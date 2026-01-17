Визуал
17.01.2026 / 17:04

Джиму Керри — 64: главные роли короля комедии

Джим Керри на премьере фильма «Соник 2» в кинотеатре Regency Village Theatre. Лос-Анджелес, США, 5 апреля 2022 года
Jordan Strauss / Invision / AP

17 января 2025 года неподражаемому Джиму Керри исполняется 64 года. Еще в 2022 году он заявил, что хочет отдохнуть от кинематографа и всерьез подумывает уйти на пенсию. По его словам, он сделал достаточно и сейчас любит свою тихую жизнь, а также писать картины. За свою блистательную кинокарьеру Керри приобрел статус короля комедии и мастера перевоплощений. Однако он не раз доказывал, что может вызывать не только смех, но и слезы. Главные роли Джима Керри — в фотогалерее RTVI.

Джим Керри в фильме «Однажды укушенный» (1985)
Imago / TASS

Джим Керри в фильме «Маска» (1994)
Imago / TASS

Джим Керри и Джефф Дэниелс в фильме «Тупой и ещё тупее» (1994)
Imago / TASS

Джим Керри в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1994)
Imago / TASS

Томми Ли Джонс и Джим Керри в фильме «Бэтмен навсегда» (1995)
Imago / TASS

Джим Керри в фильме «Шоу Трумана» (1998)
Imago / TASS

Джим Керри в фильме «Гринч — похититель Рождества» (2000)
Universal Pictures

Морган Фримен и Джим Керри «Брюс Всемогущий» (2003)
Universal Studios

Кейт Уинслет и Джим Керри в фильме «Вечное сияние чистого разума» (2004)
Imago / TASS

Джим Керри в фильме «Лемони Сникет: 33 несчастья» (2004)
DPA / TASS

Джим Керри в фильме «Роковое число 23» (2006)
Imago / TASS

Джим Керри на премьере телесериала «Умираю со смеху» канала Showtime в театре Гильдии режиссеров Америки в Лос-Анджелесе. США, 31 мая 2017 года
Eric Charbonneau / Invision / AP

Джим Керри и Джинджер Гонзага на вечеринке для номинантов премии «Золотой глобус» от Showtime. Вест-Голливуд, Калифорния, США, 5 января 2019 года
Richard Shotwell / Invision / AP

Джим Керри и Бен Шварц позируют на премьере фильма «Соник 3» в Лондоне. Великобритания, 10 декабря 2024 года
Scott A Garfitt / Invision / AP