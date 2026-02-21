Визуал
21.02.2026 / 08:00

Блинный забег и Китайский Новый год: прошедшая неделя в фотографиях

Палестинские игроки клуба «Аль-Ахли» разминаются перед футбольным матчем с клубом «Газа Спортс» на недавно построенном поле, которое окружено разрушенными в ходе израильских наземных и воздушных операций зданиями, Газа
Jehad Alshrafi / AP

Футбол в Палестине, День святого Валентина в Москве, затопленные улицы во Франции и другие события и яркие моменты последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.

Празднование Дня Святого Валентина в центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Ривьера». Москва, Россия
Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мужчина купается в ледяной воде реки Невы в Санкт-Петербурге во время 15-градусных морозов, Россия
Dmitri Lovetsky / AP

Глава КНДР Ким Чен Ын во время торжественного открытия жилого квартала для семей солдат КНДР, которые погибли в боях на территории Курской области. Пхеньян, Северная Корея
KCNA

Шоу дронов во время празднования Нового года по восточному календарю в Китае, Чунцин
VCG / ТАСС

Рабочие городских служб идут по затопленной улице города Ла-Реоль на западе Франции во время шторма Нильс, Франция
Yohan Bonnet / AP

Ежегодный карнавал в Рио-Де-Жанейро, Бразилия
Antonio Lacerda / EPA / TASS

Делегации США (в центре), Украины (справа) и России принимают участие в очередном раунде трехсторонних переговоров по российско-украинскому конфликту. Женева, Швейцария.
Ukrainian National Security and Defense Council press office / AP

Участники парада в день Марди Гра в Новом Орлеане борются на движущемся ринге, США
Matthew Hinton / AP

Обстановка на месте обрушения здания военной полиции Всеволожского района, Ленинградская область, Россия
Валентин Егоршин / ТАСС

Обряд возжигания священного огня в рамках встречи Шагаа в Тыве, Кызыл, Россия
Кирилл Кухмарь / ТАСС

Шииты наблюдают за появлением полумесяца, чтобы определить начало девятого исламского месяца Рамадан, который знаменует начало поста. Эн-Наджаф, Ирак.
Anmar Khalil / AP

Красная площадь в Москве во время сильного снегопада, Россия
Pavel Bednyakov / AP

Протестующие наклеивают стикеры на изображение бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля во время пресс-конференции с требованием приговорить Юна к смертной казни, накануне оглашения вердикта суда в Сеуле, Южная Корея. На плакатах написано: «Смерть»
Ahn Young-joon / AP

Чжао Цзихэ из Китая парит в воздухе во время своего прыжка в дисциплине «круговое движение» в командном спринте по северному многоборью на зимних Олимпийских играх 2026 года в Предаццо. Италия
Kirsty Wigglesworth / AP

Участники ежегодного забега на Масленицу на рынке Лиденхолл в Лондоне, Великобритания
Tolfa Akmen / EPA / TASS

Президент Дональд Трамп выступает во время заседания Совета мира в Американском институте мира в Вашингтоне
Mark Schiefelbein / AP

Максим Кардопольцев