 года
Daniel Cole / AP

Ветераны Второй мировой войны во время церемонии, посвященной 80-летию Дня «Д» 6 июня 2024 года в Нормандии
Evan Vucci / AP

Evan Vucci / AP

Laurent Cipriani / AP

Президент Франции Эммануэль Макрон награждает ветерана Второй мировой войны Боба Педиго орденом Почетного легиона во время торжественной церемонии, посвященной 80-й годовщине Дня высадки в Нормандии, 6 июня 2024 года
Daniel Cole / AP

Король Карл III и королева Камилла на официальном открытии учебно-образовательного центра имени Уинстона Черчилля на месте британского мемориала в Нормандии в Вер-сюр-Мер, во время торжественной церемонии, посвященной 80-й годовщине Дня «Д» 06 июня 2024 года
Gareth Fuller / AP

Chris Jackson / AP

Владимир Терешков