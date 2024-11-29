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29.11.2024 / 09:51

Дождь, шары и протесты: как прошел крупнейший парад в честь Дня Благодарения в Нью-Йорке

Дождь, шары и протесты: как прошел крупнейший парад в честь Дня Благодарения в Нью-Йорке
Charles Sykes / Invision / AP

28 ноября в Нью-Йорке прошел парад в честь Дня благодарения — национального праздника, который отмечается в США каждый четвертый четверг ноября. Мероприятие проводит американская розничная сеть Macy’s. Несмотря на проливной дождь и кратковременные помехи со стороны пропалестинских демонстрантов, в параде приняли участие марширующие оркестры, исторические надувные фигуры, клоуны и знаменитости. Среди ярких гостей были Кайли Миноуг, Дженнифер Хадсон, Билли Портер, звезда реалити-шоу Ариана Мэдикс, а также хип-хоп-исполнитель T-Pain.

Jacek Boczarski / Anadolu via Getty Images

Fatih Aktas / Anadolu via Getty Images

Julia Demaree Nikhinson / AP

Charles Sykes / Invision / AP

Julia Demaree Nikhinson / AP

Manoli Figetakis / Getty Images Entertainment via Getty Images

Michael Loccisano / Getty Images Entertainment via Getty Images

Zuma / TASS

Sarah Yenesel / EPA / TASS

Heather Khalifa / AP

Fatih Aktas / Anadolu via Getty Images

Charles Sykes / Invision / AP

Kena Betancur / Getty Images News via Getty Images

Julia Demaree Nikhinson / AP

Heather Khalifa / AP

Julia Demaree Nikhinson / AP

Heather Khalifa / AP

Julia Demaree Nikhinson / AP

Sarah Yenesel / EPA / TASS

Владимир Терешков