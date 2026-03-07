Боевые действия в Иране и их последствия: прошедшая неделя в фотографиях
Начало боевых действий между Израилем, США и Ираном, гибель аятоллы Али Хаменеи, обмен военнопленными между Россией и Украиной, празднования Пурима в Иерусалиме и другие события последних семи дней — в кадрах лучших фотожурналистов мира.
Военная полиция стоит рядом с самолетом ВВС Боливии, который потерпел крушение на дороге в Эль-Альто, Боливия, 28 февраля 2026 года Juan Karita / AP
Над Тегераном поднимается дым после второй волны авиаударов израильской армии по Ирану, 28 февраля 2026 года Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images
Взрыв от попадания иранской ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль, 28 февраля 2026 года Tomer Neuberg / AP
Шииты‑мусульмане во время демонстрации против действий США и Израиля в Сринагаре, Индийская часть Кашмира, 1 марта 2026 года, скорбят о смерти Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Mukhtar Khan / AP
Лыжники на старте гонки Vasaloppet 2026 в Сэлене, Швеция, 1 марта 2026 года Ulf Palm / EPA / TASS
Члены иранской общины празднуют начало военных действий США и Израиля против Ирана, Лос-Анджелес, Калифорния, США, 1 марта 2026 года David Pashaee / Middle East Images / StringersHub / Sipa USA / TASS
Протестующие сжигают плакат с изображением президента Дональда Трампа во время акции в поддержку правительства Ирана возле консульства США в Стамбуле, Турция, 1 февраля 2026 года Emrah Gurel / AP
Подготовка могил для жертв удара Израиля и США по начальной школе для девочек в Минабе, Иран, 2 марта 2026 года. Большинство погибших — дети. Iranian Foreign Media Department / AP
Пассажиры первого вывозного рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Дубая и второго вывозного рейса из столицы Омана Маската на территории международного аэропорта Шереметьево, Московская область, Россия, 3 марта 2026 года Артем Геодакян / ТАСС
Последствия атаки на танкер Arctic Metagas в Средиземном море, 2 марта 2026 года Osinttechnical / X
Мальчик пытается взобраться на неразорвавшийся иранский снаряд, упавший в открытом поле на окраине Камышлы на востоке Сирии, 4 марта 2026 года Baderkhan Ahmad / AP
Ультраортодоксальные евреи празднуют праздник Пурим в Иерусалиме, 4 марта 2026 года Ohad Zwigenberg / AP
Последствия израильского авиаудара в Дахии, южном пригороде Бейрута, Ливан, 4 марта 2026 года Bilal Hussein / AP
Празднование фестиваля красок «Холи», Ахмедабад, Индия, 4 марта 2026 года Ajit Solanki / AP
Иран наносит ракетные удары по Израилю в ответ на совместные военные атаки США и Израиля по целям в Иране. Тель-Авив, 4 марта 2026 года Abbas Hassan / TASS
Делегаты покидают открытие сессии Всекитайского собрания народных представителей в Доме народных собраний в Пекине, Китай, 5 марта 2026 года Kevin Frayer / Getty Images
Студентка факультета ветеринарной медицины Елизавета Бахтурина и теленок Протос («Первый»), полученный методом IVP (экстракорпоральное получение эмбрионов) в собственной лаборатории Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, Санкт-Петербург, Россия, 5 марта 2026 года Александр Демьянчук / ТАСС
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, Беларусь, 6 марта 2026 года Сергей Карпухин/ТАСС