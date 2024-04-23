Акции протеста учителей в Ла-Пасе. Фотогалерея

Сотни учителей из разных регионов Боливии провели акцию протеста в Ла-Пасе. Они выступили против законопроекта о повышении пенсионного возраста. Сейчас мужчины могут выйти на пенсию в 58 лет, а женщины — в 55. Если закон будет принят, то пенсионный возраст повысится до 65 лет.

С требованием увеличить финансирование сферы образования и отменить продвигаемый законопроект, педагоги прошли маршем к зданию Министерства образования, размахивая файерами и огнетушителями. В ответ полиция применила слезоточивый газ.