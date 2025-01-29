Акция протеста экоактивистов в Лондоне. Фото дня

29 января 2025 года, Лондон, Великобритания. Британские экоактивисты вышли к Королевскому судному двору в масках, символизирующих попытки «заставить их молчать».

Как передает Associated Press, 16 экоактивистов движения Just Stop Oil (JSO), которые были осуждены за участие в акциях, предполагавших блокирование дорог и нефтяных объектов, а также обливание супом картины Ван Гога, обратились в суд в Лондоне, чтобы обжаловать свои приговоры. В JSO настаивают на том, что тюремные сроки, к которым приговорили активистов (от 15 месяцев до пяти лет), являются «чрезмерно суровыми», а их акции были мирными.