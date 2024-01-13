День выборов главы Тайваня. Фотогалерея

13 января 2024 года. Тайваньцы проголосовали за нового президента на выборах, которые должны определить траекторию развития отношений с Китаем на ближайшие четыре года. Победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ, которого Пекин называл «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». Он уже заявил о намерении «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая» при готовности к переговорам с Пекином «на основе достоинства и паритета».
Продавец предлагает выпечку с предвыборным лозунгом Демократической прогрессивной партии «Я люблю Тайвань, выбирай правильного человека, иди правильным путем» Ng Han Guan / AP
Сторонник кандидата в президенты Тайваня от Тайваньской народной партии Ко Вэнь-цзе несет фигуру Ко во время предвыборной кампании в Тайбэе Chiang Ying-ying / AP
Люди стоят в очереди на избирательный участок, чтобы проголосовать на президентских выборах в городе Тайнань на юге Тайваня Ng Han Guan / AP
Сотрудники избирательной комиссии Тайваня подсчитывают голоса во время всеобщих выборов 2024 года Ritchie B. Tongo / EPA / TASS
Работник избирательной комиссии держит бюллетень, пока идет официальный подсчет голосов на президентских выборах в Тайбэе, Тайвань. Annabelle Chih / Getty Images
Пара с инвалидной коляской выходит из избирательного участка в Тайбэе Wiktor Dabkowski / picture alliance / TASS
Сторонники кандидата в президенты от Демократической прогрессивной партии ожидают окончательных результатов перед штаб-квартирой партии в Тайбэе Wiktor Dabkowski / picture alliance / TASS
Представители общественности наблюдают за подсчетом голосов на избирательном участке в Тайбэе Louise Delmotte / AP
Женщина молится рядом с урнами для голосования на избирательном участке в храме в Новом Тайбэе Ng Han Guan / AP
Cторонники кандидата в президенты от Гоминьдана (КМТ), или Китайской националистической партии, смотрят на результаты первичного подсчета голосов в Новом Тайбэе Ritchie B. Tongo / EPA / TASS
Кандидат в президенты Хоу Юй-и кланяется сторонникам партии Гоминьдан Ng Han Guan / AP
Сторонники партии Гоминьдан на улицах Нового Тайбэя после того, как их кандидат в президенты Хоу Юй-и признал свое поражение Ng Han Guan / AP
Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ радуется победе вместе со своими сторонниками в Новом Тайбэе Louise Delmotte / AP