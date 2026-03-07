Боевые действия в Иране и их последствия: прошедшая неделя в фотографиях

Иранский флаг среди руин полицейского участка, который был поражён в ходе американо‑израильской военной кампании в Тегеране, Иран, 3 марта 2026 года

Начало боевых действий между Израилем, США и Ираном, гибель аятоллы Али Хаменеи, обмен военнопленными между Россией и Украиной, празднования Пурима в Иерусалиме и другие события последних семи дней — в кадрах лучших фотожурналистов мира.