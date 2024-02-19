Чешские фермеры перекрыли дорогу в центре Праги. Фото дня

19 февраля 2024 года, Прага, Чехия. Сотни чешских фермеров въехали на тракторах в центр Праги, нарушив движение транспорта возле здания Минсельхоза. Они присоединились к общеевропейским протестам аграриев против высоких цен на электроэнергию, засилья бюрократии и «зеленого» курса ЕС.

Несколько сотен протестующих, свистя и смеясь, собрались у здания Минсельхоза Чехии и скандировали «Позор» и «В отставку». Некоторые из них, кому выпадала возможность поговорить с журналистами, жаловались на то, что дешевая импортная сельхозпродукция подвергается меньшему контролю со стороны властей, чем собственная фермерская. «За нами наблюдает миллион чиновников», — пожаловался один участник акции.

Правительство Чехии заявило, что организаторы акции не имеют ничего общего с реальным сельским хозяйством. «Сегодняшняя демонстрация не имеет ничего общего с борьбой за улучшение условий для фермеров», — написал премьер-министр Петр Фиала в социальной сети X.