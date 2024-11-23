День памяти жертв голодоморов на Украине. Фото дня

День памяти жертв голодоморов в Киеве, 23 ноября.

В городах Украины в субботу прошла всеукраинская минута молчания и экуменическая панихида по жертвам голодоморов 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 годов. Памятный день ежегодно отмечается в стране в четвертую субботу ноября.

По оценкам украинской стороны, самым масштабным был голодомор 1932—1933 годов, повлекший многомиллионные жертвы. Верховная рада Украины в 2006 году объявила его актом геноцида украинского народа.

Утром в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялся молебен. Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена возложили колоски к монументу «Горькая память детства».