День общенационального траура в России. Фото дня

Люди обнимаются рядом с экраном, на котором отображается траурная надпись «Санкт-Петербург скорбит вместе со всей страной 22.03.2024». В воскресенье в России был объявлен национальный траур спустя два дня после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, в результате которого погибли более 130 человек.
Люди кладут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» на западной окраине Москвы. Концертный зал на окраине Москвы, где боевики открыли огонь по зрителям, превратился в почерневшие, дымящиеся руины Vitaly Smolnikov / AP
Возложение цветов к стихийному мемориалу у стелы «Город воинской славы» в Петропавловске-Камчатском Елена Верещака / ТАСС
Надпись «Крокус. Скорбим» на видеоэкране на улице Вайнера в Екатеринбурге Донат Сорокин / ТАСС