Визуал
28.03.2025 / 14:46

Что происходит в Бангкоке и Мьянме после землетрясения: фотогалерея

Спасатели работают на месте строящегося высотного здания, обрушившегося после землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года
Спасатели работают на месте строящегося высотного здания, обрушившегося после землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года
Sakchai Lalit / AP

28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое также затронуло Бангкок. Экстренные службы и очевидцы в двух странах сообщают о нескольких жертвах, десятках раненых и оказавшихся под завалами. В столице Таиланда обрушился недостроенный небоскреб, в котором планировалось 30 этажей. RTVI делится кадрами последствий стихийного бедствия.

Поврежденная дорога на шоссе Нейпьидо-Янгон после землетрясения в Нейпьидо. Мьянма, 28 марта 2025 года
Nyein Chan Naing / EPA / TASS

Поврежденная дорога на шоссе Нейпьидо-Янгон после землетрясения в Нейпьидо. Мьянма, 28 марта 2025 года
Nyein Chan Naing / EPA / TASS

Поврежденные пагоды после землетрясения в Нейпьидо. Мьянма, 28 марта 2025 года
Aung Shine Oo / AP

Буддийский монах идет возле поврежденного здания на территории монастырского комплекса после землетрясения в Нейпьидо. Мьянма, 28 марта 2025 года
Aung Shine Oo / AP

Многоэтажное здание, поврежденное в результате землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года
Игорь Броварник / ТАСС

Спасатели ищут выживших в здании, обрушившемся после землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года
Narong Sangnak / EPA / TASS

Спасатели выносят пострадавшего с места строительства высотного здания, обрушившегося после землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года
Sakchai Lalit / AP

Люди, покинувшие свои дома из-за землетрясения в Бангкоке, стоят на улице в центре города. Таиланд, 28 марта 2025 года
Carola Frentzen / DPA / Picture Alliance / TASS

Таиланд. Бангкок. Местные жители во время эвакуации в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года
Игорь Броварник / ТАСС

Мужчина расчищает завалы после землетрясения в Бангкоке, Таиланд, 28 марта 2025 года
Haruka Nuga / AP

Пострадавшая женщина рядом с рухнувшим зданием возле рынка Чатучак после землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года
Lauren DeCicca / Getty Images News via Getty Images

Пациенты, члены их семей и медики больницы эвакуируются после землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года
Rungroj Yongrit / EPA / TASS

Пациенты, члены их семей и медики больницы эвакуируются после землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года
Rungroj Yongrit / EPA / TASS

После землетрясения женщина в инвалидной коляске находится под присмотром волонтеров на улице в центре Бангкока. Тайланд, 28 марта 2025 года
Carola Frentzen / DPA / Picture Alliance / TASS

Машина скорой помощи на улице в центре города после землетрясения в Бангкоке. Тайланд, 28 марта 2025 года
Carola Frentzen / DPA / Picture Alliance / TASS

Максим Кардопольцев