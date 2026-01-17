Джиму Керри — 64: главные роли короля комедии

17 января 2025 года неподражаемому Джиму Керри исполняется 64 года. Еще в 2022 году он заявил, что хочет отдохнуть от кинематографа и всерьез подумывает уйти на пенсию. По его словам, он сделал достаточно и сейчас любит свою тихую жизнь, а также писать картины. За свою блистательную кинокарьеру Керри приобрел статус короля комедии и мастера перевоплощений. Однако он не раз доказывал, что может вызывать не только смех, но и слезы. Главные роли Джима Керри — в фотогалерее RTVI.