Что произошло за год войны Израиля с ХАМАС: фотогалерея

Год назад, 7 октября 2023 года, группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, напала на Израиль. Отряды боевиков вторглись в приграничные районы, где убивали и брали людей в заложники. Города подверглись ракетным обстрелам. По официальным данным, погибли 1,2 тыс. человек, еще около 100 израильтян остаются в заложниках в секторе Газа. В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи» против Газы. За год были убиты ряд лидеров ХАМАС, в том числе глава политбюро движения Исмаил Хания. В самом секторе Газа погибли более 42 тыс. жителей, утверждают власти анклава. RTVI собрал основные события арабо-израильского конфликта.