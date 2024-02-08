«Дом из воздуха и линий»: в «ГЭС-2» открылась совместная с Третьяковкой выставка-инсталляция

8 февраля в Доме культуры «ГЭС-2» прошло открытие инсталляции «Александр Константинов. Дом из воздуха и линий». В одном из пространств — на Проспекте — были выстроены два арт-объекта: «Дом под липой» и «Голубые деревья». Инсталляции художника Александра Константинова, умершего в 2019 году, восстанавливали по его чертежам. При жизни автор — математик — создал 30 инсталляций, а также 25 архитектурных и парковых проектов в 15 странах мира. Каждая из его работ отличается особой игрой света и тени. Проект «Дом из воздуха и линий» осуществлен в сотрудничестве с Государственной Третьяковской галереей. В Новой Третьяковке также открылась выставка «Александр Константинов. От линии до архитектуры», где можно узнать о творческом пути художника и погрузиться глубже в его работы. Подробнее о выставках — в галерее RTVI.