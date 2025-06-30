Азарт, традиции и кровь: подпольные бои петухов в Афганистане

В Кабуле, несмотря на запрет со стороны «Талибана» с 2021 года, продолжают устраивать петушиные бои — азартное, жестокое и кровавое развлечение, которое стало не только традицией, но и источником дохода для местных жителей. Мужчины собираются тайно, делают ставки, ухаживают за птицами как за чемпионами. Победа приносит богатство, поражение — бедность. Бои проходят в несколько раундов, с паузами для перевязки ран и «расчистки» оперения. Побеждает тот, кто способен продолжить бой. Иногда споры о ставках перерастают в драки между зрителями. Подробнее в фотогалерее RTVI.