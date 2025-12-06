Карнавал de Negros y Blancos и переговоры с США в Кремле: прошедшая неделя в фотографиях

Ребёнок катается на карусели на рождественской ярмарке в Бухаресте, Румыния

Рождественская ярмарке в Бухаресте, украшенные к новогодним праздникам Москва и Санкт-Петербург, визит Владимира Путина в Индию, наводнение в Индонезии и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.