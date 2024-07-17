Визуал
17.07.2024 / 16:32

Церемония открытия парламента в Великобритании. Фотогалерея

Церемония открытия парламента в Великобритании. Фотогалерея
Alberto Pezzali / AP

17 июля в Лондоне состоялось торжественное открытие сессии парламента нового созыва. Эта церемония отличается своей пышностью и масштабностью. Традиционно, новую парламентскую сессию открыл британский монарх — Карл III. Озвучивая программу правительства на ближайший год, король пообещал продолжить оказание поддержки Украине.

В этом раз церемония особенно примечательна, поскольку она дает начало работе левоцентристского кабмина под руководством Лейбористской партии нового премьера Кима Стармера. В начале июля лейбористы одержали победу на досрочных выборах, положив конец 14-летнему правлению Консервативной партии. Экс-премьер и бывший лидер консерваторов Риши Сунак также присутствовал на церемонии.

Как прошла церемония открытия парламента в Великобритании — в фотогалерее RTVI.

Акция против монархии перед церемонией открытия очередной сессии британского парламента возле Вестминстерского дворца в Лондоне
Andy Rain / EPA / TASS

Chris J. Ratcliffe / Reuters / AP

Kin Cheung / AP

Kin Cheung / AP

Chris J. Ratcliffe / Reuters / AP

Aaron Chown / PA / AP

Премьер-министр Британии Кир Стармер (справа) и бывший глава правительства Риши Сунак на церемонии открытия парламента
Alberto Pezzali / AP

Jonathan Brady / PA / AP

Лидер партии «Реформа Соединенного Королевства» Найджел Фарадж
Alberto Pezzali / AP

Hannah McKay / Reuters / AP

Принцесса Антония Прусская, герцогиня Веллингтон
Kirsty Wigglesworth / AP

Henry Nicholls / AFP / AP

Justin Tallis / AFP / AP

Король Карл III с королевой Камиллой
Kirsty Wigglesworth / AP

Henry Nicholls / AFP / AP

Максим Кардопольцев