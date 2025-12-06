Карнавал de Negros y Blancos и переговоры с США в Кремле: прошедшая неделя в фотографиях
Рождественская ярмарке в Бухаресте, украшенные к новогодним праздникам Москва и Санкт-Петербург, визит Владимира Путина в Индию, наводнение в Индонезии и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.
Папа Лев XIV проводит мессу в Стамбуле, Турция Khalil Hamra / AP
Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри управляет болидом во время второй квалификационной сессии на международном автодроме Лусаил перед Гран-при Катара «Формулы-1», Лусаил, Катар Fatima Shbair / AP
Танцоры выступают в специальном показе карнавала de Negros y Blancos («Белых и Черных»), который традиционно проводится в Сан-Хуан-де-Пасто, Колумбия Fernando Vergara / AP
Реконструкция знаменитой битвы под Аустерлицем в честь ее 220-летия недалеко от Славкова-у-Брна, Чехия Petr David Josek / AP
Вид на поврежденное здание Национального технического университета в Покровске, Донецкая область. Вечером 1 декабря глава Генштаба Минобороны Валерий Герасимов доложил президенту Путину о взятии российскими военными Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области Russian Defense Ministry Press Service via AP
Президент России Владимир Путин, советник президента по внешней политике Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев участвуют во встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, во Дворце Сената Кремля в Москве Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Манул Тимофей в Московском зоопарке Владимир Гердо / ТАСС
Девушка снимает селфи на рождественской ярмарке на Красной площади в Москве Pavel Bednyakov / AP
В Москве прошла презентация сувенирной коллекционной банкноты, которую выпустили к 100-летию со дня рождения балерины Майи Плисецкой Евгений Мессман / ТАСС
Уличный музыкант Владимир Михайлович и его собака Белла около новогодней инсталляции на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге Валентин Егоршин / ТАСС
Участники студенческого бала «Души прекрасные порывы» во время танца в музыкальном театре. Иваново, Россия Владимир Смирнов / ТАСС
Выпускники полка легкой пехоты Джамму и Кашмира (JKLI) выкрикивают речевки во время парада в честь окончания подготовки в учебном центре на окраине Сринагара, Индия Mukhtar Khan / AP
Женщина стоит внутри своего затопленного дома в Пидие-Джая, Индонезия Reza Saifullah / AP
Посетители собираются у вращающейся художественной инсталляции «Библиотека нас» (The Library of Us) художницы Эс Девлин, представленной в рамках Miami Art Week — серии крупных художественных ярмарок, выставок, перформансов и других мероприятий, проходящих в Майами в начале декабря Daniel Kozin / AP
Президент России Владимир Путин во время церемонии официальной встречи с президентом Индии Драупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Нью-Дели, Индия Константин Завражин / ТАСС
Последнее суперлуние 2025 года, известное как «Холодная Луна», ставшее самым высоким до 2042 года, Стамбул, Турция Emrah Gurel / AP