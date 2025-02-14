Aero India 2025: СУ-57, F-35 и другие блистают на крупнейшей аэрокосмической выставке Индии

В Индии с 10 по 14 февраля проходит XV Международная выставка авиакосмической техники Aero India 2025. Мероприятие организовано на авиабазе ВВС Индии (IAF) Елаханка (Yelahanka) и представляет собой самый масштабный авиасалон в Азии. В Aero India традиционно принимают участие лидеры мировой авиационной и оборонной промышленностей из разных стран. Выставка привлекла более 900 экспонентов из 90 стран, в том числе 26 министров обороны и 118 генеральных директоров различных организаций, что подчеркивает растущую значимость Индии в мировом оборонном секторе. Подробности — в фотогалерее RTVI.