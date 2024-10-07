Что произошло за год войны Израиля с ХАМАС: фотогалерея
Год назад, 7 октября 2023 года, группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, напала на Израиль. Отряды боевиков вторглись в приграничные районы, где убивали и брали людей в заложники. Города подверглись ракетным обстрелам. По официальным данным, погибли 1,2 тыс. человек, еще около 100 израильтян остаются в заложниках в секторе Газа. В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи» против Газы. За год были убиты ряд лидеров ХАМАС, в том числе глава политбюро движения Исмаил Хания. В самом секторе Газа погибли более 42 тыс. жителей, утверждают власти анклава. RTVI собрал основные события арабо-израильского конфликта.
Палестинцы захватили израильский танк после прорыва через пограничное заграждение в Хан-Юнисе, сектор Газа, 7 октября 2023 года Abed Rahim Khatib / dpa / picture-alliance / TASS
Боевики ХАМАС везут израильтянку, захваченную в кибуце, в сектор Газа, 7 октября 2023 года Hatem Ali / AP
Палестинцы осматривают обломки мечети Ясина, разрушенной в результате израильского авиаудара. Лагерь беженцев Шати в городе Газа, 9 октября 2023 года Adel Hana / AP
Солдат ЦАХАЛа закрывает нос, проходя мимо тел боевиков ХАМАС и израильских гражданских лиц, убитых несколькими днями ранее в результате нападения ХАМАС на кибуц у границы с Газой. Кфар Аза, Израиль, 10 октября 2023 года Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Израильтяне во время ракетного обстрела со стороны сектора Газа в Ашкелоне, Израиль, 11 октября 2023 года Leo Correa / AP
Сотрудники сил безопасности продолжают искать документы и личные вещи на месте проведения музыкального фестиваля Supernova, недалеко от границы с Газой. Сотни посетителей фестиваля были убиты и десятки захвачены боевиками ХАМАС. Кибуц Реим, Израиль, 12 октября 2023 Leon Neal / Getty Images
Израильская мобильная артиллерийская установка выпускает снаряд в сторону сектора Газа на позиции у границы Израиля и Газы, 14 октября 2023 года Maya Alerruzzo / AP
Члены организации «Еврейский голос за мир» и движения IfNotNow протестуют в знании Кннон Хаус в Капитолии. Они требуют прекращения огня против палестинцев в Газе. Вашингтон, округ Колумбия, США, 18 октября 2023 года Alex Wong / Getty Images
Израильские силы безопасности осматривают автомобили, сгоревшие во время атаки боевиков ХАМАС 7 октября. Нетивот, Израиль, 1 ноября 2023 года Ariel Schalit / AP
Израильские солдаты сопровождают представителей СМИ к туннелю, обнаруженному под больницей Шифа в городе Газа, 22 ноября 2023 года. Израиль утверждает, что боевики ХАМАС искали укрытие на территории больницы и использовали туннель в военных целях Victor R. Caivano / AP
Палестинцы молятся над телами погибших которые были доставлены из больницы Шифа. Хан-Юнис, Cектор Газа, 22 ноября 2023 года Mohammed Dahman / AP
Палестинцы стоят в очереди за едой в Рафахе, сектор Газа, 21 декабря 2023 года Fatima Shbair / AP
Заложник Луис Хар (слева) обнимается с родственниками после спасения из плена в секторе Газа. Рамат-Ган, Израиль, 12 февраля 2024 года Israeli Army / AP
Мужчина проходит мимо здания, увешанного фотографиями заложников, которые были освобождены или все еще удерживаются в секторе Газа, Тель-Авив, Израиль, 26 марта 2024 года Amir Levy / Getty Images
Дети и взрослые покидают город из-за продолжающихся израильских атак. Рафах, сектор Газа, 8 мая 2024 года Ali Jadallah / Anadolu / Getty Images
Сотрудники службы гражданской обороны несут мужчину, который получил ранение после взрыв пейджера. Сидон, Ливан, 17 сентября 2024 г. AP
Женщины делают селфи рядом с граффити, изображающим лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу. За день до того «Хезболла» подтвердила, что ее лидер был убит в результате израильского авиаудара. Тель-Авив, Израиль, 29 сентября 2024 года Oded Balilty / AP
Пламя поднимается после израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута, Ливан, 28 сентября 2024 года Hussein Malla / AP
Женщина с кошкой перед зданием, разрушенным израильским авиаударом в Дахие, Бейрут, Ливан, 2 октября 2024 года Hassan Ammar / AP
Израильский солдат молится на мобильной артиллерийской позиции Baz Ratner / AP
Палестинцы выносят раненого мужчину из-под обломков разрушенной мечети в Дейр-эль-Бала, 6 октября 2024 года Abdel Kareem Hana / AP
Люди принимают участие в пропалестинском митинге в Берлине, Германия, 6 октября 2024 года Ebrahim Noroozi / AP