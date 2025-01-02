Бойня в «Крокусе», покушение на Трампа, крушение Асада: 2024 год в фотографиях

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, летние Олимпийские Игры в Париже, нападение террористов в «Крокус Сити Холле», падении режима Башара Асада и другие важные события прошедшего года — в фотогалерее RTVI.

*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга