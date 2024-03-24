Визуал
24.03.2024 / 21:21

День общенационального траура в России. Фото дня

День общенационального траура в России. Фото дня
Dmitri Lovetsky / AP

Санкт-Петербург, Россия, 24 марта 2024 года

Люди обнимаются рядом с экраном, на котором отображается траурная надпись «Санкт-Петербург скорбит вместе со всей страной 22.03.2024». В воскресенье в России был объявлен национальный траур спустя два дня после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, в результате которого погибли более 130 человек.

Люди кладут цветы и игрушки к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» на западной окраине Москвы. Концертный зал на окраине Москвы, где боевики открыли огонь по зрителям, превратился в почерневшие, дымящиеся руины
Vitaly Smolnikov / AP

Возложение цветов к стихийному мемориалу у стелы «Город воинской славы» в Петропавловске-Камчатском
Елена Верещака / ТАСС

Надпись «Крокус. Скорбим» на видеоэкране на улице Вайнера в Екатеринбурге
Донат Сорокин / ТАСС

Екатерина Дериглазова