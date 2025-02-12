Буддисты в Таиланде отмечают праздник Макха Буча. Фото дня

12 февраля 2025 года, Патхумтхани, Таиланд. Тайские буддийские монахи молятся в храме Ват Дхаммакая перед тем, как принять участие в церемонии в честь Дня Макха Буча (она же Макха Пуджа) — важном фестивале для буддистов Мьянмы, Камбоджи, Лаоса, Шри-Ланки и других азиатских стран. В это время чтят память последователей Будды, которым он открыл суть просветления, а затем посвятил их в монахи, после чего они отправились разносить его учение по миру. В Таиланде этот день является официальным выходным.