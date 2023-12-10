Дети заключенной правозащитницы из Ирана забрали Нобелевскую премию матери. Фото дня

Осло, Норвегия, 10 декабря 2023 года. Дети находящейся в тегеранской тюрьме правозащитницы из Ирана Наргиз Мохаммади — 17-летние близнецы Киана и Али — на церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло. Между подростками стоит пустой стул, символизирующий отсутствие матери.

Нобелевская премия мира была присуждена Наргиз Мохаммади в октябре 2023 года. Награду вручили с формулировкой «за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех». В частности, Нобелевский комитет указал, что, даже находясь в заключении, она способствовала тому, чтобы иранские протесты, вспыхнувшие в 2022 году после гибели 22-летней Мохсы Амини не утихали.

С 2011 года власти Ирана 13 раз арестовывали Мохаммади и пять раз приговаривали ее к лишению свободы по различным поводам, связанным с «антигосударственной» деятельностью. В общей сложности речь идет о 31 годе тюремного заключения и 154 ударах плетью. Последний приговор обосновывался тем, что, находясь под стражей, она давала интервью и составляла официальные обращения в ООН о насилии в иранских тюрьмах.