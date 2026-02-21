Блинный забег и Китайский Новый год: прошедшая неделя в фотографиях

Палестинские игроки клуба «Аль-Ахли» разминаются перед футбольным матчем с клубом «Газа Спортс» на недавно построенном поле, которое окружено разрушенными в ходе израильских наземных и воздушных операций зданиями, Газа

Футбол в Палестине, День святого Валентина в Москве, затопленные улицы во Франции и другие события и яркие моменты последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.