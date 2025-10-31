Будущее на колесах и без них: в Токио открылся мотосалон Japan Mobility Show 2025

В выставочном центре Tokyo Big Sight открылся мотосалон Japan Mobility Show 2025 — главное событие японской автотехноиндустрии, организованное ассоциацией JAMA. В этом году участие в выставке, которая продлится до 5 ноября, приняли более 500 компаний, включая 42 зарубежных бренда, — почти вдвое больше, чем в прошлом шоу.

Выставка проходит под девизом «Где движение встречается с эмоцией». Ее формат вышел за рамки автошоу: сейчас это фестиваль будущей мобильности, охватывающий электротранспорт, автономные технологии, дроны, средства городской и персональной мобильности. По словам председателя JAMA Масанори Катаямы, выставка «призвана показать не фантазию, а реальный образ мира, в котором технологии и человек движутся вместе».