Церемония открытия парламента в Великобритании. Фотогалерея

17 июля в Лондоне состоялось торжественное открытие сессии парламента нового созыва. Эта церемония отличается своей пышностью и масштабностью. Традиционно, новую парламентскую сессию открыл британский монарх — Карл III. Озвучивая программу правительства на ближайший год, король пообещал продолжить оказание поддержки Украине.

В этом раз церемония особенно примечательна, поскольку она дает начало работе левоцентристского кабмина под руководством Лейбористской партии нового премьера Кима Стармера. В начале июля лейбористы одержали победу на досрочных выборах, положив конец 14-летнему правлению Консервативной партии. Экс-премьер и бывший лидер консерваторов Риши Сунак также присутствовал на церемонии.

Как прошла церемония открытия парламента в Великобритании — в фотогалерее RTVI.