Бойня в «Крокусе», покушение на Трампа, крушение Асада: 2024 год в фотографиях
Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, летние Олимпийские Игры в Париже, нападение террористов в «Крокус Сити Холле», падении режима Башара Асада и другие важные события прошедшего года — в фотогалерее RTVI.
Алексей Навальный во время заседания Верховного суда выступает по видеосвязи из исправительной колонии особого режима №3 «Полярный волк» в поселке Харп на Ямале. Там политик отбывал 19-летний срок по «экстремистскому делу», Москва, Россия, 11 января 2024 года Alexander Zemlianichenko / AP
Огонь поднимается над горящим складом маркетплейса Wildberries на Московском шоссе. Пожару был присвоен наивысший — пятый — номер сложности, Поселок Шушары, Санкт-Петербург, Россия, 13 января 2024 года Петр Косцов / ТАСС
Православные верующие купаются в холодной горной реке Кара-Балта во время традиционного празднования Крещения возле села Сосновка, в 90 км к юго-западу от Бишкека, Кыргызстан, 19 января 2024 года Vladimir Voronin / AP
Россия, Санкт-Петербург, 25 января 2024 года. Дарья Трепова*, обвиняемая в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар» и убийству военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), во время выездного заседания 2-го Западного окружного военного суда. Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 600 тысяч рублей. Dmitri Lovetsky / AP
Отдыхающие играют в мяч на пляже на фоне дыма от лесных пожаров, Винья-дель-Мар, Чили, 2 февраля 2024 года Martin Thomas / AP
Заложник Луис Хар (слева) обнимается с родственниками после спасения из плена в секторе Газа в медицинском центре «Шеба» в Рамат-Гане, Израиль, 12 февраля 2024 года Israeli Army / AP
Вид на Авдеевский коксохимический завод на севере Авдеевки, за которую с октября 2023 года шли ожесточенные бои. В ночь на 17 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из города, Авдеевка, ДНР, 17 февраля 2024 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Люди собрались у Храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьине, где проходит отпевание Алексея Навального. Москва, 1 марта 2024 года Иван Краснов / RTVI
Пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта вечером 22 марта. Террористы открыли стрельбу и подожгли здание, после чего скрылись с места преступления. В результате теракта погибли 144 человека, пострадали 382 Алексей Назаров / Коммерсантъ
Подтопленные жилые дома в микрорайоне Старый город в Оренбургской области. Дамбу прорвало в ночь на 6 апреля, очередной прорыв произошел вечером того же дня, Оренбургская область, Орск, Россия, 7 апреля 2024 года Егор Алеев / ТАСС
Ультраортодоксальные евреи собираются вокруг частей иранской баллистической ракеты, которые обнаружили израильские туристы недалеко от южного города Арад, Израиль, 28 апреля 2024 года Abir Sultan / EPA / TASS
Демонстранты строят баррикаду, чтобы закрыть вход в здание парламента во время акции протеста оппозиции против принятия закона об иноагентах в Тбилиси, Грузия, 2 мая 2024 года Zurab Tsertsvadze / AP
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева) совершает благодарственный молебен в Благовещенском соборе Московского Кремля по случаю инаугурации президента России Владимира Путина, Москва, Россия, 7 мая 2024 года Алексей Майшев / ТАСС
На полуострове Рейкьянес на юго-западе Исландии началось пятое с декабря извержение вулкана Сундхнукагигар, 29 мая 2024 года Marco di Marco / AP
Художник пишет сцену с демонстрации фермеров во время акции протеста. Сотни фермеров из Испании и Франции перекрыли шоссе на главных пограничных переходах между двумя странами в знак протеста против правил ЕС в отношении отрасли, Ла-Хонкера, Испания, 3 июня 2024 года Davide Bonaldo / Sopa Images / Zuma / TASS
Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, Северная Корея, 19 июня 2024 года Korean Central News Agency / AP
Обстановка на месте ликвидации боевиков в Дербенте 23 июня 2024 года. Перед этим в результате вооруженных нападений на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС
Спасатели, медики и волонтеры разбирают завалы и ищут пострадавших на развалинах корпуса главной детской больницы Украины «Охмадит» в Киеве. 8 июля 2024 года Anton Shtuka / AP
Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы США на предвыборном митинге, во время которого на него было совершено покушение. Батлер, штат Пенсильвания, США, 13 июля 2024 года Evan Vucci / AP
Церемониальный дым в цветах флага Франции над Сеной во время церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, Франция, 26 июля 2024 года Matthias Schrader / AP
Публицист Владимир Кара-Мурза (признан в России иноагентом), политик Андрей Пивоваров и бывший столичный муниципальный депутат Илья Яшин (признан в России иноагентом) (справа налево), освобожденные в результате обмена заключенными между Россией и странами Запада, перед пресс-конференцией, 2 августа, 2024 года, Бонн, Германия Christoph Reichwein / Picture Alliance / Getty Images
Разрушенный пограничный пункт недалеко от Суджи, Курская область, 16 августа 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Люди проходят по Гриффитской обсерватории перед восходящим суперлунием, Лос-Анджелес, 19 августа 2024 года Richard Vogel / AP
Пенсионерка лицом к лицу с полицией. В Палате депутатов Национального конгресса было поддержано президентское вето, отменяющее закон о пенсионной мобильности. Силы национальной безопасности разгоняли протестующих с помощью перцового аэрозоля, слезоточивого газа и резиновых пуль. Буэнос-Айрес, Аргентина, 11 сентября 2024 года Santi Garcia Diaz / Zuma / TASS
Ситуация у больницы в Бейруте после взрывов пейджеров, 17 сентября 2024 года. В результате детонации пейджеров в ряде регионов Ливана более 2,8 тыс. человек ранены, 8 человек погибли, в том числе девочка. Большинство пострадавших получили ранения рук. Wael Hamzeh / EPA / TASS
Шиитские мусульмане зажигают свечи во время протеста против убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, Карачи, Пакистан, 28 сентября 2024 года Fareed Khan / AP
На снимке ЦТАК Северной Кореи — подрыв железной дороги, соединяющей Северную и Южную Корею EPA / KCNA / ТАСС
Крест на церкви Богоматери Хадат на фоне пригорода Бейрута Дахия, который остается без света после израильских авиаударов. Ливан, 16 октября 2024 года Hassan Ammar / AP
Мужчина стоит рядом с затопленными автомобилями, сваленными в кучу на железнодорожном полотне, в результате сильнейшего наводнения в Валенсии, Испания, 31 октября 2024 года Manu Fernandez / AP
Вид с воздуха на Торецк, 12 ноября 2024 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images
Фрагменты баллистической ракеты «Орешник», которой Россия нанесла удар по предприятию в городе Днепре 21 ноября, в центре судебно-медицинской экспертизы в неустановленном месте. Украина, 24 ноября 2024 года Evgeniy Maloletka / AP
Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит посетили отреставрированный после масштабного пожара пятилетней давности Собор Парижской Богоматери, Париж, Франция, 29 ноября 2024 года Sarah Meyssonnier / AP
Полиция перекрывает улицу во время акции протеста против решения правительства приостановить переговоры о вступлении в Европейский союз. Демонстранты забрасывают полицию петардами, Тбилиси, Грузия, 30 ноября 2024 года Zurab Tsertsvadze / AP
8 декабря, Дамаск. Группа людей делает семейное фото в зале президентского дворца в столице Сирии после того, как стало известно о падении власти Башара Асада. Hussein Malla / AP
Протестующие несут карикатурное изображение президента Южной Кореи Юн Сук Ёля требованием его импичмента в Сеуле, Южная Корея, 12 декабря 2024 года. Надпись на табличке гласит: «Лидер восстания» Ahn Young-joon / AP
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов из-за потерпевших бедствие двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе днем 15 декабря 2024 года на береговой линии в Анапе. Мешки с собранным волонтерами на пляже мазутом. Александр Черных / Коммерсантъ
25 декабря. Вид на место крушения в Казахстане азербайджанского лайнера Embraer 190, следовавшего из Баку в Грозный. В МЧС Казахстана сообщили, что на борту самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines находились 62 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 выжили. Issa Tazhenbayev / Anadolu via Getty Images
*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга