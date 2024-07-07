Бутик Saint Laurent на Елисейских полях закрыт на случай беспорядков после выборов. Фото дня

7 июля 2024 года, Париж, Франция. Бутик Saint Laurent на Елисейских полях в сердце французской столицы, как и многие другие дорогие магазины в стране, наглухо закрыл свои витрины ставнями на случай, если после парламентских выборов вспыхнут уличные беспорядки. Сегодня, 7 июля, во Франции проходит второй тур голосования, и явка на нем превышает рекордные показатели первого тура. Власти страны и парижская администрация заранее готовились к тому, что после закрытия избирательных участков могут начаться массовые акции протеста, если правые во главе с Марин Ле Пен обойдут левых и центристов.