Джиму Керри — 64: главные роли короля комедии

17 января 2025 года неподражаемому Джиму Керри исполняется 64 года. Еще в 2022 году он заявил, что хочет отдохнуть от кинематографа и всерьез подумывает уйти на пенсию. По его словам, он сделал достаточно и сейчас любит свою тихую жизнь, а также писать картины. За свою блистательную кинокарьеру Керри приобрел статус короля комедии и мастера перевоплощений. Однако он не раз доказывал, что может вызывать не только смех, но и слезы. Главные роли Джима Керри — в фотогалерее RTVI.
Джим Керри в фильме «Однажды укушенный» (1985) Imago / TASS
Джим Керри в фильме «Маска» (1994) Imago / TASS
Джим Керри и Джефф Дэниелс в фильме «Тупой и ещё тупее» (1994) Imago / TASS
Джим Керри в фильме «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» (1994) Imago / TASS
Томми Ли Джонс и Джим Керри в фильме «Бэтмен навсегда» (1995) Imago / TASS
Джим Керри в фильме «Шоу Трумана» (1998) Imago / TASS
Джим Керри в фильме «Гринч — похититель Рождества» (2000) Universal Pictures
Морган Фримен и Джим Керри «Брюс Всемогущий» (2003) Universal Studios
Кейт Уинслет и Джим Керри в фильме «Вечное сияние чистого разума» (2004) Imago / TASS
Джим Керри в фильме «Лемони Сникет: 33 несчастья» (2004) DPA / TASS
Джим Керри в фильме «Роковое число 23» (2006) Imago / TASS
Джим Керри на премьере телесериала «Умираю со смеху» канала Showtime в театре Гильдии режиссеров Америки в Лос-Анджелесе. США, 31 мая 2017 года Eric Charbonneau / Invision / AP
Джим Керри и Джинджер Гонзага на вечеринке для номинантов премии «Золотой глобус» от Showtime. Вест-Голливуд, Калифорния, США, 5 января 2019 года Richard Shotwell / Invision / AP
Джим Керри и Бен Шварц позируют на премьере фильма «Соник 3» в Лондоне. Великобритания, 10 декабря 2024 года Scott A Garfitt / Invision / AP