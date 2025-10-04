Акция протеста в день выборов в Грузии. Фото дня

4 октября 2025 года, Тбилиси, Грузия. Участники акции протеста у президентского дворца подожгли мебель из расположенных рядом кафе.

В субботу в Грузии прошли местные выборы. Правящая партия «Грузинская мечта» набирает более 70% голосов во всех муниципалитетах. В частности, кандидат в мэры Тбилиси от «Грузинской мечты» Каха Каладзе, по данным экзитпола «Имеди», получает 77,4% голосов.

Оппозиция организовала в день муниципальных выборов многотысячную акцию протеста с целью «мирного свержения власти». Митингующие в Тбилиси ворвались во двор резиденции президента Грузии, их разогнал водометами спецназ. По данным TV Pirveli, есть пострадавшие как среди демонстрантов, так и среди силовиков.