Больница в Суровикино после захвата колонии №19. Фото дня

23 августа 2024 года, Россия, Волгоградская область, Суровикино. Сотрудники полиции возле отделения реанимации Центральной районной больницы Суровикинского района.

ФСИН днем 23 августа сообщила о захвате заложников в исправительной колонии №19 (ИК-19) в городе Суровикино. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. Жертвами захвата ИК-19 стали четверо сотрудников ФСИН, еще четверо были госпитализированы. Вечером 23 августа силовики провели штурм колонии, в результате операции четырех захватчиков убили.