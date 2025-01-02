Визуал
02.01.2025 / 09:24

Бойня в «Крокусе», покушение на Трампа, крушение Асада: 2024 год в фотографиях

Бойня в «Крокусе», покушение на Трампа, крушение Асада: 2024 год в фотографиях
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, летние Олимпийские Игры в Париже, нападение террористов в «Крокус Сити Холле», падении режима Башара Асада и другие важные события прошедшего года — в фотогалерее RTVI.

Алексей Навальный во время заседания Верховного суда выступает по видеосвязи из исправительной колонии особого режима №3 «Полярный волк» в поселке Харп на Ямале. Там политик отбывал 19-летний срок по «экстремистскому делу», Москва, Россия, 11 января 2024 года
Alexander Zemlianichenko / AP

Огонь поднимается над горящим складом маркетплейса Wildberries на Московском шоссе. Пожару был присвоен наивысший — пятый — номер сложности, Поселок Шушары, Санкт-Петербург, Россия, 13 января 2024 года
Петр Косцов / ТАСС

Православные верующие купаются в холодной горной реке Кара-Балта во время традиционного празднования Крещения возле села Сосновка, в 90 км к юго-западу от Бишкека, Кыргызстан, 19 января 2024 года
Vladimir Voronin / AP

Россия, Санкт-Петербург, 25 января 2024 года. Дарья Трепова*, обвиняемая в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар» и убийству военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), во время выездного заседания 2-го Западного окружного военного суда. Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 600 тысяч рублей.
Dmitri Lovetsky / AP

Отдыхающие играют в мяч на пляже на фоне дыма от лесных пожаров, Винья-дель-Мар, Чили, 2 февраля 2024 года
Martin Thomas / AP

Заложник Луис Хар (слева) обнимается с родственниками после спасения из плена в секторе Газа в медицинском центре «Шеба» в Рамат-Гане, Израиль, 12 февраля 2024 года
Israeli Army / AP

Вид на Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки, за которую с октября 2023 года шли ожесточенные бои. В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из города, Авдеевка, ДНР, 17 февраля 2024 года
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Люди собрались у Храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине, где проходит отпевание Алексея Навального. Москва, 1 марта 2024 года
Иван Краснов / RTVI

Пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта вечером 22 марта. Террористы открыли стрельбу и подожгли здание, после чего скрылись с места преступления. В результате теракта погибли 144 человека, пострадали 382
Алексей Назаров / Коммерсантъ

Подтопленные жилые дома в микрорайоне Старый город в Оренбургской области. Дамбу прорвало в ночь на 6 апреля, очередной прорыв произошел вечером того же дня, Оренбургская область, Орск, Россия, 7 апреля 2024 года
Егор Алеев / ТАСС

Ультраортодоксальные евреи собираются вокруг частей иранской баллистической ракеты, которые обнаружили израильские туристы недалеко от южного города Арад, Израиль, 28 апреля 2024 года
Abir Sultan / EPA / TASS

Демонстранты строят баррикаду, чтобы закрыть вход в здание парламента во время акции протеста оппозиции против принятия закона об иноагентах в Тбилиси, Грузия, 2 мая 2024 года
Zurab Tsertsvadze / AP

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) совершает благодарственный молебен в Благовещенском соборе Московского Кремля по случаю инаугурации президента России Владимира Путина, Москва, Россия, 7 мая 2024 года
Алексей Майшев / ТАСС

На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии началось пятое с декабря извержение вулкана Сундхнукагигар, 29 мая 2024 года
Marco di Marco / AP

Художник пишет сцену с демонстрации фермеров во время акции протеста. Сотни фермеров из Испании и Франции перекрыли шоссе на главных пограничных переходах между двумя странами в знак протеста против правил ЕС в отношении отрасли, Ла-Хонкера, Испания, 3 июня 2024 года
Davide Bonaldo / Sopa Images / Zuma / TASS

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная Корея, 19 июня 2024 года
Korean Central News Agency / AP

