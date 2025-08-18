Бег, футбол и имитация жизни: как прошли первые Всемирные игры гуманоидных роботов в Китае

Более 500 гуманоидных роботов из 16 стран приняли участие во Всемирных играх гуманоидных роботов, прошедших в Пекине с 14 по 17 августа. Программа включала соревнования по спортивным дисциплинам, выполнению практических задач и имитации реальных жизненных ситуаций.

Всего было представлено 26 дисциплин — от легкой атлетики и футбола до танцев и кикбоксинга. Один из участников продемонстрировал выдающийся результат в беге на 100 метров, преодолев дистанцию за 21,5 секунды. Другие отличились в боевых упражнениях, умело восстанавливая равновесие после ударов.

Но не обошлось без сбоев. В футбольных матчах автономные роботы порой внезапно выходили из строя и падали, а во время эстафеты на 400 метров некоторые сталкивались друг с другом. Как заметил один из наблюдателей, если один робот падал, за ним часто следовали и другие — в отличие от людей, которые способны удержаться самостоятельно.

Игры наглядно показали как значительный прогресс, так и существующие вызовы в быстро развивающейся сфере гуманоидной робототехники.