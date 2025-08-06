80-я годовщина атомной бомбардировки Хиросимы. Фото дня

6 августа 2025 года, Хиросима, Япония. Волонтер запускает разноцветные бумажные фонарики по реке Мотоясу в день 80-й годовщины атомной бомбардировки города.

6 и 9 августа 1945 года США сбросили две атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. Это единственный в истории случай боевого применения ядерного оружия.

В день 80-й годовщины атомной бомбардировки в Хиросиме прошла церемония памяти погибших. Мэр города Кадзуми Мацуи разместил на территории мемориала обновленный список жертв катастрофы — сейчас он насчитывает 349 246 имен.

В то же время 6 августа сотни человек вышли на протесты в Хиросиме. Собравшиеся выкрикивали лозунги против ядерного оружия и призывали к ядерному разоружению.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и генсек ООН Антониу Гутерриш в своих речах, приуроченных к 80-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, не упомянули США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радио «Спутник», что американские власти, не раскаявшись в совершении ядерных бомбардировок японских городов, «укрепляются в понимании того, что сделали все правильно».