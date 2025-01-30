Авиакатастрофа в Вашингтоне. Фото дня

30 января 2025 года, Вашингтон, США. Поисково-спасательные работы на месте авиакатастрофы на реке Потомак.

Вечером 29 января по местному времени самолет авиакомпании American Airlines, летевший из Уичито (штат Канзас), столкнулся с военным вертолетом Black Hawk вблизи аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне и рухнул в реку Потомак. На борту самолета находились 64 человека, в том числе фигуристы, тренеры и члены их семей, возвращавшиеся из тренировочного лагеря, в вертолете было трое членов экипажа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что выживших в авиакатастрофе нет, и выразил соболезнования в связи с гибелью россиян.