Более 100 человек погибли при наводнениях в Непале. Фотогалерея

Более 100 человек погибли в результате наводнений и оползней в Непале, где на протяжении долгого времени не прекращаются мощные ливни. Еще 64 местных жителя числятся пропавшими без вести. Расположенные в низинах районы столицы страны Катманду затоплены. Представитель полиции Дэн Бахадур Карки признал, что количество жертв, вероятно, увеличится по мере проведения поисково-спасательной операции на пострадавших от паводка территориях.

Многие автомобильные дороги заблокированы оползнями, сошедшими из-за ливней. Три автострады, включая ключевую автотрассу Притхви, которая соединяет Катманду с остальной частью Непала, перегорожены завалами из грязи, грунта и камней. Власти страны отправили военных и тяжелую технику на работы по расчистке дорожного полотна.

Сезон муссонов, приносящий сильные дожди, обычно начинается в Непале в июне и заканчивается к середине сентября, но в 2024 году он аномально затянулся. По данным Национального метеорологического бюро, выпавшее в стране за последние дни количество осадков стало рекордным с 1970 года.