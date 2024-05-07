Два платья Зендеи и цветочные сады: как прошел Met Gala

В Метрополитен-музее завершился ежегодный бал Met Gala, тема которого в этом году звучала как «Сады времени». Селебрити со всего мира предстали в нарядах от ведущих модельеров. В соцсетях обсуждают, что звездой вечера стал модельер Джон Гальяно, который создал самые впечатляющие образы — платьям Зендеи, Гвендолин Кристи, Ким Кардашьян, Арианы Гранде. Также на бал впервые были приглашены участники k-pop группы Stray Kids, они были в нарядах от Tommy Hilfiger. Какие еще необычные образы выбрали звезды — в фотогалерее RTVI.