Чествование бога богатства Цай-Шэня в Китае. Фото дня

14 февраля 2024 года, Ухань, Китай. Посетители храма Гуйюань зажигают благовония и свечи, чтобы поприветствовать китайского бога богатства Цай-Шэня во время Весеннего фестиваля (новогодних праздников по лунному календарю). По традиции эта церемония проводится на пятый день после начала нового года.

В этот день китайцы наконец-то могут вынести мусор, который копили все праздники, чтобы вместе с ним не выбросить удачу, и прибраться в доме. Чтобы не пропустить возможный визит Цай-Шэня, днем не принято ходить в гости или спать. Еще одна примета запрещает называть кого-либо бедным даже в переносном смысле, поскольку бог богатства не любит это слово. Кроме того, на пятый день китайского нового года устраивают щедрое застолье, лучше всего — с пельменями, которые символизируют монеты.