Визуал
13.01.2024 / 17:40

День выборов главы Тайваня. Фотогалерея

День выборов главы Тайваня. Фотогалерея
Annabelle Chih / Getty Images

13 января 2024 года. Тайваньцы проголосовали за нового президента на выборах, которые должны определить траекторию развития отношений с Китаем на ближайшие четыре года. Победил кандидат от правящей партии Лай Циндэ, которого Пекин называл «зачинщиком опасной войны в Тайваньском проливе». Он уже заявил о намерении «защитить Тайвань от угроз и запугивания со стороны Китая» при готовности к переговорам с Пекином «на основе достоинства и паритета».

Продавец предлагает выпечку с предвыборным лозунгом Демократической прогрессивной партии «Я люблю Тайвань, выбирай правильного человека, иди правильным путем»
Ng Han Guan / AP

Сторонник кандидата в президенты Тайваня от Тайваньской народной партии Ко Вэнь-цзе несет фигуру Ко во время предвыборной кампании в Тайбэе
Chiang Ying-ying / AP

Люди стоят в очереди на избирательный участок, чтобы проголосовать на президентских выборах в городе Тайнань на юге Тайваня
Ng Han Guan / AP

Сотрудники избирательной комиссии Тайваня подсчитывают голоса во время всеобщих выборов 2024 года
Ritchie B. Tongo / EPA / TASS

Работник избирательной комиссии держит бюллетень, пока идет официальный подсчет голосов на президентских выборах в Тайбэе, Тайвань.
Annabelle Chih / Getty Images

Пара с инвалидной коляской выходит из избирательного участка в Тайбэе
Wiktor Dabkowski / picture alliance / TASS

Сторонники кандидата в президенты от Демократической прогрессивной партии ожидают окончательных результатов перед штаб-квартирой партии в Тайбэе
Wiktor Dabkowski / picture alliance / TASS

Представители общественности наблюдают за подсчетом голосов на избирательном участке в Тайбэе
Louise Delmotte / AP

Женщина молится рядом с урнами для голосования на избирательном участке в храме в Новом Тайбэе
Ng Han Guan / AP

Cторонники кандидата в президенты от Гоминьдана (КМТ), или Китайской националистической партии, смотрят на результаты первичного подсчета голосов в Новом Тайбэе
Ritchie B. Tongo / EPA / TASS

Кандидат в президенты Хоу Юй-и кланяется сторонникам партии Гоминьдан
Ng Han Guan / AP

Сторонники партии Гоминьдан на улицах Нового Тайбэя после того, как их кандидат в президенты Хоу Юй-и признал свое поражение
Ng Han Guan / AP

Кандидат от правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ радуется победе вместе со своими сторонниками в Новом Тайбэе
Louise Delmotte / AP