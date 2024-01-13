День выборов главы Тайваня. Фотогалерея

13 января 2024 года. Тайваньцы проголосовали за нового президента на выборах, которые должны определить траекторию развития отношений с Китаем на ближайшие четыре года. Победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ, которого Пекин называл «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». Он уже заявил о намерении «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая» при готовности к переговорам с Пекином «на основе достоинства и паритета».