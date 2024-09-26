Церемония передачи Украине детей для воссоединения с родственниками. Фото дня

Россия, Москва, 26 сентября. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с послом Катара в России Ахмедом бен Насером бен Джасимом Аль Тани в рамках гуманитарной акции по воссоединению детей, которые находились в России, с их родственниками из Украины. В апреле Россия и Украина провели переговоры в Катаре, где обсуждали возвращение российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи. В результате этих переговоров были составлены списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые вернутся к своим семьям в России.