День общенационального траура в России. Фото дня

Санкт-Петербург, Россия, 24 марта 2024 года

Люди обнимаются рядом с экраном, на котором отображается траурная надпись «Санкт-Петербург скорбит вместе со всей страной 22.03.2024». В воскресенье в России был объявлен национальный траур спустя два дня после нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, в результате которого погибли более 130 человек.