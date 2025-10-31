Визуал
31.10.2025 / 13:19

Будущее на колесах и без них: в Токио открылся мотосалон Japan Mobility Show 2025

Концепт Century Coupe от Toyota Motor Corp.
Tomohiro Ohsumi / Getty Images

В выставочном центре Tokyo Big Sight открылся мотосалон Japan Mobility Show 2025 — главное событие японской автотехноиндустрии, организованное ассоциацией JAMA. В этом году участие в выставке, которая продлится до 5 ноября, приняли более 500 компаний, включая 42 зарубежных бренда, — почти вдвое больше, чем в прошлом шоу.

Выставка проходит под девизом «Где движение встречается с эмоцией». Ее формат вышел за рамки автошоу: сейчас это фестиваль будущей мобильности, охватывающий электротранспорт, автономные технологии, дроны, средства городской и персональной мобильности. По словам председателя JAMA Масанори Катаямы, выставка «призвана показать не фантазию, а реальный образ мира, в котором технологии и человек движутся вместе».

Концепт автомобиля Honda 0 Saloon
Franck Robichon / EPA / TASS

Концепт автомобиля Lexus LS
Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Концепт автомобиля Subaru Corporation’s Performance-E STI
Franck Robichon / EPA / TASS

Mercedes Benz CLA EV
Stanislav Kogiku / SOPA Images / Zuma / TASS

David Mareuil / Anadolu / Getty Images

Концепт Lexus LS Sport
Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Стенд Nissan Elgrand
Louise Delmotte / AP

Концепт автомобиля Mitsubishi Elevance
Kiyoshi Ota / EPA / TASS

Концепт автомобиля Toyota Corolla
Louise Delmotte / AP

Концепт автомобиля Toyota Corolla
Kiyoshi Ota / EPA / TASS

BYD Yangwang U9
Stanislav Kogiku / SOPA Images / Zuma / TASS

Mercedes-Benz Vision V
Stanislav Kogiku / SOPA Images / Zuma / TASS

EK Space (слева) и Delica mini (справа) от Mitsubishi Motors
Louise Delmotte / AP

Владимир Терешков