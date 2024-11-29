Дождь, шары и протесты: как прошел крупнейший парад в честь Дня Благодарения в Нью-Йорке

28 ноября в Нью-Йорке прошел парад в честь Дня благодарения — национального праздника, который отмечается в США каждый четвертый четверг ноября. Мероприятие проводит американская розничная сеть Macy’s. Несмотря на проливной дождь и кратковременные помехи со стороны пропалестинских демонстрантов, в параде приняли участие марширующие оркестры, исторические надувные фигуры, клоуны и знаменитости. Среди ярких гостей были Кайли Миноуг, Дженнифер Хадсон, Билли Портер, звезда реалити-шоу Ариана Мэдикс, а также хип-хоп-исполнитель T-Pain.