Что происходит в Бангкоке и Мьянме после землетрясения: фотогалерея
28 марта в центральной части Мьянмы произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое также затронуло Бангкок. Экстренные службы и очевидцы в двух странах сообщают о нескольких жертвах, десятках раненых и оказавшихся под завалами. В столице Таиланда обрушился недостроенный небоскреб, в котором планировалось 30 этажей. RTVI делится кадрами последствий стихийного бедствия.
Поврежденная дорога на шоссе Нейпьидо-Янгон после землетрясения в Нейпьидо. Мьянма, 28 марта 2025 года Nyein Chan Naing / EPA / TASS
Поврежденная дорога на шоссе Нейпьидо-Янгон после землетрясения в Нейпьидо. Мьянма, 28 марта 2025 года Nyein Chan Naing / EPA / TASS
Поврежденные пагоды после землетрясения в Нейпьидо. Мьянма, 28 марта 2025 года Aung Shine Oo / AP
Буддийский монах идет возле поврежденного здания на территории монастырского комплекса после землетрясения в Нейпьидо. Мьянма, 28 марта 2025 года Aung Shine Oo / AP
Многоэтажное здание, поврежденное в результате землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года Игорь Броварник / ТАСС
Спасатели ищут выживших в здании, обрушившемся после землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года Narong Sangnak / EPA / TASS
Спасатели выносят пострадавшего с места строительства высотного здания, обрушившегося после землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года Sakchai Lalit / AP
Люди, покинувшие свои дома из-за землетрясения в Бангкоке, стоят на улице в центре города. Таиланд, 28 марта 2025 года Carola Frentzen / DPA / Picture Alliance / TASS
Таиланд. Бангкок. Местные жители во время эвакуации в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года Игорь Броварник / ТАСС
Мужчина расчищает завалы после землетрясения в Бангкоке, Таиланд, 28 марта 2025 года Haruka Nuga / AP
Пострадавшая женщина рядом с рухнувшим зданием возле рынка Чатучак после землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года Lauren DeCicca / Getty Images News via Getty Images
Пациенты, члены их семей и медики больницы эвакуируются после землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года Rungroj Yongrit / EPA / TASS
Пациенты, члены их семей и медики больницы эвакуируются после землетрясения в Бангкоке. Таиланд, 28 марта 2025 года Rungroj Yongrit / EPA / TASS
После землетрясения женщина в инвалидной коляске находится под присмотром волонтеров на улице в центре Бангкока. Тайланд, 28 марта 2025 года Carola Frentzen / DPA / Picture Alliance / TASS
Машина скорой помощи на улице в центре города после землетрясения в Бангкоке. Тайланд, 28 марта 2025 года Carola Frentzen / DPA / Picture Alliance / TASS