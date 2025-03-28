Что происходит в Бангкоке и Мьянме после землетрясения: фотогалерея

Спасатели работают на месте строящегося высотного здания, обрушившегося после землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое также затронуло Бангкок. Экстренные службы и очевидцы в двух странах сообщают о нескольких жертвах, десятках раненых и оказавшихся под завалами. В столице Таиланда обрушился недостроенный небоскреб, в котором планировалось 30 этажей. RTVI делится кадрами последствий стихийного бедствия.