Обстановка на месте ликвидации боевиков в Дербенте 23 июня 2024 года. Перед этим в результате вооруженных нападений на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте погибли священник РПЦ и сотрудники полиции.
Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Спасатели, медики и волонтеры разбирают завалы и ищут пострадавших на развалинах корпуса главной детской больницы Украины «Охмадит» в Киеве. 8 июля 2024 года
Anton Shtuka / AP

Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы США на предвыборном митинге, во время которого на него было совершено покушение. Батлер, штат Пенсильвания, США, 13 июля 2024 года
Evan Vucci / AP

Церемониальный дым в цветах флага Франции над Сеной во время церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, Франция, 26 июля 2024 года
Matthias Schrader / AP

Публицист Владимир Кара-Мурза (признан в России иноагентом), политик Андрей Пивоваров и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в России иноагентом) (справа налево), освобожденные в результате обмена заключенными между Россией и странами Запада, перед пресс-конференцией, 2 августа, 2024 года, Бонн, Германия
Christoph Reichwein / Picture Alliance / Getty Images

Разрушенный пограничный пункт недалеко от Суджи, Курская область, 16 августа 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Люди проходят по Гриффитской обсерватории перед восходящим суперлунием, Лос-Анджелес, 19 августа 2024 года
Richard Vogel / AP

Пенсионерка лицом к лицу с полицией. В Палате депутатов Национального конгресса было поддержано президентское вето, отменяющее закон о пенсионной мобильности. Силы национальной безопасности разгоняли протестующих с помощью перцового аэрозоля, слезоточивого газа и резиновых пуль. Буэнос-Айрес, Аргентина, 11 сентября 2024 года
Santi Garcia Diaz / Zuma / TASS

Ситуация у больницы в Бейруте после взрывов пейджеров, 17 сентября 2024 года. В результате детонации пейджеров в ряде регионов Ливана более 2,8 тыс. человек ранены, 8 человек погибли, в том числе девочка. Большинство пострадавших получили ранения рук.
Wael Hamzeh / EPA / TASS

Шиитские мусульмане зажигают свечи во время протеста против убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, Карачи, Пакистан, 28 сентября 2024 года
Fareed Khan / AP

На снимке ЦТАК Северной Кореи — подрыв железной дороги, соединяющей Северную и Южную Корею
EPA / KCNA / ТАСС

Крест на церкви Богоматери Хадат на фоне пригорода Бейрута Дахия, который остается без света после израильских авиаударов. Ливан, 16 октября 2024 года
Hassan Ammar / AP

Мужчина стоит рядом с затопленными автомобилями, сваленными в кучу на железнодорожном полотне, в результате сильнейшего наводнения в Валенсии, Испания, 31 октября 2024 года
Manu Fernandez / AP

Вид с воздуха на Торецк, 12 ноября 2024 года
Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

Фрагменты баллистической ракеты «Орешник», которой Россия нанесла удар по предприятию в городе Днепре 21 ноября, в центре судебно-медицинской экспертизы в неустановленном месте. Украина, 24 ноября 2024 года
Evgeniy Maloletka / AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит посетили отреставрированный после масштабного пожара пятилетней давности Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция, 29 ноября 2024 года
Sarah Meyssonnier / AP

Полиция перекрывает улицу во время акции протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз. Демонстранты забрасывают полицию петардами, Тбилиси, Грузия, 30 ноября 2024 года
Zurab Tsertsvadze / AP

8 декабря, Дамаск. Группа людей делает семейное фото в зале президентского дворца в столице Сирии после того, как стало известно о падении власти Башара Асада.
Hussein Malla / AP

Протестующие несут карикатурное изображение президента Южной Кореи Юн Сук Ёля требованием его импичмента в Сеуле, Южная Корея, 12 декабря 2024 года. Надпись на табличке гласит: «Лидер восстания»
Ahn Young-joon / AP

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов из-за потерпевших бедствие двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе днем 15 декабря 2024 года на береговой линии в Анапе. Мешки с собранным волонтерами на пляже мазутом.
Александр Черных / Коммерсантъ

25 декабря. Вид на место крушения в Казахстане азербайджанского лайнера Embraer 190, следовавшего из Баку в Грозный. В МЧС Казахстана сообщили, что на борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 выжили.
Issa Tazhenbayev / Anadolu via Getty Images

*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Екатерина Дериглазова