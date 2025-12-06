Визуал
Карнавал de Negros y Blancos и переговоры с США в Кремле: прошедшая неделя в фотографиях

Ребёнок катается на карусели на рождественской ярмарке в Бухаресте, Румыния
Andreea Alexandru / AP

Рождественская ярмарке в Бухаресте, украшенные к новогодним праздникам Москва и Санкт-Петербург, визит Владимира Путина в Индию, наводнение в Индонезии и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.

Папа Лев XIV проводит мессу в Стамбуле, Турция
Khalil Hamra / AP

Австралийский пилот McLaren Оскар Пиастри управляет болидом во время второй квалификационной сессии на международном автодроме Лусаил перед Гран-при Катара «Формулы-1», Лусаил, Катар
Fatima Shbair / AP

Танцоры выступают в специальном показе карнавала de Negros y Blancos («Белых и Черных»), который традиционно проводится в Сан-Хуан-де-Пасто, Колумбия
Fernando Vergara / AP

Реконструкция знаменитой битвы под Аустерлицем в честь ее 220-летия недалеко от Славкова-у-Брна, Чехия
Petr David Josek / AP

Вид на поврежденное здание Национального технического университета в Покровске, Донецкая область. Вечером 1 декабря глава Генштаба Минобороны Валерий Герасимов доложил президенту Путину о взятии российскими военными Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области
Russian Defense Ministry Press Service via AP

Президент России Владимир Путин, советник президента по внешней политике Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев участвуют во встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, во Дворце Сената Кремля в Москве
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Манул Тимофей в Московском зоопарке
Владимир Гердо / ТАСС

Девушка снимает селфи на рождественской ярмарке на Красной площади в Москве
Pavel Bednyakov / AP

В Москве прошла презентация сувенирной коллекционной банкноты, которую выпустили к 100-летию со дня рождения балерины Майи Плисецкой
Евгений Мессман / ТАСС

Уличный музыкант Владимир Михайлович и его собака Белла около новогодней инсталляции на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге
Валентин Егоршин / ТАСС

Участники студенческого бала «Души прекрасные порывы» во время танца в музыкальном театре. Иваново, Россия
Владимир Смирнов / ТАСС

Выпускники полка легкой пехоты Джамму и Кашмира (JKLI) выкрикивают речевки во время парада в честь окончания подготовки в учебном центре на окраине Сринагара, Индия
Mukhtar Khan / AP

Женщина стоит внутри своего затопленного дома в Пидие-Джая, Индонезия
Reza Saifullah / AP

Посетители собираются у вращающейся художественной инсталляции «Библиотека нас» (The Library of Us) художницы Эс Девлин, представленной в рамках Miami Art Week — серии крупных художественных ярмарок, выставок, перформансов и других мероприятий, проходящих в Майами в начале декабря
Daniel Kozin / AP

Президент России Владимир Путин во время церемонии официальной встречи с президентом Индии Драупади Мурму и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Нью-Дели, Индия
Константин Завражин / ТАСС

Последнее суперлуние 2025 года, известное как «Холодная Луна», ставшее самым высоким до 2042 года, Стамбул, Турция
Emrah Gurel / AP