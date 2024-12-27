Деды Морозы поздравляют пациентов московской больницы через окна. Фото дня

27 декабря 2024 года, Москва, Россия. В День спасателя Российской Федерации сотрудники МЧС Москвы провели предновогоднюю акцию с профессиональным уклоном — надев костюмы Дедов Морозов, спустились по тросам с крыши Морозовской детской городской клинической больницы и поздравили юных пациентов через окна.

Чтобы их порадовать, полсотни спасателей кувыркались в воздухе, сталкивались друг с другом и взрывали хлопушки. На площадке у здания больницы детей развлекали служебные собаки, наряженные в новогодних оленей с рожками. На протяжении двух последних недель такие же костюмированные десанты высаживались с крыш еще восьми детских больниц Москвы, в том числе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.