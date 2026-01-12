«Битва за битвой» и «Гамнет»: названы победители премии «Золотой глобус»

В Беверли-Хиллз прошла церемония вручения премии «Золотой глобус». Главными триумфаторами вечера стали режиссер Пол Томас Андерсон и его комедия «Битва за битвой», которая завоевала четыре награды, включая «Лучший фильм — комедия или мюзикл», «Лучшую режиссуру» и «Лучший сценарий». Статуэтку за лучшую женскую роль второго плана в этой картине получила Теяна Тейлор.

В драме победа досталась фильму Хлои Чжао «Гамнет», который был признан лучшей драматической лентой года. Его звезда, Джесси Бакли, получила награду как лучшая актриса в этом жанре. Настоящей сенсацией вечера стал мини-сериал Netflix «Переходный возраст», завоевавший четыре награды, включая «Лучший мини-сериал». Его актер Оуэн Купер стал самым юным лауреатом «Глобуса» в истории, победив в номинации «Лучший актер второго плана». В актерских номинациях также отличились Вагнер Моура, признанный лучшим драматическим актером за роль в бразильском триллере «Секретный агент» (он же победил как «Лучший фильм на иностранном языке»), и Тимоти Шаламе, который в жанре комедии обошел Леонардо Ди Каприо, получив награду за роль в «Марти Великолепном».

Полный список победителей в основных номинациях:

Лучший драматический фильм — «Гамнет», режиссер Хлоя Джао

Лучший фильм в жанре мюзикл или комедия — «Битва за битвой», режиссер Пол Томас Андерсон

Лучший международный фильм — «Секретный агент»

Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов»

Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»

Лучший сценарий — Пол Томас Андерсон, «Битва за битвой»

Лучший драматический актер — Вагнер Моура, «Секретный агент»

Лучшая драматическая актриса — Джесси Бакли, «Гамнет»

Лучший актер в мюзикле или комедии — Тимоти Шаламе, «Марти Великолепный»

Лучшая актриса в мюзикле или комедии — Роуз Бирн, «Я бы тебя пнула, если бы могла»

Лучший актер второго плана — Стеллан Скарсгард, «Сентиментальная ценность»

Лучшая актриса второго плана — Тияна Тейлор, «Битва за битвой»

Лучший драматический телесериал — «Больница Питт»

Лучший актер в драматическом сериале — Ноа Уайли, «Больница Питт»

Лучшая актриса в драматическом сериале — Рэй Сихорн, «Одна из многих»

Лучший сериал в жанре мюзикла или комедии — «Киностудия»

Лучший актер в музыкальном или комедийном сериале — Сет Роген, «Киностудия»

Лучшая актриса в музыкальном или комедийном сериале — Джин Смарт, «Хитрости»

Лучший телефильм, сериал или мини-сериал — «Переходный возраст»

Лучшая актриса в мини-сериале, антологии или телефильме — Мишель Уильямс, «Умираю, как хочу секса»

Лучший актер в мини-сериале, антологии или телефильме — Стивен Грэм, «Переходный возраст»

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Эрин Доэрти, «Переходный возраст»

Лучший актер второго плана в мини-сериале, антологии или телефильме — Оуэн Купер, «Переходный возраст»

Впервые в истории «Золотой глобус» был вручен подкасту: премию получил проект Эми Полер «Good Hang with Amy Poehler». Ведущей церемонии второй год подряд была комик Ники Глейзер, открывшая шоу серией едких шуток в адрес телеканала CBS и голливудских звезд.