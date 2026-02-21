Блинный забег и Китайский Новый год: прошедшая неделя в фотографиях
Футбол в Палестине, День святого Валентина в Москве, затопленные улицы во Франции и другие события и яркие моменты последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.
Празднование Дня Святого Валентина в центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Ривьера». Москва, Россия Ирина Бужор / Коммерсантъ
Мужчина купается в ледяной воде реки Невы в Санкт-Петербурге во время 15-градусных морозов, Россия Dmitri Lovetsky / AP
Глава КНДР Ким Чен Ын во время торжественного открытия жилого квартала для семей солдат КНДР, которые погибли в боях на территории Курской области. Пхеньян, Северная Корея KCNA
Шоу дронов во время празднования Нового года по восточному календарю в Китае, Чунцин VCG / ТАСС
Рабочие городских служб идут по затопленной улице города Ла-Реоль на западе Франции во время шторма Нильс, Франция Yohan Bonnet / AP
Ежегодный карнавал в Рио-Де-Жанейро, Бразилия Antonio Lacerda / EPA / TASS
Делегации США (в центре), Украины (справа) и России принимают участие в очередном раунде трехсторонних переговоров по российско-украинскому конфликту. Женева, Швейцария. Ukrainian National Security and Defense Council press office / AP
Участники парада в день Марди Гра в Новом Орлеане борются на движущемся ринге, США Matthew Hinton / AP
Обстановка на месте обрушения здания военной полиции Всеволожского района, Ленинградская область, Россия Валентин Егоршин / ТАСС
Обряд возжигания священного огня в рамках встречи Шагаа в Тыве, Кызыл, Россия Кирилл Кухмарь / ТАСС
Шииты наблюдают за появлением полумесяца, чтобы определить начало девятого исламского месяца Рамадан, который знаменует начало поста. Эн-Наджаф, Ирак. Anmar Khalil / AP
Красная площадь в Москве во время сильного снегопада, Россия Pavel Bednyakov / AP
Протестующие наклеивают стикеры на изображение бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля во время пресс-конференции с требованием приговорить Юна к смертной казни, накануне оглашения вердикта суда в Сеуле, Южная Корея. На плакатах написано: «Смерть» Ahn Young-joon / AP
Чжао Цзихэ из Китая парит в воздухе во время своего прыжка в дисциплине «круговое движение» в командном спринте по северному многоборью на зимних Олимпийских играх 2026 года в Предаццо. Италия Kirsty Wigglesworth / AP
Участники ежегодного забега на Масленицу на рынке Лиденхолл в Лондоне, Великобритания Tolfa Akmen / EPA / TASS
Президент Дональд Трамп выступает во время заседания Совета мира в Американском институте мира в Вашингтоне Mark Schiefelbein / AP