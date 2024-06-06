80-летие высадки союзников в Нормандии. Фотогалерея

Высадка в Нормандии, также известная как операция Neptune («Нептун»), произошла 6 июня 1944 года в рамках стратегической операции Overlord («Оверлорд», с английского «повелитель») и стала одним из ключевых событий Второй мировой войны.

Это была первая часть операции, направленная на освобождение северо-западной Франции от оккупационных сил Германии. В ней участвовали силы США, Великобритании, Канады и их союзники. СССР, в свою очередь, участвовал в операции «Бодигард», которая помогала дезинформировать немецкое военное командование относительно места и времени высадки союзников.

Bodyguard («Бодигард») — операция по дезинформации командования вооруженных сил нацистской Германии, которая проводилась во время Второй мировой войны с целью создания благоприятных условий для высадки союзников в Нормандии. План операции разрабатывался группой офицеров британского Имперского генерального штаба, входивших в секретное подразделение London Controlling Section («Лондонская контролирующая секция»). Операция «Бодигард» осуществлялась по трем основным направлениям: распространение ложных сведений о времени и месте наступления войск союзников;

создание ложных признаков сосредоточения воинских частей и военной техники в районах Британских островов;

взаимодействие с Генеральным штабом Красной Армии в вопросах дезинформации противника.

Операция началась с высадки воздушного десанта, в которой было задействовано 24 тысячи британских, американских, канадских и французских парашютистов. Затем последовала морская десантная операция, в которой участвовало 156 тысяч солдат.

Высадка проходила на участке побережья шириной 80 километров между устьем реки Орн и коммуной Озвиль, разделенном на пять основных секторов вторжения: «Юта», «Омаха», «Голд», «Джуно» и «Сворд».

Успех операции «Нептун» находился под угрозой из-за сопротивления немецких войск на участке «Омаха», где американцы понесли серьезные потери.

Однако десантникам удалось прорваться сквозь немецкие оборонительные позиции и создать плацдармы. К концу «Дня Д» союзники захватили береговую полосу глубиной от 3 до 5 километров.

Военный термин «День Д» используется для обозначения дня, в который должна быть начата боевая атака или операция.

Полностью плацдармы были освобождены от противника только 7 июня.

80-я годовщина

6 июня 2024 года во Франции отмечают 80-летие высадки союзных сил в Нормандии. Главная церемония, связанная с этим событием, прошла на пляже Омаха, где 6 июня 1944 года в ходе операции «Оверлорд» произошла высадка союзников по антигитлеровской коалиции.

В церемонии приняли участие главы 25 государств и правительств, в том числе президент США Джо Байден, король Великобритании Карл III, многие европейские лидеры, а также украинский президент Владимир Зеленский.

Торжественные и поминальные мероприятия посетили около 200 ветеранов, преимущественно из США и Британии. Среди них было много долгожителей, которым уже за 100 лет.

Россию, как правопреемницу СССР, на церемонию в Нормандии не пригласили. Изначально французские власти отправили приглашение российскому послу, однако позже отозвали его.