Визуал
14.02.2025 / 16:48

Aero India 2025: СУ-57, F-35 и другие блистают на крупнейшей аэрокосмической выставке Индии

Посетители фотографируют взлет российского истребителя Су-57 позади истребителя ВВС США F-35
Посетители фотографируют взлет российского истребителя Су-57 позади истребителя ВВС США F-35
Aijaz Rahi / AP

В Индии с 10 по 14 февраля проходит XV Международная выставка авиакосмической техники Aero India 2025. Мероприятие организовано на авиабазе ВВС Индии (IAF) Елаханка (Yelahanka) и представляет собой самый масштабный авиасалон в Азии. В Aero India традиционно принимают участие лидеры мировой авиационной и оборонной промышленностей из разных стран. Выставка привлекла более 900 экспонентов из 90 стран, в том числе 26 министров обороны и 118 генеральных директоров различных организаций, что подчеркивает растущую значимость Индии в мировом оборонном секторе. Подробности — в фотогалерее RTVI.

Многоцелевые истребители Су-30 во время авиационного шоу на церемонии открытия международной аэрокосмической выставки Aero India 2025
Jagadeesh NV / EPA / TASS

Jagadeesh NV / EPA / TASS

PJSC United Aircraft Corporation / Anadolu via Getty Images

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57
Abhishek Chinnappa / Getty Images

Авиашоу пилотажной группы ВВС Индии Surya Kiran («Солнечные лучи»)
Aijaz Rahi / AP

Авиашоу пилотажной группы ВВС Индии Surya Kiran («Солнечные лучи»)
Aijaz Rahi / AP

Jagadeesh NV / EPA / TASS

Посетители наблюдают, как истребитель ВВС США F-35 пролетает над российским истребителем Су-57, припаркованным на статической стоянке
Aijaz Rahi / AP

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57
Jagadeesh NV / EPA / TASS

Истребители Су-30МКИ
Aijaz Rahi / AP

Самолеты ВВС Индии выполняют воздушный маневр
Abhishek Chinnappa / Getty Images

Павильон выставки «Индийской организации оборонных исследований и разработок» (DRDO)
Jagadeesh NV / EPA / TASS

Индийский двухдвигательный палубный истребитель TEDBF (Twin Engine Deck Based Fighter)
Jagadeesh NV / EPA / TASS

Павильон выставки «Индийской организации оборонных исследований и разработок» (DRDO)
Jagadeesh NV / EPA / TASS

Многофункциональный истребитель четвертого поколения F-16 Falcon
Jagadeesh NV / EPA / TASS

Авиашоу пилотажной группы ВВС Индии Surya Kiran («Солнечные лучи»)
Jagadeesh NV / EPA / TASS

Авиашоу пилотажной группы ВВС Индии Surya Kiran («Солнечные лучи»)
Aijaz Rahi / AP

Jagadeesh NV / EPA / TASS

Истребитель ВВС США B-1B Lancer
Senior Airman Brittany Kenney / U.S. Air Force

Aijaz Rahi / AP

Владимир Терешков