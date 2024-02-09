День новолуния Мауни Амавасья на ежегодном фестивале Магх Мела в Индии. Фото дня

Индия, Праяградж, 9 февраля. Представители правительства штата Уттар-Прадеш бросают цветы с вертолета индуистским верующим, собравшимся в Сангаме, — месте слияния рек Ганг, Ямуна и мифической Сарасвати — в Мауни Амавасья, или День новолуния для совершения омовения в надежде смыть грехи. Ритуал проходит во время ежегодного индуистского религиозного фестиваля «Магх Мела», который длится в течение 45 дней.

Магх Мела — известный индуистский религиозный праздник, посвященный сотворению вселенной Господом Брахмой, которому был дарован титул Творца. Фестиваль включает в себя различные ягьи , молитвы и ритуалы, направленные на празднование и восхваление источника сотворения Вселенной.