День памяти жертв Холокоста. Фото дня

27 января 2025 года, Освенцим, Польша. Выжившие узники концлагеря Аушвиц-Биркенау и родственники погибших на церемонии по случаю 80-й годовщины его освобождения.

Аушвиц-Биркенау (польское название — «Освенцим») был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим из лагерей смерти в период Второй мировой войны. За время существования лагеря в 1941—1945 годах там были умерщвлены около 1,1 млн человек, из которых подавляющее большинство — около 1 млн — составляли евреи. 27 января 1945 года его освободили советские войска, ООН установила эту дату как Международный день памяти жертв Холокоста.